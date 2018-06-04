Следователи задержали мужчину, выпавшего из окна погибшей старушки

Следователи считают, что выпавший мужчина мог сам задушить хозяйку кквартиры

В Новосибирске задержан мужчина, который на выходных выпал из окна квартиры в Дзержинском районе.







Утром 2 июня 40-летний житель Кургана начал спускаться по простыням через окно квартиры в Дзержинском районе города. До этого мужчина выпивал с 70-летней хозяйкой, которая пустила его к себе пожить. Он упал на козырёк и получил незначительные травмы, а в квартире полицейские нашли труп пенсионерки. Причины её смерти изначально известны не были.







«По данным следствия, в конце 2017 года в Новосибирскую область на заработки приехал 40-летний житель Курганской области, который в мае 2018 года познакомился с 70-летней женщиной и периодически приходил к ней для распития алкогольных напитков.





<...> между женщиной и мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого последний задушил 70-летнюю женщину.





После произошедшего мужчина решил покинуть место происшествия через окно квартиры, которая находилась на четвертом этаже дома», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.





Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), житель Кургана задержан по подозрению в преступлении. Завтра, 5 июня, суд вынесет решение о мере пресечения — следователь просит заключить подозреваемого под стражу.