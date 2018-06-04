Мэрия Новосибирска осталась без света на два часа

Перебои с электроэнергией оставили без света здание мэрии Новосибирска на Красном проспекте

Днём 4 июня в нескольких зданиях в центре Новосибирска аварийно отключилось электричество — без света остались мэрия (Красный проспект, 34) и оперный театр (Красный проспект, 36).







«Под отключение попали 9 подстанций, 14 объектов. Работают [сотрудники] АО "РЭС"», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.







По данным муниципального портала, электричество отключилось в 13:20 в зданиях на Депутатской, Каменской, Красном проспекте, Орджоникидзе, Максима Горького и в переулке Трудовом. В число отключённых зданий, в частности, попали мэрия, оперный театр и «Сити-Центр». Восстановить электричество энергетики планируют к 15:20.







Под аварийное отключение попали 14 зданий





В середине мая из-за проблем на трансформаторных подстанциях мэрия также осталась без света, а в здании «Сити-Центра» из-за отключения электричества в лифтах застряли люди.

