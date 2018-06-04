Пьяные новосибирцы стали реже попадаться автоинспекторам

В автоинспекции опасаются, что в жару водители станут чаще пить алкоголь

В 2018 году на дорогах Новосибирска стало меньше аварий с пьяными водителями, но автоинспекторы опасаются, что с наступлением жары число таких ДТП может вырасти.







Как показывает статистика областной автоинспекции, за январь — май 2018 года в Новосибирске произошло 25 ДТП с участием пьяных водителей. Это почти вполовину (на 24 аварии) меньше по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. Число погибших в таких авариях за год снизилось с 8 до 3 человек, а число пострадавших — с 67 до 35 человек, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.







По его данным, в целом по Новосибирской области за минувшие пять месяцев пьяная езда закончилась 55 авариями с 14 погибшими и 80 пострадавшими. За такой же период 2017 года показатели аварийности были выше: 91 пьяное ДТП, которое обернулось гибелью 28 человек и травмами ещё 121.







«Несмотря на снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей, с наступлением тёплого времени года риск таких аварий увеличивается, поскольку становится жарко, и водители начинают использовать алкогольные напитки для утоления жажды», — считает Константин Шкабарня.







По его словам, всего за первые четыре месяца 2018 года на дорогах Новосибирской области автоинспекторам попались 2225 пьяных водителей: 1785 впервые, ещё 440 — повторно. В январе — апреле прошлого года таких нарушений было больше на 411 и 3 случая соответственно. Ещё 1013 водителей отказались от проверки на состояние опьянения — это на 117 нарушителей меньше, чем год назад.







Как полагает Константин Шкабарня, новосибирские водители стали реже садиться за руль нетрезвыми из-за ужесточения наказаний за это нарушение, в том числе из-за введения уголовной ответственности за повторную езду в пьяном виде.







Новосибирские автоинспекторы часто объявляют рейды «Нетрезвый водитель», чтобы поймать как можно больше пьяных за рулём. Как правило, эти акции проходят в выходные.