Фото: в сквере у оперного театра вкопали арфу

В Новосибирске возле театра оперы и балета поставили новую скульптуру — теперь на площадке возле театра стоит арфа.


Подробности благоустройства в театре не раскрывают
Подробности благоустройства в театре не раскрывают


Сейчас арфа упакована в полиэтилен, а вокруг нее разрыта земля. В пресс-службе НОВАТа сообщили, что арфа стоит уже неделю, а когда завершится благоустройство и что в него будет входить кроме скульптуры, уточнить не смогли.


Увидеть арфу сейчас можно возле театра со стороны улицы Депутатской.


Также пока неизвестно, к какому времени закончат работы
Также пока неизвестно, к какому времени закончат работы


Одну из предыдущих скульптурных композиций в Новосибирске открыли в феврале — возле ТЦ «Амстердам» появился «Гвоздь».

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