Власти запускают ещё один троллейбус до Речного вокзала

По новому маршруту троллейбус № 36 начнёт ездить уже с завтрашнего дня
По новому маршруту троллейбус № 36 начнёт ездить уже с завтрашнего дня

Власти Новосибирска поменяли маршрут троллейбуса № 36, который ходит из МЖК Восточный: теперь он будет возить пассажиров на Речной вокзал вместо площади Калинина.


«С 5 июня до 1 октября меняется троллейбусный маршрут № 36 "Улица Лазурная – станция метро «Заельцовская»"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии пояснили, что при движении со стороны МЖК Восточный троллейбус № 36 будет, как и прежде, выезжать по улице Фрунзе направо на Красный проспект. Но вместо того чтобы ехать до «Заельцовской», он развернётся на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина и поедет в прямо противоположную сторону. Новой конечной остановкой троллейбуса № 36 станет «Речной вокзал». По такой же схеме троллейбус будет ходить и обратно. Маршруту присвоят новое наименование «Улица Лазурная – Метро "Речной вокзал"».


В пресс-центре мэрии уточнили, что после того как троллейбус проездит по этой схеме неполных 4 месяца, власти проанализируют пассажиропоток и примут решение о том, какой маршрут лучше. 


Новый маршрут вводят на неполных 4 месяца
Новый маршрут вводят на неполных 4 месяца


На прошлой неделе власти на шесть дней закрывали троллейбусный маршрут № 36 из-за ремонта теплотрассы на улице Фрунзе.

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