Власти запускают ещё один троллейбус до Речного вокзала
Власти Новосибирска поменяли маршрут троллейбуса
«С 5 июня до 1 октября меняется троллейбусный маршрут
В мэрии пояснили, что при движении со стороны МЖК Восточный троллейбус
В пресс-центре мэрии уточнили, что после того как троллейбус проездит по этой схеме неполных 4 месяца, власти проанализируют пассажиропоток и примут решение о том, какой маршрут лучше.
На прошлой неделе власти на шесть дней закрывали троллейбусный маршрут
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)