Власти запускают ещё один троллейбус до Речного вокзала

По новому маршруту троллейбус № 36 начнёт ездить уже с завтрашнего дня

Власти Новосибирска поменяли маршрут троллейбуса № 36 , который ходит из МЖК Восточный: теперь он будет возить пассажиров на Речной вокзал вместо площади Калинина.





«С 5 июня до 1 октября меняется троллейбусный маршрут № 36 "Улица Лазурная – станция метро «Заельцовская»"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии пояснили, что при движении со стороны МЖК Восточный троллейбус № 36 будет, как и прежде, выезжать по улице Фрунзе направо на Красный проспект. Но вместо того чтобы ехать до «Заельцовской», он развернётся на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина и поедет в прямо противоположную сторону. Новой конечной остановкой троллейбуса № 36 станет «Речной вокзал». По такой же схеме троллейбус будет ходить и обратно. Маршруту присвоят новое наименование «Улица Лазурная – Метро "Речной вокзал"».







В пресс-центре мэрии уточнили, что после того как троллейбус проездит по этой схеме неполных 4 месяца, власти проанализируют пассажиропоток и примут решение о том, какой маршрут лучше.







Новый маршрут вводят на неполных 4 месяца



