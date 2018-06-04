Скоро будет жарко: после холода с дождями в Новосибирске резко потеплеет

Во вторник и в среду ночью в городе ожидается дождь. Но затем осадки прекратятся и температура резко повысится

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в городе резко потеплеет в середине недели.





«Новосибирская область и Новосибирск находятся на северной периферии антициклона. Фронты сейчас проходят через нашу территорию. Холодный фронт вчера проходил — немножко похолодало, был ветер, прошли дожди. Завтра мы ожидаем сохранения близости фронтальной зоны. Ночью без осадков в городе, во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 4–9, днём 7–12 м/с. Температура ночью 7–9 градусов, днём — 20–22 градуса», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





6 июня ночью синоптики ещё ждут небольшой дождь, но днём осадков уже не будет. «Начнётся рост атмосферного давления, будет усиливаться антициклон. Ветер западный 4–9 м/с, температура ночью 12–14 градусов, а днём уже 25–27 градусов», — отметила Марина Виноградова.





А 7 июня в четверг осадки также не ожидаются. Предполагается, что ветер будет дуть западный 3–8 м/с.





Температура ночью — 13–15 градусов тепла, днём — 27–29 градусов.







На прошлой неделе синоптики дали предварительный прогноз на июнь — ожидается, что среднемесячная температура будет в пределах нормы.