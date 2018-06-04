Скоро будет жарко: после холода с дождями в Новосибирске резко потеплеет

Во вторник и в среду ночью в городе ожидается дождь. Но затем осадки прекратятся и  температура резко повысится
Во вторник и в среду ночью в городе ожидается дождь. Но затем осадки прекратятся и  температура резко повысится

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в городе резко потеплеет в середине недели.


«Новосибирская область и Новосибирск находятся на северной периферии антициклона. Фронты сейчас проходят через нашу территорию. Холодный фронт вчера проходил — немножко похолодало, был ветер, прошли дожди. Завтра мы ожидаем сохранения близости фронтальной зоны. Ночью без осадков в городе, во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 4–9, днём 7–12 м/с. Температура ночью 7–9 градусов, днём — 20–22 градуса», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


6 июня ночью синоптики ещё ждут небольшой дождь, но днём осадков уже не будет. «Начнётся рост атмосферного давления, будет усиливаться антициклон. Ветер западный 4–9 м/с, температура ночью 12–14 градусов, а днём уже 25–27 градусов», — отметила Марина Виноградова.


А 7 июня в четверг осадки также не ожидаются. Предполагается, что ветер будет дуть западный 3–8 м/с.


Температура ночью — 13–15 градусов тепла, днём — 27–29 градусов. 


На прошлой неделе синоптики дали предварительный прогноз на июнь — ожидается, что среднемесячная температура будет в пределах нормы.

Прочтений: 22614
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено