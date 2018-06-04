У старой школы на Затулинке появилась полосатая пристройка со спортзалом

К школе № 183 в Кировском районе Новосибирска сделали просторную пристройку — здесь открыли спортивный зал, учебные кабинеты труда и ОБЖ, столярные мастерские.







Школа № 183 находится в Кировском районе





«В 2017 году началось строительство пристройки под спортивный, тренажёрный залы, учебные кабинеты технологии и ОБЖ, слесарные и столярные мастерские, кабинет шитья и кабинет кулинарии», — рассказали в пресс-центре мэрии.





В новой пристройке кабинеты для труда





Работы на объекте уже завершены, а рядом с пристройкой сделали спортивную площадку.





Здесь будут проходить уроки физкультуры





По информации мэрии, школу № 183 на улице Петухова построили в 1968 году. Последний раз капитальный ремонт в ней сделали в 2015 году.





В новом корпусе есть тренажёрные залы





В основном здании находятся 29 учебных кабинетов, концертный зал на 300 мест, библиотека с читальным залом на 30 мест, медицинские кабинеты.





В новом корпусе будут проходить уроки ОБЖ





Новый корпус школы № 183





Недавно власти Новосибирска заказали капитальный ремонт здания бывшего детского дома на улице Макаренко, 17/1 — здесь откроют детский сад.