У старой школы на Затулинке появилась полосатая пристройка со спортзалом
К школе
«В 2017 году началось строительство пристройки под спортивный, тренажёрный залы, учебные кабинеты технологии и ОБЖ, слесарные и столярные мастерские, кабинет шитья и кабинет кулинарии», — рассказали в пресс-центре мэрии.
Работы на объекте уже завершены, а рядом с пристройкой сделали спортивную площадку.
По информации мэрии, школу
В основном здании находятся 29 учебных кабинетов, концертный зал на 300 мест, библиотека с читальным залом на 30 мест, медицинские кабинеты.
Недавно власти Новосибирска заказали капитальный ремонт здания бывшего детского дома на улице Макаренко, 17/1 — здесь откроют детский сад.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова