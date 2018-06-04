У старой школы на Затулинке появилась полосатая пристройка со спортзалом

К школе № 183 в Кировском районе Новосибирска сделали просторную пристройку — здесь открыли спортивный зал, учебные кабинеты труда и ОБЖ, столярные мастерские.


Школа № 183 находится в Кировском районе
Школа № 183 находится в Кировском районе


«В 2017 году началось строительство пристройки под спортивный, тренажёрный залы, учебные кабинеты технологии и ОБЖ, слесарные и столярные мастерские, кабинет шитья и кабинет кулинарии», — рассказали в пресс-центре мэрии. 


В новой пристройке кабинеты для труда
В новой пристройке кабинеты для труда


Работы на объекте уже завершены, а рядом с пристройкой сделали спортивную площадку.


Здесь будут проходить уроки физкультуры
Здесь будут проходить уроки физкультуры


По информации мэрии, школу № 183 на улице Петухова построили в 1968 году. Последний раз капитальный ремонт в ней сделали в 2015 году. 


В новом корпусе есть тренажёрные залы
В новом корпусе есть тренажёрные залы


В основном здании находятся 29 учебных кабинетов, концертный зал на 300 мест, библиотека с читальным залом на 30 мест, медицинские кабинеты.


В новом корпусе будут проходить уроки ОБЖ
В новом корпусе будут проходить уроки ОБЖ


Новый корпус школы  № 183
Новый корпус школы № 183


Недавно власти Новосибирска заказали капитальный ремонт здания бывшего детского дома на улице Макаренко, 17/1 — здесь откроют детский сад

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