«Мы умирали от холода»: новосибирские танцовщицы сняли на стадионе клип к ЧМ по футболу

Танцевальную часть девушки снимали около 5 часов

Новосибирские танцовщицы сняли клип, посвящённый чемпионату мира по футболу, — для этого девушки 5 часов мёрзли на игровом поле Сибирского государственного университета путей сообщения.







Девушки станцевали под один из гимнов чемпионата — песню «Colors», которую исполняют Джейсон Деруло и Maluma.





«Сами съёмки проходили 10 мая: было очень холодно. Мы умирали просто от холода несколько часов. 4–5 часов мы снимали танцевальную часть, а потом ещё вставочки с футболистом: встреча и конец клипа — примерно час снимали», — рассказала корреспонденту НГС тренер Валерия Стеф.





Идея снять клип возникла у неё, когда она узнала, что её любимый исполнитель Maluma записал гимн к чемпионату.





«Я решила, что это хорошая идея для того, чтобы снять новый клип. Я рассказала своей команде, мы начали готовиться, я придумала хореографию, и вместе мы уже развивали идею. Мы придумали, что нужно показать в костюмах все страны — у нас там на костюмах флаги всех стран участниц чемпионата мира. После этого мы стали искать поле футбольное. СГУПС нам пошёл навстречу и разрешил провести там съёмки», — объяснила Валерия.





Подготовка к съёмкам заняла две недели. Валерия пояснила, что преподаёт в нескольких танцевальных школах — вместе с ней в клипе снимались её ученицы. «Они занимаются в разных студиях. Некоторые девочки занимаются несколько лет, а некоторые занимаются только месяц, но у них уже такие успехи», — подчеркнула тренер.









Роль футболиста в клипе исполнил Андрей Рябизов — он модель





Валерия Стеф преподаёт в нескольких танцевальных школах Новосибирска



