«Мы умирали от холода»: новосибирские танцовщицы сняли на стадионе клип к ЧМ по футболу

Танцевальную часть девушки снимали около 5 часов
Танцевальную часть девушки снимали около 5 часов

Новосибирские танцовщицы сняли клип, посвящённый чемпионату мира по футболу, — для этого девушки 5 часов мёрзли на игровом поле Сибирского государственного университета путей сообщения.


Девушки станцевали под один из гимнов чемпионата — песню «Colors», которую исполняют Джейсон Деруло и Maluma.


«Сами съёмки проходили 10 мая: было очень холодно. Мы умирали просто от холода несколько часов. 4–5 часов мы снимали танцевальную часть, а потом ещё вставочки с футболистом: встреча и конец клипа — примерно час снимали», — рассказала корреспонденту НГС тренер Валерия Стеф.


Идея снять клип возникла у неё, когда она узнала, что её любимый исполнитель Maluma записал гимн к чемпионату.


«Я решила, что это хорошая идея для того, чтобы снять новый клип. Я рассказала своей команде, мы начали готовиться, я придумала хореографию, и вместе мы уже развивали идею. Мы придумали, что нужно показать в костюмах все страны — у нас там на костюмах флаги всех стран участниц чемпионата мира. После этого мы стали искать поле футбольное. СГУПС нам пошёл навстречу и разрешил провести там съёмки», — объяснила Валерия.


Подготовка к съёмкам заняла две недели. Валерия пояснила, что преподаёт в нескольких танцевальных школах — вместе с ней в клипе снимались её ученицы. «Они занимаются в разных студиях. Некоторые девочки занимаются несколько лет, а некоторые занимаются только месяц, но у них уже такие успехи», — подчеркнула тренер.



Роль футболиста в клипе исполнил Андрей Рябизов — он модель
Роль футболиста в клипе исполнил Андрей Рябизов — он модель


Валерия Стеф преподаёт в нескольких танцевальных школах Новосибирска
Валерия Стеф преподаёт в нескольких танцевальных школах Новосибирска


Прочтений: 17332
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (102)102
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено