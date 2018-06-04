Дачу под Новосибирском затянуло опасным газом: мать и трое маленьких детей попали в больницу

Семья приехала отдыхать на дачу, но оказалась в больнице

Вечером 3 июня мать и трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом на даче под Новосибирском.







Несчастный случай произошёл в СНТ «Крутиха» в Новосибирском районе — его причиной стала неосторожность при растопке печи.







«Считая, что угли полностью прогорели, хозяева раньше времени закрыли заслонку дымохода. В результате в дачном доме начал скапливаться токсичный угарный газ, который не имеет ни запаха, ни цвета», — рассказали ГУ МЧС России по Новосибирской области.





Вечером мать и трое её детей 2012, 2014 и 2017 годов рождения попали в больницу. По данным спасателей, у пострадавших состояние средней степени тяжести.







Месяц назад из-за отравления угарным газом в больнице оказался владелец дачного участка в Бердске: мужчина поджёг траву, но не сумел справиться с пожаром.