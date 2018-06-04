Мэр уволил Виктора Толоконского с поста главного советника

На должности советника Толоконский проработал полгода

Виктор Толоконский ушёл с поста главного советника мэра Новосибирска.







«Виктор Александрович Толоконский написал заявление об уходе, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подписал», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Артём Роговский.





Двумя неделями ранее Толоконский покинул должность советника школы управления Сибирского института управления, которую занимал по совместительству. «Много, много работы в мэрии города. Не успеваю совмещать», — объяснял он своё увольнение корреспонденту НГС.





Должность главного советника мэр Новосибирска Анатолий Локоть учредил в ноябре 2017 года. Корреспондент НГС побывал в гостях у Виктора Толоконского на третий день его работы в этой должности и тщательно изучил кабинет политика.





В середине мая правительство РФ также предлагало бывшему губернатору и полпреду президента в Сибири Виктору Толоконскому войти в совет директоров РЖД. Но позже его вычеркнули из списка кандидатов, уточняет «Коммерсантъ».