Мэр уволил Виктора Толоконского с поста главного советника
Виктор Толоконский ушёл с поста главного советника мэра Новосибирска.
«Виктор Александрович Толоконский написал заявление об уходе, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подписал», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Артём Роговский.
Двумя неделями ранее Толоконский покинул должность советника школы управления Сибирского института управления, которую занимал по совместительству. «Много, много работы в мэрии города. Не успеваю совмещать», — объяснял он своё увольнение корреспонденту НГС.
Должность главного советника мэр Новосибирска Анатолий Локоть учредил в ноябре 2017 года. Корреспондент НГС побывал в гостях у Виктора Толоконского на третий день его работы в этой должности и тщательно изучил кабинет политика.
В середине мая правительство РФ также предлагало бывшему губернатору и полпреду президента в Сибири Виктору Толоконскому войти в совет директоров РЖД. Но позже его вычеркнули из списка кандидатов, уточняет «Коммерсантъ».
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой