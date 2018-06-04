Новосибирца оштрафовали за съёмку с квадрокоптера на Монументе Славы
В Новосибирске Ространснадзор оштрафовал владельца квадрокоптера, который во время Дня Победы вёл съёмку с воздуха.
О том, что на Монументе Славы в Ленинском районе Новосибирска идёт незаконная съёмка, в Новосибирскую транспортную прокуратуру сообщили сотрудники полиции.
«Установлено, что вопреки требованиям закона запуск беспилотного летательного аппарата осуществлялся жителем Новосибирска без предоставления плана полета и получения необходимого разрешения Новосибирского зонального центра ЕС ОрВД, а также в отсутствие разрешения органа местного самоуправления», — передаёт Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В Новосибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС рассказали, что владелец квадрокоптера вину признал. Он пояснял, что вёл съёмку для себя.
По инициативе прокуратуры Ространснадзор отрафовал новосибирца на 3 тысячи рублей по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным полномочиями по его использованию).
В конце апреля транспортная прокуратур сообщала о другом оштрафованном за съёмку с квадрокоптера — тогда новосибирец снимал с высоты оперный театр.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой