Новосибирца оштрафовали за съёмку с квадрокоптера на Монументе Славы

Перед съёмкой новосибирец не предоставил план полётов в Единую систему организации воздушного движения (ЕС ОрВД)
Перед съёмкой новосибирец не предоставил план полётов в Единую систему организации воздушного движения (ЕС ОрВД)

В Новосибирске Ространснадзор оштрафовал владельца квадрокоптера, который во время Дня Победы вёл съёмку с воздуха.


О том, что на Монументе Славы в Ленинском районе Новосибирска идёт незаконная съёмка, в Новосибирскую транспортную прокуратуру сообщили сотрудники полиции.


«Установлено, что вопреки требованиям закона запуск беспилотного летательного аппарата осуществлялся жителем Новосибирска без предоставления плана полета и получения необходимого разрешения Новосибирского зонального центра ЕС ОрВД, а также в отсутствие разрешения органа местного самоуправления», — передаёт Западно-Сибирская транспортная прокуратура.


В Новосибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС  рассказали, что владелец квадрокоптера вину признал. Он пояснял, что вёл съёмку для себя.


По инициативе прокуратуры Ространснадзор отрафовал новосибирца на 3 тысячи рублей  по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным полномочиями по его использованию).


В конце апреля транспортная прокуратур сообщала о другом оштрафованном за съёмку с квадрокоптера — тогда новосибирец снимал с высоты оперный театр.

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