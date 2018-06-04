Утро на дорогах: длинная пробка через Октябрьский мост и авария на площади Энергетиков

Среди других происшествий утра — авария на площади Энергетиков. По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», ДТП случилось около 8 часов утра. Две машины столкнулись на дороге в сторону площади Труда — уазик въехал в остановившийся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».

Затор был в сторону правого берега и начинался на улице Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Ватутина. Пользователи сервиса Яндекс.Пробки отмечают, что в это время на мосту шли коммунальные работы — там мыли перила.

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Елена Громкова

Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»

Скриншот yandex.ru/maps