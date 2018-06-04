Утро на дорогах: длинная пробка через Октябрьский мост и авария на площади Энергетиков

Утром 4 июня в Новосибирске на Октябрьском мосту растянулась пробка на 4 километра.


Затор был в сторону правого берега и начинался на улице Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Ватутина. Пользователи сервиса Яндекс.Пробки отмечают, что в это время на мосту шли коммунальные работы — там мыли перила.


Пробка начиналась от перекрёстка с улицей Ватутина
Пробка начиналась от перекрёстка с улицей Ватутина


Очевидцы сообщают о коммунальных работах на мосту
Очевидцы сообщают о коммунальных работах на мосту


Среди других происшествий утра — авария на площади Энергетиков. По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», ДТП случилось около 8 часов утра. Две машины столкнулись на дороге в сторону площади Труда — уазик въехал в остановившийся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».


ДТП случилось примерно в 7:45
ДТП случилось примерно в 7:45


УАЗ не успел вовремя затормозить
УАЗ не успел вовремя затормозить


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