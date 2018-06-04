Сибирячка перевела 150 тысяч мошеннику, выдавшему себя за главврача областной больницы

Пожилая женщина поверила мошеннику, который представился главным врачом, и перевела ему 150 тысяч

Новосибирская областная клиническая больница заявила, что от её имени пациентам начали звонить мошенники — недавно преступник позвонил пожилой женщине и, выдав себя за главного врача, заставил её перевести 150 тысяч рублей на лекарство.







По информации больницы, мошенники позвонили жительнице Ленинского района. Звонивший представился главным врачом областной больницы, назвал диагноз пожилой женщины и сказал, что появился новый препарат, который необходим при её заболевании. Также он сообщил номер счёта и предложил перевести 150 тысяч рублей, чтобы выкупить лекарство. Женщина поверила и перечислила деньги.





Позже она позвонила в Новосибирскую областную больницу и выяснила, что из больницы никто ей не звонил. Женщина подала заявление в полицию.







Главный специалист по безопасности Новосибирской областной больницы Александр Трубицын рассказал, что за последние несколько месяцев мошенники звонят пенсионеркам часто — по 1-2 раза в неделю, представляются секретарями главного врача Анатолия Юданова и якобы переводят на него. «Главный врач» предлагает либо хирургическое лечение, либо некое эффективное, но дорогое лекарство. И, как правило, пациентки соглашаются на второй вариант, рассказал Трубицын. Он не исключил, что произошла утечка информации о пациентах — все они накануне звонков проходили лечение в поликлиниках разных районов Новосибирска.





«Кто-то два месяца, кто-то три месяца назад проходили амбулаторные исследования, находясь у себя в поликлинике по месту жительства. По всей видимости, какой-то доступ к данной информации есть. Потому что называют по имени отчеству, говорят диагноз, это людей, скажем так, выводит из равновесия, люди начинают волноваться, и в процессе волнения эти вещи происходят», — отметил Александр Трубицын.







Он добавил, что суммы, которые просят мошенники, всегда разные, но довольно большие, особенно для пенсионеров. Трубицын подчеркнул, что больница просит пострадавших обращаться в полицию, но, по его словам, заявления пишут далеко не все — некоторые стыдятся идти в правоохранительные органы.







«Мы переживаем за жителей города, которых мошенники обманывают, пользуясь их страхом перед болезнью и надеждой на излечение», — заключили в областной больнице.







В Новосибирске участились случаи телефонного мошенничества — жулики представляются сотрудниками Пенсионного фонда и под разными предлогами выведывают номера банковских карт пенсионеров. Корреспондент НГС собрал основные мошеннические схемы, на которые можно попасться в Новосибирске, и выяснил, как уберечь от них своих пожилых родственников.

