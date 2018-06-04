Фото: под Новосибирском окольцевали 15 редких совят

Волонтёры инициативной группы «Поможем реке Издревая» и Центра реабилитации хищных птиц при участии эко-клуба Новосибирского государственного университета проверили совятники бассейна реки Издревая — волонтёры наблюдают за длиннохвостыми неясытями.







Волонтёры говорят, что кольцевание совят длиннохвостой неясыти — первый шаг на пути их изучения





По словам волонтёра группы «Поможем реке Издревая» Евгения Книжника, в этом году активисты поставили своеобразный рекорд: в прошлом году им удалось закольцевать 11 совят, а в этом — 15, а ещё до троих не смогли добраться.







«И мы давно уже не сталкивались со столь агрессивными родителями — нас в этом году очень сильно били, — добавил Книжник. — Я лежал плашмя на земле, возле меня лежал совёнок, а надо мной крутилась его мама и не давала мне встать, атаковала».







Длиннохвостая неясыть занесена в Красную Книгу Новосибирской области. Это один из малоизученных видов сов, при этом самая крупная сова в регионе.







Чтобы окольцевать 15 совят в семи совятниках, волонтёрам понадобился целый день. Акция прошла 2 июня





«Мы уже давно за ней наблюдаем, — рассказал Евгений Книжник. — Мы начали вешать совятники ещё в 2012 году, в 2013 в первый раз проверяли заселение».







Сейчас из 46 совятников заселено только 7 — популяция растёт очень медленно, заметил волонтёр. В этом году в двух совятниках члены акции заметили сразу четырёх совят, что редко встречается в районе Издревой — в районе Новолуговского, Раздолинского и Плотниковского сельсоветов.







С 9 июля на территории бассейна реки Издревой пройдёт недельный волонтёрский лагерь, в рамках которого волонтёры планируют увеличить число совятников.







Волонтёры Центра реабилитации хищных птиц уже сталкивались с длиннохвостыми неясытями: в конце прошлого года такую сову в Новосибирск на лечение привезли из Бийска.

