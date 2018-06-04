В кране нет воды: семь районов Новосибирска останутся без кипятка в июне

Воду не станут отключать в большие выходные и в День города

«Сибирская генерирующая компания» запустила первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Новосибирске — НГС подготовил карту предстоящих отключений горячей воды в июне.







Испытания проведут в три этапа: с 4 по 10 июня, с 26 июня по 1 июля и с 26 июня по 5 июля — они затронут семь районов города.





Как подчеркнули энергетики, в июньские праздники, как и в середине месяца, воду отключать не будут. «В длинные выходные, связанные с празднованием 12 июня, и в дни празднования 125-летия Новосибирска, принято решение, что гидравлические испытания с 11 по 25 июня проходить не будут. Сделано это для того, чтобы не создавать для жителей и гостей города дискомфорта, связанного с возможными порывами теплосетей, ограничениями по движению транспорта и отсутствием горячей воды», — привела пресс-служба «СГК» слова директора «Тепловых сетей» Михаила Филатова.





В компании предупредили, что во время испытаний возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, и рекомендуют новосибирцам быть внимательными на дорогах.





Первый этап





Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность пройдёт от зоны ТЭЦ-4 в Калининском районе — с 4 по 10 июня





Первый этап отключений затронет жителей нескольких улиц Калининского района. Вода уже начала остывать — энергетики сообщают, что это происходит с 8:00 воскресенья, 3 июня. Закончить испытания на этих участках планируют 10 июня, но воды может не быть максимум до 13 июня, предупредили специалисты.





Второй этап





Второй этап испытаний также пройдёт от зоны ТЭЦ-4 и вместе с Калининским затронет Заельцовский район — с 26 июня по 1 июля





Во время второго этапа испытаний, который продлится с 26 июня по 1 июля, воду отключат на некоторых улицах Заельцовского и Калининского районов. Её начнут остужать с 8:00 25 июня, вернут 6 июля.





Третий этап





Третий этап гидравлических испытаний пройдёт от зоны ТЭЦ-5 с 26 июня по 5 июля — воду отключат в Октябрьском, Железнодорожном, Заельцовском, Дзержинском, Центральном и Первомайском районах





Третий этап испытаний пройдёт с 26 июня по 5 июля. Он должен стать самым массовым — он затронет почти всю правобережную часть города. Уже 25 июня с 2:00 вода в домах на этих улицах начнёт остывать. Горячую воду вернут до 9 июля.





В конце мая испытания начали проводить на теплосетях левого берега — горячую воду в дома должны вернуть уже на этой неделе.





Гидравлические испытания в Новосибирске проводят каждое лето. Их главная цель — выявить дефекты городских трубопроводов, чтобы предотвратить аварии, которые могут возникнуть во время отопительного сезона.





В конце мая Новосибирская ТЭЦ-5, которая отапливает сразу четыре района города, приостановила свою работу — корреспонденты НГС побывали внутри станции и узнали, как она работает.