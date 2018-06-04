В кране нет воды: семь районов Новосибирска останутся без кипятка в июне
«Сибирская генерирующая компания» запустила первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Новосибирске — НГС подготовил карту предстоящих отключений горячей воды в июне.
Испытания проведут в три этапа: с 4 по 10 июня, с 26 июня по 1 июля и с 26 июня по 5 июля — они затронут семь районов города.
Как подчеркнули энергетики, в июньские праздники, как и в середине месяца, воду отключать не будут. «В длинные выходные, связанные с празднованием 12 июня, и в дни празднования 125-летия Новосибирска, принято решение, что гидравлические испытания с 11 по 25 июня проходить не будут. Сделано это для того, чтобы не создавать для жителей и гостей города дискомфорта, связанного с возможными порывами теплосетей, ограничениями по движению транспорта и отсутствием горячей воды», — привела пресс-служба «СГК» слова директора «Тепловых сетей» Михаила Филатова.
В компании предупредили, что во время испытаний возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, и рекомендуют новосибирцам быть внимательными на дорогах.
Первый этап
Первый этап отключений затронет жителей нескольких улиц Калининского района. Вода уже начала остывать — энергетики сообщают, что это происходит с 8:00 воскресенья, 3 июня. Закончить испытания на этих участках планируют 10 июня, но воды может не быть максимум до 13 июня, предупредили специалисты.
Второй этап
Во время второго этапа испытаний, который продлится с 26 июня по 1 июля, воду отключат на некоторых улицах Заельцовского и Калининского районов. Её начнут остужать с 8:00 25 июня, вернут 6 июля.
Третий этап
Третий этап испытаний пройдёт с 26 июня по 5 июля. Он должен стать самым массовым — он затронет почти всю правобережную часть города. Уже 25 июня с 2:00 вода в домах на этих улицах начнёт остывать. Горячую воду вернут до 9 июля.
В конце мая испытания начали проводить на теплосетях левого берега — горячую воду в дома должны вернуть уже на этой неделе.
Гидравлические испытания в Новосибирске проводят каждое лето. Их главная цель — выявить дефекты городских трубопроводов, чтобы предотвратить аварии, которые могут возникнуть во время отопительного сезона.
В конце мая Новосибирская ТЭЦ-5, которая отапливает сразу четыре района города, приостановила свою работу — корреспонденты НГС побывали внутри станции и узнали, как она работает.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова
Карты автора на yandex.ru/maps