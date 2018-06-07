Убийцу сибирячки, которая не хотела купаться, приговорили к 14 годам

Пётр Щербаков будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Пётр Щербаков будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Сегодня, 7 июня, Бердский городской суд Новосибирской области признал Петра Щербакова виновным в убийстве Елены Кривоносовой — мужчина зарезал свою знакомую в машине по дороге на пляж. 


«Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С ограничением свободы на срок один год три месяца. Мера пресечения оставлена без изменения в виде заключения под стражу», — пояснила корреспонденту НГС помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова. 


Суд согласился с доводами обвинения, которое запрашивало для Щербакова именно 14 лет колонии. 


«Щербакову [было] предъявлено обвинение в убийстве, угон автомобиля убитой, краже денег, сотового телефона и госномеров, а также применение насилия в отношении представителя власти», — пояснила гособвинитель, старший помощник прокурора Бердска Анна Белова. 


40-летняя Елена Кривоносова пропала 26 июня прошлого года. По версии следствия, погибшая познакомилась с Петром Щербаковым на сайте знакомств, и в день встречи пара поехала купаться. По дороге они поругались из-за выбора пляжа, тогда Щербаков схватил нож и несколько раз ударил свою спутницу, тело Кривоносовой он спрятал, а машину забрал себе. 


Подозреваемого в убийстве задержали 2 июля — он был за рулём внедорожника RAV-4, который принадлежал Елене Кривоносовой. «Когда Пётр Щербаков двигался на автомобиле потерпевшей, в Бердске проводилась проверка сплошная всех водителей на состояние опьянения, и автомобиль заинтересовал сотрудников полиции, — пояснила Белова. — Но он начал скрываться от них, превысив скорость. Соответственно, его начали преследовать». 


Чтобы остановить машину, инспекторам ДПС пришлось стрелять по колёсам — одна пуля пробила шину заднего колеса, вторая — диск и повредила подвеску, только после этого иномарка беглеца остановилась.

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