Из областного правительства увольняется министр экономического развития

Ольга Молчанова покидает пост министра экономического развития Новосибирской области.
О том, что заявление на увольнение уже написано, корреспонденту НГС сообщила сама министр.
«Я ушла в отпуск с последующим увольнением», — рассказала Ольга Молчанова.
По словам главы минэкономразвития, отпуск у неё заканчивается в понедельник, 10 июня, а решение уволиться связано с личными причинами.
В пресс-службе правительства Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить факт увольнения Ольги Молчановой, предложив написать официальный запрос и пояснив, что ответ смогут дать не раньше понедельника.
По информации источника в правительстве Новосибирской области, сейчас обязанности министра экономического развития исполняет Лев Решетников.
Министерство экономического развития Ольга Молчанова возглавляла с 2014 года. На должность министра её назначил Владимир Городецкий. До этого Ольга Молчанова год была и.о. ректора Новосибирского государственного университета экономики и управления, а ещё раньше работала в мэрии. Там она занимала должности начальника отдела региональной координации, зампредседателя комитета по экономике, начальника планово-экономического управления. С 1997 по 2011 она руководила департаментом экономики и финансов мэрии, а в 2011–2013 годах возглавляла городской департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики.