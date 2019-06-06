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Политика

Из областного правительства увольняется министр экономического развития

Она написала заявление на отпуск с последующим увольнением

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Ольга Молчанова возглавляла министерство экономического развития с 2014 года и успела поработать при двух губернаторах

Фото: Анна Золотова / НГС

Ольга Молчанова покидает пост министра экономического развития Новосибирской области.

О том, что заявление на увольнение уже написано, корреспонденту НГС сообщила сама министр.

«Я ушла в отпуск с последующим увольнением», — рассказала Ольга Молчанова.

По словам главы минэкономразвития, отпуск у неё заканчивается в понедельник, 10 июня, а решение уволиться связано с личными причинами.

В пресс-службе правительства Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить факт увольнения Ольги Молчановой, предложив написать официальный запрос и пояснив, что ответ смогут дать не раньше понедельника.

По информации источника в правительстве Новосибирской области, сейчас обязанности министра экономического развития исполняет Лев Решетников. 

Министерство экономического развития Ольга Молчанова возглавляла с 2014 года. На должность министра её назначил Владимир Городецкий. До этого Ольга Молчанова год была и.о. ректора Новосибирского государственного университета экономики и управления, а ещё раньше работала в мэрии. Там она занимала должности начальника отдела региональной координации, зампредседателя комитета по экономике, начальника планово-экономического управления. С 1997 по 2011 она руководила департаментом экономики и финансов мэрии, а в 2011–2013 годах возглавляла городской департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики.

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ТЕГИ

отставки и назначенияправительство Новосибирской области

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КОММЕНТАРИИ (67)

С левого берега
6 июн 2019 в 17:47

Министр был, министерство есть, а экономического развития нет.)

Министр
6 июн 2019 в 17:44

Какое уж тут развитие. Тут уже экономическая деградация и обнищание населения. Нам срочно нужен министр деградации и обнищания.

Если бы
6 июн 2019 в 17:45

Долг НСО еще увеличился, работа проделана....