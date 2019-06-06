Из областного правительства увольняется министр экономического развития

Ольга Молчанова покидает пост министра экономического развития Новосибирской области.

О том, что заявление на увольнение уже написано, корреспонденту НГС сообщила сама министр.

«Я ушла в отпуск с последующим увольнением», — рассказала Ольга Молчанова.



По словам главы минэкономразвития, отпуск у неё заканчивается в понедельник, 10 июня, а решение уволиться связано с личными причинами.

В пресс-службе правительства Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить факт увольнения Ольги Молчановой, предложив написать официальный запрос и пояснив, что ответ смогут дать не раньше понедельника.