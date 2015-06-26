Отдохну на балконе: семь новосибирцев выкинули хлам и сделали красивые и необычные балконы

Из-за коронавируса просто так гулять по Новосибирску не очень-то хочется, зато можно провести время на балконе. С приближением лета горожане занялись их преображением — они выносят туда цветы, стелют газоны, развешивают гамаки и пьют коктейли, глядя на город с высоты. Правда, пока таких людей в городе не очень много. Глядя на прозрачные балконы новостроек с окнами от пола до потолка, становится ясно, что бóльшая часть жителей использует их для складирования ненужных вещей, несмотря на упрямые попытки ИКЕА показать прямо в торговом зале, как можно преобразить балкон в летнюю веранду. Возможно, коронавирус это исправит. В 2015 году редактор НГС Елена Гурьянова нашла тех, кому все-таки удалось сделать на балконе место для отдыха, и узнала, как они там проводят время. Используйте эти идеи, пока приходится сидеть на самоизоляции.

