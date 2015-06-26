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Отдохну на балконе: семь новосибирцев выкинули хлам и сделали красивые и необычные балконы

Их превратили в кабинет, тренажерный зал, ирландский паб и летние веранды с грилем и гамаком

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Хозяйка этой лоджии Анастасия Шаверная не хотела захламлять ее ненужными вещами: «Здесь большая площадь, около 5 кв. м, и можно было сделать отдельную комнату. К тому же, вся лоджия стеклянная, этаж нижний, все видно, поэтому нужно было сделать что-то красивое. Мне хотелось сделать уютную комнатку, где летом можно расслабиться, отдохнуть, разложить диванчик и посадить цветы».

Хозяйка этой лоджии Анастасия Шаверная не хотела захламлять ее ненужными вещами: «Здесь большая площадь, около 5 кв. м, и можно было сделать отдельную комнату. К тому же, вся лоджия стеклянная, этаж нижний, все видно, поэтому нужно было сделать что-то красивое. Мне хотелось сделать уютную комнатку, где летом можно расслабиться, отдохнуть, разложить диванчик и посадить цветы».

Из-за коронавируса просто так гулять по Новосибирску не очень-то хочется, зато можно провести время на балконе. С приближением лета горожане занялись их преображением — они выносят туда цветы, стелют газоны, развешивают гамаки и пьют коктейли, глядя на город с высоты. Правда, пока таких людей в городе не очень много. Глядя на прозрачные балконы новостроек с окнами от пола до потолка, становится ясно, что бóльшая часть жителей использует их для складирования ненужных вещей, несмотря на упрямые попытки ИКЕА показать прямо в торговом зале, как можно преобразить балкон в летнюю веранду. Возможно, коронавирус это исправит. В 2015 году редактор НГС Елена Гурьянова нашла тех, кому все-таки удалось сделать на балконе место для отдыха, и узнала, как они там проводят время. Используйте эти идеи, пока приходится сидеть на самоизоляции.

Анастасия рассказала, что у нее на лоджии любят играть племянники и отдыхать летними вечерами друзья. «Еще не до конца все, что задумано, сделано. Хочу еще повесить шторки, посадить больше цветов. Но я думаю, мне удалось создать небольшой райский уголок, и надеюсь, моя лоджия послужит примером и вдохновит людей», — улыбается девушка.

Анастасия рассказала, что у нее на лоджии любят играть племянники и отдыхать летними вечерами друзья. «Еще не до конца все, что задумано, сделано. Хочу еще повесить шторки, посадить больше цветов. Но я думаю, мне удалось создать небольшой райский уголок, и надеюсь, моя лоджия послужит примером и вдохновит людей», — улыбается девушка.

Балкон у Елены Зелинской — 8,4 кв. м, а с высоты 14-го этажа она видит весь левый берег. «Я всю жизнь смотрела на наш балкон и лоджию у родителей, и у нас обязательно стояли старые лыжи, какой-то ящик… И все это было жуткое и ужасное, и мне всегда мечталось, что мой балкон будет другой, чтобы я могла выйти в летний денек, сесть в кресло и смотреть на свой любимый город. И вот моя мечта воплотилась. Когда ко мне приходят подруги и друзья, мы садимся, открываем шторы, смотрим и любуемся».

Балкон у Елены Зелинской — 8,4 кв. м, а с высоты 14-го этажа она видит весь левый берег. «Я всю жизнь смотрела на наш балкон и лоджию у родителей, и у нас обязательно стояли старые лыжи, какой-то ящик… И все это было жуткое и ужасное, и мне всегда мечталось, что мой балкон будет другой, чтобы я могла выйти в летний денек, сесть в кресло и смотреть на свой любимый город. И вот моя мечта воплотилась. Когда ко мне приходят подруги и друзья, мы садимся, открываем шторы, смотрим и любуемся».

Сергей Угдыжеков сделал у себя на 5-метровом балконе кабинет. «Компьютер в «двушке» при наличии 2 маленьких детей держать трудно — провода грызут и вообще им очень интересно нажимать на кнопочки. Да и хлам на балконе надоел. Я от него избавился и за 9 месяцев сделал ремонт. Провода протянул через дырку в стене, поставил маленький конвектор, которого хватает в <nobr>—30.</nobr> Доски покрасил белой краской, на пол положил ламинат».

Сергей Угдыжеков сделал у себя на 5-метровом балконе кабинет. «Компьютер в «двушке» при наличии 2 маленьких детей держать трудно — провода грызут и вообще им очень интересно нажимать на кнопочки. Да и хлам на балконе надоел. Я от него избавился и за 9 месяцев сделал ремонт. Провода протянул через дырку в стене, поставил маленький конвектор, которого хватает в —30. Доски покрасил белой краской, на пол положил ламинат».

«У нас балконы — это фактически отдельные жилые помещения на период с апреля по октябрь. Их три, — рассказывает Марина Митяшина. — Каждый из них имеет свое предназначение. Этот балкон мой. Тут и велотренажер с видом на сосновый лес, и диван, на котором то кабинетный труд с компьютером, то можно просто на сквозняке поспать. Когда ко мне в гости летом приезжает мама, она просто занимает этот балкон и диван, ей тут нравится».

«У нас балконы — это фактически отдельные жилые помещения на период с апреля по октябрь. Их три, — рассказывает Марина Митяшина. — Каждый из них имеет свое предназначение. Этот балкон мой. Тут и велотренажер с видом на сосновый лес, и диван, на котором то кабинетный труд с компьютером, то можно просто на сквозняке поспать. Когда ко мне в гости летом приезжает мама, она просто занимает этот балкон и диван, ей тут нравится».

«Этот балкон — дочери, ее укромное местечко, и ее запрос — гамак. Что еще подростку нужно — уединиться», — продолжает рассказ Марина Митяшина.

«Этот балкон — дочери, ее укромное местечко, и ее запрос — гамак. Что еще подростку нужно — уединиться», — продолжает рассказ Марина Митяшина.

Кухонная лоджия Марины оборудована для круглогодичного использования и закрывается только в сильные морозы. «В остальное время там хранится в шкафу картошка и стоят на шкафах цветы, которые не любят сухой квартирный воздух. Зимой это фактически зимний сад. В новогодние праздники балконы по периметру остекления украшаются гирляндами и становятся просто сказочными», — описала хозяйка.

Кухонная лоджия Марины оборудована для круглогодичного использования и закрывается только в сильные морозы. «В остальное время там хранится в шкафу картошка и стоят на шкафах цветы, которые не любят сухой квартирный воздух. Зимой это фактически зимний сад. В новогодние праздники балконы по периметру остекления украшаются гирляндами и становятся просто сказочными», — описала хозяйка.

Василий Павлюшин на своем балконе установил небольшие деревянные ящики, на которые будет удобно опираться, когда появится кальян. Кроме того, в ящики можно сложить какие-то вещи. Сейчас король балкона — американский электрический гриль Weber, который приехал к нему из Финляндии.

Василий Павлюшин на своем балконе установил небольшие деревянные ящики, на которые будет удобно опираться, когда появится кальян. Кроме того, в ящики можно сложить какие-то вещи. Сейчас король балкона — американский электрический гриль Weber, который приехал к нему из Финляндии.

«Как только на балконе появился гриль, стало все расписано, кто приезжает в пятницу и на выходные. Я его всегда использую на выходных и как минимум раз на неделе. Балкон я еще доделаю — постелю «газон», а с помощью подушек буду превращать его в кальянную», — поделился Василий.

«Как только на балконе появился гриль, стало все расписано, кто приезжает в пятницу и на выходные. Я его всегда использую на выходных и как минимум раз на неделе. Балкон я еще доделаю — постелю «газон», а с помощью подушек буду превращать его в кальянную», — поделился Василий.

Новый вид балконов появился в микрорайоне «Европейский Берег». У жителей первого этажа дома в центре квартала есть огромные собственные террасы, где строители уже настелили террасную доску, искусственные газоны и сделали ограждение из пескоструйного триплекса и стекла». По сути, это решение сделало более привлекательными первые этажи, которые обычно с неохотой покупают.

Новый вид балконов появился в микрорайоне «Европейский Берег». У жителей первого этажа дома в центре квартала есть огромные собственные террасы, где строители уже настелили террасную доску, искусственные газоны и сделали ограждение из пескоструйного триплекса и стекла». По сути, это решение сделало более привлекательными первые этажи, которые обычно с неохотой покупают.

Строители называют такие террасы аналогом английского палисадника. Компания «Сибакадемстрой» собирается делать квартиры с английскими палисадниками в своем новом проекте «Дунаевский квартал» на одноименной улице. Кроме того, они не хотят стеклить балконы, чтобы отучать сибиряков использовать их как кладовки.

Строители называют такие террасы аналогом английского палисадника. Компания «Сибакадемстрой» собирается делать квартиры с английскими палисадниками в своем новом проекте «Дунаевский квартал» на одноименной улице. Кроме того, они не хотят стеклить балконы, чтобы отучать сибиряков использовать их как кладовки.

Семья Рогожиных решила превратить свой балкон в ирландский паб. «Это наша с мужем давняя мечта. Мы ее долго вынашивали и наконец воплотили, — рассказывает Анна Рогожина. — Мебель мы привезли из Китая, на заказ нам выгравировали надпись Rogozhin's Old Irish Pub. Краснодеревщик обшил потолок и сделал барную стойку. Балкон полностью утеплен, с электрической батареей и теплыми полами».

Семья Рогожиных решила превратить свой балкон в ирландский паб. «Это наша с мужем давняя мечта. Мы ее долго вынашивали и наконец воплотили, — рассказывает Анна Рогожина. — Мебель мы привезли из Китая, на заказ нам выгравировали надпись Rogozhin's Old Irish Pub. Краснодеревщик обшил потолок и сделал барную стойку. Балкон полностью утеплен, с электрической батареей и теплыми полами».

«Идею со штукатуркой мы увидели в пабе «501». Это не совсем по-ирландски, но мы с мужем любим кальян и часто сидим на балконе, пьем чай и курим его, — продолжает рассказ Анна. — Мы проводим здесь время практически каждый вечер. У нас достаточно часто гости, и мы собираемся в нашем пабе, чтобы покурить кальян и посмотреть на город. Особенно уютно зимой, когда идет снег».

«Идею со штукатуркой мы увидели в пабе «501». Это не совсем по-ирландски, но мы с мужем любим кальян и часто сидим на балконе, пьем чай и курим его, — продолжает рассказ Анна. — Мы проводим здесь время практически каждый вечер. У нас достаточно часто гости, и мы собираемся в нашем пабе, чтобы покурить кальян и посмотреть на город. Особенно уютно зимой, когда идет снег».

Неостекленные балконы, на которых можно дышать свежим воздухом и загорать, летом преображаются, когда хозяйки просто украшают их цветами. Это самый экономичный и простой способ сделать свой дом уютнее и заставить прохожих задуматься о том, чтобы выкинуть наконец все ненужное со своего балкона и сделать место для отдыха.

Неостекленные балконы, на которых можно дышать свежим воздухом и загорать, летом преображаются, когда хозяйки просто украшают их цветами. Это самый экономичный и простой способ сделать свой дом уютнее и заставить прохожих задуматься о том, чтобы выкинуть наконец все ненужное со своего балкона и сделать место для отдыха.

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