

«Они не понимают, что эти сосны живыми корнями держат берег, без них берег поплывет, ничто не удержит его. Тут и так весь Каракан выкуплен, мы уже не можем прежним маршрутом выйти к реке. Здесь проходят школьные эстафеты, это единственное место, где теперь мы можем подойти к воде, осталась вон там еще одна купалка. И будем мы скоро жить, зная, что здесь речка, и не видеть ее. Я просто хочу, чтобы мой внук мог летом взять удочку, спуститься к реке и порыбачить», — вздыхает местная жительница Ольга Хаустова.