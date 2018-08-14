СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС
Тысячи туристов ринулись в Каракан — НГС побывал в бору, полном грибов, ягод и недружелюбных жителей
В паре часов езды от Новосибирска располагается удивительно красивое и дикое место — Караканский бор. Здесь погружаются дайверы в бирюзовое озеро, в лесу собирают полные корзины белых грибов, а с берега Обского моря открываются завораживающие виды на Млечный Путь и падающие звезды. Вслед за ростом числа туристов в Каракане начали расти мусорные свалки — жители местных деревень жалуются, что отдыхающие оставляют после себя кучи пластиковых бутылок и пакетов, а из-за строящихся баз отдыха дети не могут гулять по побережью и купаться. Корреспонденты НГС отправились в Караканский бор узнать, где в нем лучше всего провести выходные и сколько это стоит, и увидеть, что оставляют после себя туристы.
КАРАКАН БЕЗ СТАТУСА
Караканский бор можно назвать самым красивым местом Новосибирской области — бесконечный сосновый бор занимает 99 гектаров и располагается на берегу Обского моря всего в 140 километрах от Новосибирска. Каракан начинается от села Завьялова в Искитимском районе, тянется вдоль правого берега Оби до Алтайского края и немного заходит на левый берег Ордынского района.

Каракан ошибочно считают реликтовым лесом, хотя он сравнительно молод: всего-то 30 тысяч лет. По историческим меркам, это совсем мало. Появился бор из-за природных катастроф.


«Приобские боры появились в результате последствий больших катастроф, которые происходили приблизительно 20–30 тысяч лет назад на Алтае. Большое количество воды после прорыва ледяных плотин принесло по старой Оби огромное количество осадочного материала, которое откладывалось на берегах. Но называть его реликтовым неверно. Реликтовый — это тот, что достался нам от предыдущих эпох, а Каракан эволюционировал с изменением климата, но он вполне "свежий" — ему тысяч тридцать лет максимум», — рассказывает координатор Открытой лаборатории природоохранной биологии Александр Дубынин.
Тип: приобский бор

Площадь: 99 000 гектаров

Возраст: около 30 тысяч лет

География: расположен на территории Искитимского, Ордынского, и Сузунского района Новосибирской области и Каменского района Алтайского края

Реки: Каракан, Малый Чингис, Чингис, Каменка, Ерестная, Глухая, Ельцовка.

Лес: сосна, береза, осина

Животный мир: лось, глухарь, заяц-беляк, колонок, белка, рысь; лесостепной: волк, лисица обыкновенная, тетерев, косуля сибирская, барсук, сурок, степной хорек, заяц русак, горностай. На малых реках обитают норка и речной бобр. Из позвоночных наибольшим разнообразием отличаются птицы, среди них есть редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: черный аист, орлан-белохвост, беркут, скопа, сапсан, черноголовый хохотун.
Однако это не уменьшает уникальности Каракана: здесь обитают редкие животные и растения из Красной книги — черный аист, орлан-белохвост — и десятки видов редких растений. Экологи и ученые несколько лет пытались добиться для Каракана статуса природного парка, однако после нескольких лет обсуждений ничего не изменилось.
Экологи сетуют, что сейчас активно рубят лес — за день через села проезжают десятки КамАЗов, груженых древесиной.
Природа Каракана и его окрестностей ежегодно привлекает тысячи туристов на побережье Обского моря. Базы отдыха начинаются еще от Сосновки, а недалеко от села Бурмистрова расположен один из самых старых и известных в области детских оздоровительных лагерей «Чкаловец» — путевка на один сезон стоит в этом году 29–31 тысячу рублей. Там же, в Бурмистрове, работает последний в окрестностях супермаркет — дальше только небольшие частные магазинчики с приветливыми продавщицами.
Лайфхак для тех, кто любит отдыхать по максимуму: не ждите субботы, выезжайте в пятницу — в идеале, сразу после работы. Поужинать проще всего по дороге: в кафе-магазинах, которые бывают на автозаправочных станциях (ведь вы все равно сюда заедете, чтобы заправить автомобиль перед предстоящей дорогой).

Например, на АЗС «Газпромнефти» купить еду, салфетки и одноразовую посуду, подкачать шины и даже зарядить телефон. А с помощью быстрого бесплатного Wi-Fi удастся легко забронировать место на приглянувшейся базе отдыха.

На обратном пути можно снова заехать на АЗС: на этот раз чтобы помыть машину и пропылесосить салон от песка и мелких веток с Каракана.
«ЛУЧШЕ ЧЕРНОГО МОРЯ»
Речка Каракан впадает в Обское море в начале села Завьялова — отдохнуть сюда приезжают даже из других регионов.

«Раз в год точно бываем в Каракане, приезжаем к родственникам в сосновый бор. В прошлом году ездила в Краснодарский край на Черное море — мне не понравилось. Здесь лучше Черного моря. Природа здесь более приятная, а на море был неприятный запах, лично мне быстро надоедает море», — рассказывает Дарья из Томска, которая с семьей обязательно заезжает сюда по дороге на Алтай.
Жители Завьялова ругаются на туристов — после выходных окрестности села утопают в мусоре, а в лесу растут зловонные свалки.
После туристов остаются горы мусора — одноразовые мангалы, пластиковые бутылки и пакеты.

«Отдыхающих стало больше в последние лет пять. Мусор после себя оставляют на кострищах, где палатку ставили. Сейчас взяли моду скидывать пакеты к нам в бочку перед нашими домами. А кто ее убирать должен? Мы?» — ругается местная жительница Екатерина Петенко. Она болезненно воспринимает любые изменения в родном селе: ее прадеды поднимали Завьялово, здесь жило несколько поколений ее семьи.
Жители села сетуют, что их дети остались без клуба. Много лет назад, когда отремонтировали храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, священнослужители посчитали, что соседство церкви и клуба неуместно, пожаловались в администрацию Быстровского сельсовета, клуб в старом здании закрыли, а новый так и не открыли.

«Церковь у нас реконструировали даже не помню в каком году — давно, наверное, в девяностых. Церковь у нас хорошая, но сказали, что церковь и клуб рядом нельзя. С тех пор клуба и нет, сельсовет наш этим не занимается. У нас и света тут нет, дети в школу ходят по темноте», — женщины перечисляют все беды села.
Но больше всего они опасаются, что скоро базы отдыха и стройки закроют все выходы к воде, сделав пляжи и причалы. В начале лета здесь развернулась целая война между сельчанами и новым владельцем дома возле реки Каракан — завьяловцы даже перекрывали переулок, чтобы техника не подъезжала к стройке. Жители села переживают, что новый владелец вырубил на своей территории сосны и может им перекрыть выход к речке.

«Они не понимают, что эти сосны живыми корнями держат берег, без них берег поплывет, ничто не удержит его. Тут и так весь Каракан выкуплен, мы уже не можем прежним маршрутом выйти к реке. Здесь проходят школьные эстафеты, это единственное место, где теперь мы можем подойти к воде, осталась вон там еще одна купалка. И будем мы скоро жить, зная, что здесь речка, и не видеть ее. Я просто хочу, чтобы мой внук мог летом взять удочку, спуститься к реке и порыбачить», — вздыхает местная жительница Ольга Хаустова.
Строители местных жителей успокаивают: за забором стройки начинаются федеральные земли, на которых запрещено строить, и рубить лес там никто не собирается. А вместо поврежденных давним пожаром сосен, которые пришлось срубить, владелец обещает высадить 28 кедров.
БЕРЕГ УМНЫХ
От Бурмистрова почти до Ерестной тянутся старенькие базы отдыха научных институтов СО РАН и НГУ. Отдохнуть на университетской базе могут не только студенты и преподаватели — сутки там стоят от 800 рублей, в эту сумму включено трехразовое питание.
Кажется, здесь ничего не менялось годов с восьмидесятых: помыться в уличном душе можно только в жаркий день, когда вода в баке нагреется до терпимой температуры, а повара столовой строго соблюдают советскую еще рецептуру: те же сладкие каша и компот, словно вам снова десять лет, и вы впервые оказались в детском лагере.
Чтобы увидеть настоящий Каракан, нужно рискнуть и отправиться дальше, за поселок Факел Революции. Местами здесь поднимаются такие клубы пыли, что едва успеваешь заметить встречный автомобиль.
Здесь же есть крохотная платная дорога по мосту — за проезд в одну сторону нужно заплатить 25 рублей. Кто не хочет платить и уверен в своем авто, переезжает речушку вброд.

«Мост построили после перестройки. Машин проезжает немного, конечно, деньги идут на содержание моста. Весной мы его снимаем, когда ледоход, потом ставим», — рассказывает местный сторож. Целый день он собирает деньги с водителей, а зарплата у него всего восемь тысяч рублей.
Пансионат «Синеморье» в тихой бухте речки Ельцовки и Обского моря. Стоимость номеров в пансионате: 2200–2950 рублей с человека в сутки в зависимости от категории номера — за эти деньги все удобства будут в номере. В гостинице стоимость чуть ниже: 1800–2100 рублей, а самое дешевое размещение — в коттедже: 1600 рублей с человека.
В «Синеморье» есть все типичные развлечения провинциального санатория — сауна, спортивная площадка, лодочная станция, где можно взять напрокат, например, катамаран за 150 рублей в час, а за 450 рублей можно прокатиться на лошадях.
ВПЕРЕД, ЗА БЕЛЫМИ
Ходить по грибы — одно из главных развлечений Каракана. Даже в будний день на обочине дороги от Факела Революции к Ерестной стоит больше десятка автомобилей грибников. Деревенские шутят, что иногда тут десять машин на гриб: столько горожан приезжает за белыми в выходные.

«Белые, немного груздей. Одна корзина чистеньких, остальные в засолку да сушить. В этом году пока еще не очень много грибов, прошлым летом мы 14–15 корзин собирали. В том году место грибное здесь попалось, лет пять сюда не ездили, все на Алтай», — хвастают грибами двое мужчин.
Для жителей деревень и сел продажа грибов и ягод давно стала дополнительным заработком: ведра с грибами они выставляют прямо перед калитками. Стоимость ведра белых — от 500 до 750 рублей.

«Здесь ни комаров, ни мошек. Есть и на Берди красивые места, но там пауты и мошки. Туда просто приехать посидеть день и быстро-быстро убегать. А здесь и ловится хорошо: язь, лещ, судак», — хвастает уловом Андрей.
Заправляйтесь на АЗС проверенных сетей, ведь забота о чистоте окружающей среды — это пристальное внимание к тому, чем пользуешься каждый день. Заправка машины высококачественным экологичным топливом — ваш вклад в сохранность природы. Наивысшим стандартом качества для моторного топлива, действующим как в странах Таможенного союза, так и в ЕС, является «Евро-5». Чистое топливо стандарта «Евро-5» имеет в составе до 10 мг/кг сернистых соединений и обладает минимальной токсичностью выхлопных газов. Таким образом, водитель делает все возможное для чистоты окружающей среды. С июля 2016 года реализация моторного топлива классом ниже «Евро-5» в России запрещена.
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ НАД МРАМОРНЫМ ОЗЕРОМ
Вглубь Каракана идет и вторая дорога — из Ордынского до Нижнекаменки можно доплыть на пароме, устроив себе получасовое приключение по Обскому морю.
Паром из Ордынки отходит каждый нечетный час. Взрослый билет в одну сторону стоит 50 рублей, детский — 25. За перевозку автомобиля весом до 1,6 тонны придется заплатить 350 рублей, а за всё, что тяжелее, берут по 500 рублей.
Мраморное озеро в Абрашино — одно из самых живописных мест Каракана. Как рассказывают местные, когда-то здесь был карьер, но его закрыли лет сорок назад. Вскоре карьер затопило грунтовыми водами, а на берег маленького озера стали приезжать туристы с палатками.

Прошлым летом на озере сгорел гостевой дом базы «Оазис» из-за проблем электропроводкой , но двухместные летние домики остались нетронуты огнем — снять их стоит 2000 рублей в сутки, а поставить палатку на берегу — 300 рублей.
Глубина озера достигает 12 метров — сейчас здесь можно даже нырнуть с аквалангом. За одно двадцатиминутное погружение придется отдать 2500 рублей.
В Каракан стоит ехать еще и ради по–настоящему звездного неба . Прямо с берега Обского моря можно разглядеть Млечный Путь, Большую и Малую Медведицу, а сейчас, в августе, отлично видны падающие звезды — Персеиды.
От ситуации, когда закончился бензин и машина встала на полпути, убережет мобильное приложение «Сеть АЗС Газпромнефть»: оно подскажет адрес ближайшей АЗС, уточнит наличие нужных вам сервисов и поможет проложить маршрут с учетом этой информации.
Новосибирцы массово захватывают острова посреди Обского моря — бесплатно занять шикарный песчаный пляж и построить на нем базу отдыха может каждый
Читайте также:
Райские острова (лонгрид)
В нашем Instagram уже 38 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова и Ольги Бурлаковой
Видео Александра Ощепкова
При поддержке сети АЗС «Газпромнефть»

Просмотров: 2133

Читайте также на НГС