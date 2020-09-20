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Гении парковки. BMW 666 и «Порше Кайен» 999 — смотрим, что опять выделывают владельцы крутых джипов

Очередная подборка фото с нарушителями ПДД

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BMW на тротуаре

BMW на тротуаре

В новом, 194-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: хамское поведение водителей джипов с красивыми номерами, нерадивые таксисты и очередные любители газонов.

— И такая дребедень каждый день. Ул. Достоевского, 7, — сообщает нам читательница Евгения (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Шикарный Range Rover с номерами Н404НН. Тут какая-то ошибка.

В пешеходной зоне

В пешеходной зоне

Еще один Range на тротуаре.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Зачем искать место, если есть газон, — пишет Алена.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Mercedes на тротуаре Красного проспекта.

Заехал на газон

Заехал на газон

— Действительно, зачем парковочные места, если есть газоны.

Стоянка на пешеходной дорожке

Стоянка на пешеходной дорожке

Пешеходам не пройти.

Притерся к подъезду

Притерся к подъезду

— Таксист в конец обнаглел, — возмущены местные жители.

Поближе к дому

Поближе к дому

— Давно такого не видел. Оригинально. В 10 метрах парковка пустая, — информирует читатель Максим.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

— Был сегодня в районе авторынка «Горский» и увидел такой экземпляр, — пишет Виктор.

Перегородил лестницу

Перегородил лестницу

— Фото очередного придурка. Ну такого я еще не видел. Это во дворе Университета экономики и управления, — возмущен Александр.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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