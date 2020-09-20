Гении парковки. BMW 666 и «Порше Кайен» 999 — смотрим, что опять выделывают владельцы крутых джипов

В новом, 194-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: хамское поведение водителей джипов с красивыми номерами, нерадивые таксисты и очередные любители газонов.
— И такая дребедень каждый день. Ул. Достоевского, 7, — сообщает нам читательница Евгения (фото выше).
Шикарный Range Rover с номерами Н404НН. Тут какая-то ошибка.
Еще один Range на тротуаре.
— Зачем искать место, если есть газон, — пишет Алена.
Mercedes на тротуаре Красного проспекта.
— Действительно, зачем парковочные места, если есть газоны.
Пешеходам не пройти.
— Таксист в конец обнаглел, — возмущены местные жители.
— Давно такого не видел. Оригинально. В 10 метрах парковка пустая, — информирует читатель Максим.
— Был сегодня в районе авторынка «Горский» и увидел такой экземпляр, — пишет Виктор.
— Фото очередного придурка. Ну такого я еще не видел. Это во дворе Университета экономики и управления, — возмущен Александр.