Гении парковки. BMW 666 и «Порше Кайен» 999 — смотрим, что опять выделывают владельцы крутых джипов

В новом, 194-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: хамское поведение водителей джипов с красивыми номерами, нерадивые таксисты и очередные любители газонов.



— И такая дребедень каждый день. Ул. Достоевского, 7, — сообщает нам читательница Евгения (фото выше).