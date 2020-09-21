На площади Ленина сделали бесплатную парковку для обладателей особых разрешений. Кто эти избранные?

На площади Ленина возле Краеведческого музея появились парковочные места, куда можно ставить машину только обладателям специальных парковочных разрешений. Об этом указано на табличках, которые установлены возле каждого такого места. Подобного в Новосибирске до сих пор не было, утверждают специалисты. Корреспондент Илья Калинин выяснил, кому принадлежат эти особые места и насколько это законно.



На площади Ленина появились особые парковочные места, куда может поставить машину только обладатель специального парковочного разрешения и никто другой. Об этом говорят таблички, которые установлены возле каждого такого места. Всего особых мест — четыре, а разместились они на муниципальной парковке с торца здания Краеведческого музея.

