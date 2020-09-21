На площади Ленина сделали бесплатную парковку для обладателей особых разрешений. Кто эти избранные?

В центре Новосибирска появилась бесплатная парковка по спецразрешениям
На площади Ленина возле Краеведческого музея появились парковочные места, куда можно ставить машину только обладателям специальных парковочных разрешений. Об этом указано на табличках, которые установлены возле каждого такого места. Подобного в Новосибирске до сих пор не было, утверждают специалисты. Корреспондент Илья Калинин выяснил, кому принадлежат эти особые места и насколько это законно.
На площади Ленина появились особые парковочные места, куда может поставить машину только обладатель специального парковочного разрешения и никто другой. Об этом говорят таблички, которые установлены возле каждого такого места. Всего особых мест — четыре, а разместились они на муниципальной парковке с торца здания Краеведческого музея.
Платная парковка на площади Ленина (Красный проспект, 25) появилась в апреле 2020 года. Она стала 13-й по счёту муниципальной платной парковкой. Общее количество парковочных мест — 144. Из них: 64 — платные, 67 — бесплатные, 13 — бесплатные для инвалидов. В Новосибирске организацией муниципальных платных парковок занимается МБУ «Городской центр организации дорожного движения».
Корреспонденты НГС отправились сфотографировать специальные парковочные места и обнаружили там стоящий автомобиль с буквами ННН в номере. Водитель машины объяснил, что у него есть разрешающее парковку здесь удостоверение, и даже продемонстрировал бумагу, но не разрешил снимать. Это был лист формата А4, подписанный главой департамента транспорта мэрии Романом Дроновым.
— Администрация [городская] выдаёт такие разрешения. У меня не частная, а государственная машина. Это места — Министерства природных ресурсов: наши из министерства запрос делали, чтобы мэрия выделила места, волокиты, в общем, много было. Только четыре места — больше не выделили. А то ведь парковать машины здесь раньше не всегда получалось, — пояснил водитель автомобиля, припаркованного на спецместах.
Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, четыре бесплатных места для владельцев специальных парковочных разрешений здесь выделено из общего числа бесплатных парковочных мест.
— Парковочные разрешения могут получить органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, муниципальные органы, которые размещены в зданиях, сооружениях, прилегающих к соответствующим парковочным местам. <…> Парковочное разрешение выдается бесплатно сроком на один год и предоставляет право размещать транспортное средство, зарегистрированное за уполномоченным органом, на автомобильной дороге общего пользования местного значения городского округа, находящейся в собственности города Новосибирска, в границах парковок или парковочных мест, обозначенных дорожным знаком 6.4 «Парковка», — прокомментировали в департаменте транспорта.
В мэрии также пояснили, что в настоящее время оформлено всего четыре парковочных разрешения и только на конкретную парковку: на других платных муниципальных парковках такие места отсутствуют в связи с отсутствием на прилегающей территории зданий, где бы размещались органы власти. Впервые о парковочных разрешениях для чиновников в Новосибирске городская власть заговорила ещё в апреле 2019 года.
Один из блогеров YouTube-канала «Новосибирский» Денис Новичков, который постоянно борется с захватами муниципальных парковок как работниками частных компаний, так и сотрудниками государственных служб, объяснил корреспонденту НГС нововведение.
— Это официально и законно. Вот табличка «Только для служебных машин» — абсолютная ерунда, а это — законная табличка, она есть в ПДД (дорожный знак 8.9.1. — Прим. ред.) и позволяет взять в аренду место для автомобиля. Мы часто видели, раньше тут [на площади Ленина] чиновники ставили машины на места для инвалидов, а теперь им выделили вот специальные места. В Москве такое очень популярно, а в нашем городе только начало появляться, — рассказал блогер Денис Новичков.
В середине августа НГС рассказал о судебном процессе между мэрией и владельцами здания на «Речном вокзале» — на месте здания должна быть парковка Михайловской набережной.