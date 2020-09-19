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Куда ты рулишь? Показываем ДТП на странном перекрестке, где водители в упор не видят знак «Уступи дорогу»

Авария произошла на опасном перекрестке улиц Кирова и Воскова

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Столкновение на аварийном перекрестке

Столкновение на аварийном перекрестке

В проекте «Куда ты рулишь?» разбираем столкновение на аварийном перекрестке улиц Кирова и Воскова. Мы уже писали об этом перекрестке, задаваясь вопросом о том, почему на магистральной улице Кирова внезапно появляется знак «Уступи дорогу». С тех пор безопасности в этом месте не прибавилось, и вот очередное ДТП — подробнее в материале НГС.

Пересечение улиц Кирова и Воскова, при движении по Кирова в сторону центра водителей встречает знак уступи дорогу. Направление главной дороги меняется — приоритет имеют машины, поворачивающие налево с Кирова на Воскова от центра. Вот автомобили затормозили перед знаком, очевидно, кого-то пропускали. Затем начинается движение, белый фургон набирает скорость. Его соседи в правом ряду опять притормаживают, но водитель фургона устремляется вперед. Перед ним резко поворачивает налево черный седан, имеющий приоритет, — происходит столкновение, смотрите видео.

Конечно, нарушение водителя фургона налицо — он обязан был уступить дорогу согласно знаку и пропустить машину, имеющую приоритет.

Часть 3 ст. 12.14 КоАП. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

И все-таки непонятно, почему водитель фургона выскочил на перекресток. Возможно, черный седан начал поворот резко и неожиданно, возможно, водитель седана не включил указатель поворота. Конечно, это не снимает вины с водителя фургона.

Произошедшее столкновение в очередной раз показывает, насколько опасен этот перекресток в частности и все места, где главная дорога неожиданно или нелогично меняет направление в целом. Конкретно на Кирова — Воскова подобная схема движения появилась уже давно, она призвана облегчить маневр троллейбусам, которые в этом месте уходят налево на Воскова на разворот. С тех пор транспортные потоки по Кирова существенно выросли, но никаких дополнительных мер безопасности на перекрестке предпринято не было — вот и бьются машины, несмотря на установленные знаки.

Причина этой аварии?

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