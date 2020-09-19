Куда ты рулишь? Показываем ДТП на странном перекрестке, где водители в упор не видят знак «Уступи дорогу»

Конечно, нарушение водителя фургона налицо — он обязан был уступить дорогу согласно знаку и пропустить машину, имеющую приоритет.



Часть 3 ст. 12.14 КоАП. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

И все-таки непонятно, почему водитель фургона выскочил на перекресток. Возможно, черный седан начал поворот резко и неожиданно, возможно, водитель седана не включил указатель поворота. Конечно, это не снимает вины с водителя фургона.

Произошедшее столкновение в очередной раз показывает, насколько опасен этот перекресток в частности и все места, где главная дорога неожиданно или нелогично меняет направление в целом. Конкретно на Кирова — Воскова подобная схема движения появилась уже давно, она призвана облегчить маневр троллейбусам, которые в этом месте уходят налево на Воскова на разворот. С тех пор транспортные потоки по Кирова существенно выросли, но никаких дополнительных мер безопасности на перекрестке предпринято не было — вот и бьются машины, несмотря на установленные знаки.