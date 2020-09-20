Сердцеедки знают: 10 женских хитростей, которые заставляют мужчин с нетерпением ждать следующей встречи

Наталья Мощенко ведет откровенный дневник холостячки, в котором делится с подписчиками советами по отношениям из своего личного опыта. Однажды Наталья участвовала в реалити-шоу «Давай поженимся» и покорила сердце итальянца — мужчина выбрал её, но любовь не случилась. Наталья осталась в статусе холостячки и продолжила делиться советами — она раскрыла для НГС
Прежде всего, Наталья советует целовать мужчину при встрече и на прощание — это даёт ему надежду на то, что вы скучаете по нему и ждёте встречи с ним.
— Попробуйте поправить его прическу и убирать с щеки ресничку. Это не просто трогательно и очаровательно, это еще и проявление заботы. Ведь истинная забота проявляется как раз в мелочах, запоминающихся для любящего мужчины, — подсказывает холостячка.
Если у вас есть любимая музыка, Наталья советует слушать её при нём.
— Когда звучит любимая песня, например в машине, подпевайте, а иногда и пританцовывайте — столь позитивный момент просто не может не запомниться. Также эта музыка теперь будет ассоциироваться у него с вами, когда вас не будет рядом, — подсказывает блогер.
— Игра на контрастах, — заявляет Наталья. — Придерживаться стиля casual, а однажды нарядится в роскошное платье, именно в нем можно надолго запомниться любимому мужчине.
Тем временем мужчины не упустили возможность обсудить написанное в комментариях под постом:
— Ну понятно, значит, это всё уловки. А мы-то думаем... — пишет Тимур Кононов.
— Интересно, я как мужчина могу сказать — да. Есть такое дело, ещё не хватает пары деталей, — замечает Дмитрий Сизых, но подробности о деталях умалчивает.
Женщинам пост тоже пришелся по вкусу, особенно совет с духами, а некоторые поделились своими хитрыми уловками — улыбаться ему, внимательно слушать, вкусно кормить и делать комплименты.
— Помощь в делах, чтобы сэкономить его время, свозить его обувь на профилактику, побыть его водителем — это забота, — подсказывает фотограф Ирина Баннова, а Екатерина Новикова предложила завести маленькую собачку, которая покорит его сердце:
— У меня так было, — уверяет она. — Он будет под предлогом, чтобы посмотреть на нее, приезжать к вам.
Наталья Мощенко говорит, что решила поделится секретами, потому что тема актуальна:
— Это приятно, когда в повседневной жизни мужчина замечает какую-то мелочь и вспоминает вас. Эти приёмы я использовала на практике, и они работают. Уже три года я веду личный блог холостячки — открыто рассказываю о знакомствах, о парнях, о чувствах и отношениях.
Как вы думаете, эти женские хитрости работают?
Серьезные отношения Натальи закончились
— После непродолжительных свиданий я обычно понимаю, что это не мой человек. С годами запросы к мужчине увеличиваются, сложно в наше время встретить достойного — много говорят, а на деле себя не проявляют, — говорит она.
В прошлом году сибирячка участвовала в реалити-шоу «Давай поженимся» и привлекла внимание жениха-итальянца. Мужчина выбрал ее, но ничего не вышло.
— Внешне он был не в моём вкусе, важную роль сыграла его история, лично для меня он себя не проявил и совсем не понравился мне. Дальше чашки кофе общение не зашло, — заявляет Мощенко. — Больше ни в каких шоу я не участвовала. Подала заявку на «Холостяка», посмотрим, что будет.
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