Сердцеедки знают: 10 женских хитростей, которые заставляют мужчин с нетерпением ждать следующей встречи

— Попробуйте поправить его прическу и убирать с щеки ресничку. Это не просто трогательно и очаровательно, это еще и проявление заботы. Ведь истинная забота проявляется как раз в мелочах, запоминающихся для любящего мужчины, — подсказывает холостячка.

Если у вас есть любимая музыка, Наталья советует слушать её при нём.

— Когда звучит любимая песня, например в машине, подпевайте, а иногда и пританцовывайте — столь позитивный момент просто не может не запомниться. Также эта музыка теперь будет ассоциироваться у него с вами, когда вас не будет рядом, — подсказывает блогер.

— Игра на контрастах, — заявляет Наталья. — Придерживаться стиля casual, а однажды нарядится в роскошное платье, именно в нем можно надолго запомниться любимому мужчине.