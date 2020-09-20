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Сердцеедки знают: 10 женских хитростей, которые заставляют мужчин с нетерпением ждать следующей встречи

Любимая песня, особые духи и убрать ресничку с щеки — мужчины даже не в курсе, что всё это уловки

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Сибирячка ведет откровенный дневник холостячки, в котором делится секретами отношений с мужчинами

Сибирячка ведет откровенный дневник холостячки, в котором делится секретами отношений с мужчинами

Наталья Мощенко ведет откровенный дневник холостячки, в котором делится с подписчиками советами по отношениям из своего личного опыта. Однажды Наталья участвовала в реалити-шоу «Давай поженимся» и покорила сердце итальянца — мужчина выбрал её, но любовь не случилась. Наталья осталась в статусе холостячки и продолжила делиться советами — она раскрыла для НГС 10 уловок, которые помогут влюбить в себя любого.

Прежде всего, Наталья советует целовать мужчину при встрече и на прощание — это даёт ему надежду на то, что вы скучаете по нему и ждёте встречи с ним.

— Попробуйте поправить его прическу и убирать с щеки ресничку. Это не просто трогательно и очаровательно, это еще и проявление заботы. Ведь истинная забота проявляется как раз в мелочах, запоминающихся для любящего мужчины, — подсказывает холостячка.

Если у вас есть любимая музыка, Наталья советует слушать её при нём.

— Когда звучит любимая песня, например в машине, подпевайте, а иногда и пританцовывайте — столь позитивный момент просто не может не запомниться. Также эта музыка теперь будет ассоциироваться у него с вами, когда вас не будет рядом, — подсказывает блогер.

— Игра на контрастах, — заявляет Наталья. — Придерживаться стиля casual, а однажды нарядится в роскошное платье, именно в нем можно надолго запомниться любимому мужчине.

Тем временем мужчины не упустили возможность обсудить написанное в комментариях под постом:

— Ну понятно, значит, это всё уловки. А мы-то думаем... — пишет Тимур Кононов.

— Интересно, я как мужчина могу сказать — да. Есть такое дело, ещё не хватает пары деталей, — замечает Дмитрий Сизых, но подробности о деталях умалчивает.

Женщинам пост тоже пришелся по вкусу, особенно совет с духами, а некоторые поделились своими хитрыми уловками — улыбаться ему, внимательно слушать, вкусно кормить и делать комплименты.

— Помощь в делах, чтобы сэкономить его время, свозить его обувь на профилактику, побыть его водителем — это забота, — подсказывает фотограф Ирина Баннова, а Екатерина Новикова предложила завести маленькую собачку, которая покорит его сердце:

— У меня так было, — уверяет она. — Он будет под предлогом, чтобы посмотреть на нее, приезжать к вам.

Наталья Мощенко говорит, что решила поделится секретами, потому что тема актуальна:

— Это приятно, когда в повседневной жизни мужчина замечает какую-то мелочь и вспоминает вас. Эти приёмы я использовала на практике, и они работают. Уже три года я веду личный блог холостячки — открыто рассказываю о знакомствах, о парнях, о чувствах и отношениях.

Как вы думаете, эти женские хитрости работают?

    Серьезные отношения Натальи закончились 7 лет назад, и всё это время она находится в поиске.

    — После непродолжительных свиданий я обычно понимаю, что это не мой человек. С годами запросы к мужчине увеличиваются, сложно в наше время встретить достойного — много говорят, а на деле себя не проявляют, — говорит она.

    В прошлом году сибирячка участвовала в реалити-шоу «Давай поженимся» и привлекла внимание жениха-итальянца. Мужчина выбрал ее, но ничего не вышло.

    — Внешне он был не в моём вкусе, важную роль сыграла его история, лично для меня он себя не проявил и совсем не понравился мне. Дальше чашки кофе общение не зашло, — заявляет Мощенко. — Больше ни в каких шоу я не участвовала. Подала заявку на «Холостяка», посмотрим, что будет.

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