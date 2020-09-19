Разглядываем вживую новую «Шкоду-Октавию»: она стоит минимум 1,3 миллиона. За что такие деньги?

За новую SKODA Octavia заломили 1,3 миллиона рублей
Ну вот и отслужила своё предыдущая SKODA Octavia — с ней мы прожили целых 7 лет. Казалось бы, только-только был 2013 год, и «Октавия» в кузове А7 поражала своей новизной. А как хорошо она продавалась, став безусловным лидером С-сегмента! Но время пролетело, и на смену приходит свежее поколение — «Октавия» подросла в размерах, стала благороднее, ну и подорожала. Что предлагает автолюбителям эта машина, какие у неё достоинства и нюансы — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.
Итак, вся суть новой SKODA Octavia: прежняя платформа MQB, свежий дизайн, увеличенные размеры, улучшенное оснащение и прежние моторы. Длина автомобиля теперь составляет 4689 мм (+1,9 см), ширина — 1829 мм (+1,5 см), колёсная база неизменна — 2686 мм.
Салон машины стал просторнее, добавилось место для ног пассажиров, которые едут на заднем сиденье. Подрос объём багажника — до 578 литров.
Двигатели: 1,6-литровый 110-сильный атмосферник, турбированные моторы 1,4 и 2,0 на 150 и 190 сил. Версия с 1,4-литровым мотором лишилась робота, теперь там 8-ступенчатый гидроавтомат. А вот 2-литровый вариант — с роботом DSG.
Чем же хороша новая «Октавия»?
Дизайн
Преемственность осталась — в общих пропорциях, выштамповках на капоте, характерном взъёме подоконной линии на задней двери. Но экстерьер, конечно, кардинально переосмыслен на современный лад, добавлены новые линии и грани, в автомобиле появилось больше хищности и силы. «Октавия» приблизилась к старшему «Супербу».
От экспериментов с четырёхглазой оптикой решили отказаться — теперь у «Октавии» узкие прищуренные фары. Радиаторная решётка поменяла форму, получив дополнительные углы.
Ушли в прошлое задние фирменные фонари в виде ушек-скобочек. «Октавия» обзавелась красивой растянутой оптикой, хоть и менее узнаваемой.
Салон
Спокойный интерьер автомобиля за 7 лет порядком поднадоел, и вот вам, пожалуйста, — кардинально новый салон. Сложносочинённая передняя панель с доминантой в виде большого экрана мультимедийной системы, крупная цифровая приборная панель, очень стильный двухспицевый руль, более качественные материалы, атмосферная подсветка. Ощущения в этом интерьере уже другие — автомобиль как бы стал классом выше.
Мультимедийная система и приборка
Большие экраны в салоне «Октавии» заслуживают отдельного внимания. Топовый 10-дюймовый дисплей мультимедийки радует размерами, удобным обзором, насыщенностью цветов, быстрым откликом, тщательно прорисованной анимацией.
Приборная панель не намного меньше и вместе с основным дисплеем образует настоящее современное цифровое царство в салоне. Вся площадь приборки использована максимально эффективно — вот, к примеру, карта навигации с отличным обзором.
Селектор АКП
В новой «Октавии» отказались от традиционного рычага и установили такой вот джойстик — компактный, стильный, хромированный. Просто двигаешь его вперед или назад — оказалось весьма удобно и легко.
Оснащённость
Автопроизводитель переосмыслил порядок формирования комплектаций — теперь они все расширенные, с приставкой Plus. Уже в базовой версии Active Plus есть 4 подушки безопасности, светодиодные фары, мультимедийная система Swing с 8-дюймовым дисплеем, центральный подлокотник, подогрев передних сидений, электрозеркала, кнопка запуска двигателя.
В варианте Ambition Plus добавляются круиз-контроль, задние датчики парковки, датчик дождя и света, шторки безопасности, двухзонный климат-контроль. В топовой версии появляются атмосферная светодиодная подсветка, комбинированная обивка сидений из кожи и замши, система бесключевого доступа, передние датчики парковки, мультимедийная система Bolero с 10-дюймовым дисплеем. Каждую комплектацию можно индивидуально расширять различными пакетами.
А к каким нюансам стоит присмотреться повнимательнее?
Младший 1,6-литровый двигатель
Этот уже довольно старый атмосферный мотор как-то не совсем гармонирует с такой современной машиной. Всего 110 сил, вялая динамика, технологии прошлого — совсем не этого хочется от новой хищной «Октавии». Так что, как бы ни хотелось сэкономить, но выбирать лучше 1,4-литровый двигатель (или топовый 2,0) — без них «Октавия» не будет полноценной новой машиной.
Элементы интерьера
Не всё в салоне удалось на 5 баллов — например, дверные карты могли бы сделать понаряднее. Пластик на них формально из категории мягких, но по сути он всё же слишком жёсток. Из твёрдых материалов выполнены и элементы отделки нижней части салона.
Цены
Да, оснащённость всех версий улучшилась, но цены всё-таки вызывают весьма непривычные ощущения — С-класс теперь стоит гораздо больше миллиона. 1 338 000 рублей — именно столько нужно отдать за базовую «Октавию» с 1,6-литровым двигателем и механикой.
Машина с 1,4-литровым мотором в той же стартовой комплектации Active Plus обойдётся в 1 398 000 рублей. Ну а топовый вариант Style Plus — все 1 700 000 рублей (это минимум). Более подробный прайс производитель обещал обнародовать позже.