Разглядываем вживую новую «Шкоду-Октавию»: она стоит минимум 1,3 миллиона. За что такие деньги?

Автопроизводитель переосмыслил порядок формирования комплектаций — теперь они все расширенные, с приставкой Plus. Уже в базовой версии Active Plus есть 4 подушки безопасности, светодиодные фары, мультимедийная система Swing с 8-дюймовым дисплеем, центральный подлокотник, подогрев передних сидений, электрозеркала, кнопка запуска двигателя.



В варианте Ambition Plus добавляются круиз-контроль, задние датчики парковки, датчик дождя и света, шторки безопасности, двухзонный климат-контроль. В топовой версии появляются атмосферная светодиодная подсветка, комбинированная обивка сидений из кожи и замши, система бесключевого доступа, передние датчики парковки, мультимедийная система Bolero с 10-дюймовым дисплеем. Каждую комплектацию можно индивидуально расширять различными пакетами.



А к каким нюансам стоит присмотреться повнимательнее?



Младший 1,6-литровый двигатель

