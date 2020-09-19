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Как живут люди в общагах: фотографии комнат, которые продают новосибирцы

Эти комнаты стоят по 600–800 тысяч рублей. Правда, ради такой экономии придётся пожертвовать комфортом

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Три общежития из нашего обзора расположились на левом берегу. За комнаты площадью не более 15 «квадратов» просят порядка 600–800 тысяч рублей

Три общежития из нашего обзора расположились на левом берегу. За комнаты площадью не более 15 «квадратов» просят порядка 600–800 тысяч рублей

Самую дешевую комнату в общежитии Новосибирска продают за 550 000 рублей

Кажется, что общежития — это жильё родом из прошлого, когда в ведении совместного быта с соседями по коридору не видели ничего необычного. Но и сегодня такое жильё встречается довольно часто. На сайте N1.RU, например, можно найти варианты стоимостью до 800 тысяч рублей (кстати, почти все находятся на левом берегу): где-то предлагают делить санузел с ещё десятью комнатами на этаже, в других же крохотных комнатушках уже заботливо установлены душевые кабины. Что ещё можно найти в новосибирских общагах — в нашем обзоре.

11 комнат на этаже в самом старом общежитии нашего обзора

Самый дешёвый вариант мы нашли в шестиэтажном доме на улице Котовского — 550 тысяч рублей за 15 «квадратов». Это, кстати, ещё и самое старое общежитие нашего обзора: зелёная шестиэтажка с видом на загруженную магистраль и ДК имени Станиславского была построена в 1957 году.

Шестиэтажка с шестью подъездами расположилась на пересечении Котовского и Ватутина

Шестиэтажка с шестью подъездами расположилась на пересечении Котовского и Ватутина

На этаже одиннадцать комнат. Некоторые помещения не запираются, вместо дверей там занавески

На этаже одиннадцать комнат. Некоторые помещения не запираются, вместо дверей там занавески

Будущим жильцам демонстрируют довольно аккуратный подъезд

Будущим жильцам демонстрируют довольно аккуратный подъезд

Автор объявления расписывает достоинства расположения («рядом сады, школы, парк Кирова, магазины») и честно предупреждает — будущим владельцам придётся заняться косметическим ремонтом.

И если комната со светлыми стенами и окном, выходящим в тихий двор, выглядит ещё прилично, то о коридоре такого не скажешь — вот где сконцентрировался весь мрачный колорит советских общаг.

«На этаже 11 комнат. Общий душ, три санузла, общая комната для стирки, умывания и комната для сушки белья. Соседи тихие», — говорится в объявлении.

Как говорит автор объявления, комнате нужен косметический ремонт, хотя замена полов тоже не помешает

Как говорит автор объявления, комнате нужен косметический ремонт, хотя замена полов тоже не помешает

А вот общая комната на весь этаж. Она, вероятно, используется для сушки белья

А вот общая комната на весь этаж. Она, вероятно, используется для сушки белья

Предложение появилось на сайте 15 сентября.

12 «квадратов» в девятиэтажке на Затулинке

О том, что эта комната в девятиэтажке 1981 года постройки предлагается именно в общежитии, автор объявления не сообщает. Впрочем, в самом объявлении нет вообще никаких описаний, только немного справочных данных: собственность — частная, материал дома — кирпич. Но это тот случай, когда фото лучше всяких слов.

Зато в поиске можно найти информацию о том, что дом на Зорге представляет собой секционное общежитие с восемью комнатами на этаже, один душ здесь на весь блок.

Делить совместный быт придётся как минимум с восемью соседями

Делить совместный быт придётся как минимум с восемью соседями

Душ тоже общий

Душ тоже общий

А так выглядит сама комната

А так выглядит сама комната

Здесь есть холодильник, телевизор, шкаф и небольшой диван. Правда, непонятно, продаётся ли комната со всей мебелью, или новому хозяину придётся самостоятельно обставлять её

Здесь есть холодильник, телевизор, шкаф и небольшой диван. Правда, непонятно, продаётся ли комната со всей мебелью, или новому хозяину придётся самостоятельно обставлять её

Это объявление появилось на сайте 17 сентября.

Крошечная комната с общей гостиной и балконом

Этот вариант — единственный в нашем обзоре, расположившийся на правом берегу. За комнату площадью 11 «квадратов» в девятиэтажке недалеко от сквера имени Калинина просят 619 тысяч рублей.

«Предлагается уютная, в хорошем состоянии комната в общежитии секционного типа на 4 комнаты. В отсечке большая гостиная с выходом на балкон. Два санузла и ванная комната», — говорится в описании.

Комната расположена в доме 1977 года постройки. Рядом — железнодорожные пути и сквер

Комната расположена в доме 1977 года постройки. Рядом — железнодорожные пути и сквер

Именно этот вариант, судя по описанию, находится на 3-м этаже

Именно этот вариант, судя по описанию, находится на 3-м этаже

Та самая большая гостиная, которую придётся делить с другими жильцами

Та самая большая гостиная, которую придётся делить с другими жильцами

А это — кухня с двумя раковинами и тремя плитами

А это — кухня с двумя раковинами и тремя плитами

Постирочная комната с двумя машинками и двумя раковинами

Постирочная комната с двумя машинками и двумя раковинами

«В местах общего пользования поддерживаются чистота и порядок. Во дворе детская площадка», — перечисляются достоинства жилья в объявлении.

Комната тоже выглядит чистой и светлой, хоть и совсем крошечной. Владелец, несмотря на габариты, сумел уместить здесь два дивана и шкаф.

В комнате светлые обои и ковёр на полу&nbsp;

В комнате светлые обои и ковёр на полу 

Впрочем, получит ли будущий владелец голые стены или обставленное жильё — вопрос открытый, об этом в объявлении ничего не сказано<br><br>

Впрочем, получит ли будущий владелец голые стены или обставленное жильё — вопрос открытый, об этом в объявлении ничего не сказано

Вариант в продаже, согласно данным базы N1.RU, находится с 30 июля, и за это время немного упал в цене — ранее хозяева просили за комнату 645 тысяч рублей.

Комната с собственной душевой кабиной за 799 тысяч рублей

Самый дорогой вариант нашего обзора находится в районе площади Труда и тоже на улице Котовского. За комнату площадью почти 14 «квадратов» в хрущевке 1969 года постройки владельцы просят 799 тысяч рублей.

В объявлении говорится, что комната «светлая и комфортная для проживания в любое время года». Из плюсов — в самой комнате есть душевая кабина, а также шкаф и кухонный гарнитур с мойкой. Всё это достаётся будущему хозяину в подарок.

А вот санузел единственный на всём этаже, но в нём уже завершается косметический ремонт.

Продающееся жильё расположено на втором этаже пятиэтажки

Продающееся жильё расположено на втором этаже пятиэтажки

На этаже восемь комнат

На этаже восемь комнат

Фотографий общей кухни и санузла в объявлении нет, зато много снимков самой комнаты — она действительно светлая и аккуратная

Фотографий общей кухни и санузла в объявлении нет, зато много снимков самой комнаты — она действительно светлая и аккуратная

И душ, и кухонный гарнитур уже включены в стоимость комнаты

И душ, и кухонный гарнитур уже включены в стоимость комнаты

Объявление появилось на сайте 3 сентября, за две недели вариант подешевел на 31 тысячу рублей.

Пять лет назад НГС побывал в крутой общаге СГУГиТ, в ремонт которой вложили 11 миллионов рублей. Теперь комнаты студенческого общежития украшают чёрный потолок и неоновая подсветка. Смотрите репортаж оттуда.

В январе мы изучили рынок продающегося в Новосибирске жилья и нашли крошечные квартирки площадью до 14 «квадратов» (не комнаты в общежитиях). Риелторы, несмотря на очень скромные габариты жилья, называют эти варианты «уютными студиями, идеальными для начала самостоятельной жизни».

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комнатыобщежитиепродажа жилья
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