Как живут люди в общагах: фотографии комнат, которые продают новосибирцы

Автор объявления расписывает достоинства расположения («рядом сады, школы, парк Кирова, магазины») и честно предупреждает — будущим владельцам придётся заняться косметическим ремонтом.



И если комната со светлыми стенами и окном, выходящим в тихий двор, выглядит ещё прилично, то о коридоре такого не скажешь — вот где сконцентрировался весь мрачный колорит советских общаг.



«На этаже 11 комнат. Общий душ, три санузла, общая комната для стирки, умывания и комната для сушки белья. Соседи тихие», — говорится в объявлении.