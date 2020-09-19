Как живут люди в общагах: фотографии комнат, которые продают новосибирцы

Самую дешевую комнату в общежитии Новосибирска продают за 550 000 рублей
Кажется, что общежития — это жильё родом из прошлого, когда в ведении совместного быта с соседями по коридору не видели ничего необычного. Но и сегодня такое жильё встречается довольно часто. На сайте N1.RU, например, можно найти варианты стоимостью до 800 тысяч рублей (кстати, почти все находятся на левом берегу): где-то предлагают делить санузел с ещё десятью комнатами на этаже, в других же крохотных комнатушках уже заботливо установлены душевые кабины. Что ещё можно найти в новосибирских общагах — в нашем обзоре.
11 комнат на этаже в самом старом общежитии нашего обзора
Самый дешёвый вариант мы нашли в шестиэтажном доме на улице Котовского — 550 тысяч рублей за 15 «квадратов». Это, кстати, ещё и самое старое общежитие нашего обзора: зелёная шестиэтажка с видом на загруженную магистраль и ДК имени Станиславского была построена в 1957 году.
Автор объявления расписывает достоинства расположения («рядом сады, школы, парк Кирова, магазины») и честно предупреждает — будущим владельцам придётся заняться косметическим ремонтом.
И если комната со светлыми стенами и окном, выходящим в тихий двор, выглядит ещё прилично, то о коридоре такого не скажешь — вот где сконцентрировался весь мрачный колорит советских общаг.
«На этаже 11 комнат. Общий душ, три санузла, общая комната для стирки, умывания и комната для сушки белья. Соседи тихие», — говорится в объявлении.
Предложение появилось на сайте 15 сентября.
12 «квадратов» в девятиэтажке на Затулинке
О том, что эта комната в девятиэтажке 1981 года постройки предлагается именно в общежитии, автор объявления не сообщает. Впрочем, в самом объявлении нет вообще никаких описаний, только немного справочных данных: собственность — частная, материал дома — кирпич. Но это тот случай, когда фото лучше всяких слов.
Зато в поиске можно найти информацию о том, что дом на Зорге представляет собой секционное общежитие с восемью комнатами на этаже, один душ здесь на весь блок.
Это объявление появилось на сайте 17 сентября.
Крошечная комната с общей гостиной и балконом
Этот вариант — единственный в нашем обзоре, расположившийся на правом берегу. За комнату площадью 11 «квадратов» в девятиэтажке недалеко от сквера имени Калинина просят 619 тысяч рублей.
«Предлагается уютная, в хорошем состоянии комната в общежитии секционного типа на 4 комнаты. В отсечке большая гостиная с выходом на балкон. Два санузла и ванная комната», — говорится в описании.
«В местах общего пользования поддерживаются чистота и порядок. Во дворе детская площадка», — перечисляются достоинства жилья в объявлении.
Комната тоже выглядит чистой и светлой, хоть и совсем крошечной. Владелец, несмотря на габариты, сумел уместить здесь два дивана и шкаф.
Вариант в продаже, согласно данным базы N1.RU, находится с 30 июля, и за это время немного упал в цене — ранее хозяева просили за комнату 645 тысяч рублей.
Комната с собственной душевой кабиной за 799 тысяч рублей
Самый дорогой вариант нашего обзора находится в районе площади Труда и тоже на улице Котовского. За комнату площадью почти 14 «квадратов» в хрущевке 1969 года постройки владельцы просят 799 тысяч рублей.
В объявлении говорится, что комната «светлая и комфортная для проживания в любое время года». Из плюсов — в самой комнате есть душевая кабина, а также шкаф и кухонный гарнитур с мойкой. Всё это достаётся будущему хозяину в подарок.
А вот санузел единственный на всём этаже, но в нём уже завершается косметический ремонт.
Объявление появилось на сайте 3 сентября, за две недели вариант подешевел на 31 тысячу рублей.
Пять лет назад НГС побывал в крутой общаге СГУГиТ, в ремонт которой вложили 11 миллионов рублей. Теперь комнаты студенческого общежития украшают чёрный потолок и неоновая подсветка. Смотрите репортаж оттуда.
В январе мы изучили рынок продающегося в Новосибирске жилья и нашли крошечные квартирки площадью до 14 «квадратов» (не комнаты в общежитиях). Риелторы, несмотря на очень скромные габариты жилья, называют эти варианты «уютными студиями, идеальными для начала самостоятельной жизни».