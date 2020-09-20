«Я так никогда не болел». Симптомы ОРВИ и коронавируса очень похожи. Как их отличить? Объясняют врачи

Врачи рассказали, по каким симптомам отличить ОРВИ от коронавируса
К традиционным сезонным заболеваниям — ОРВИ и гриппу — добавился коронавирус, который мы, похоже, ещё не победили. Симптомы у этих заболеваний настолько схожи, что отличить их без специальных исследований практически невозможно, особенно если у человека лёгкая форма течения коронавирусной инфекции. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у врачей, как всё же попытаться отличить эти вирусы друг от друга и на что обращать внимание.
Важно! Лечение должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесённые заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально. Не затягивайте с обращением к врачу.
Инфекционист и главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков подтверждает, что CОVID-19 протекает с очень разнообразной симптоматикой и отличить его от типичного ОРВИ только по клиническим симптомам очень сложно.
— Можно выделить те симптомы, которые помогут заподозрить именно COVID-19: самый патогномоничный (характерный только для данного заболевания, — Прим. ред.) симптом — потеря обоняния и частично вкуса; длительный и навязчивый кашель; появление одышки; разнообразная сыпь, появляющаяся практически одновременно с респираторными симптомами. Кроме того, могут быть выраженные симптомы интоксикации, не проходящие более двух-трёх дней, боли в мышцах, суставах.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Наталья Смирнова говорит, что при новой коронавирусной инфекции обращает на себя внимание выраженное снижение обоняния и вкусовых ощущений. При средней тяжести заболевания чаще приходится наблюдать обильную потливость: человек ночью встаёт и меняет постельное и нательное бельё, потому что оно мокрое:
— Даже при небольшом повышении температуры может быть выраженная интоксикация, ломит мышцы, особенно болит поясница, что нередко принимают за остеохондроз или пиелонефрит. Сам пациент отмечает: «Я так никогда не болел, всё не так, как всегда». Другие известные симптомы — это заложенность в груди, чувство нехватки воздуха, одышка, приступообразный кашель, чаще сухой, выраженная утомляемость. Выраженная астения, слабость, сохраняющаяся несколько недель.
Какие анализы назначают при подозрении на коронавирус
Наталья Смирнова добавляет, что сейчас такое время, что при любой ОРВИ должны быть подозрения на СОVID-19, и необходим осмотр врача. По показаниям назначается мазок из носоглотки на ПЦР для определения РНК вируса, через 7–10 дней. Это может быть дополнено исследованием крови на ранние антитела к коронавирусу, иммуноглобулины M, потому что у мазка может быть погрешность.
Терапевт медицинского центра «Авиценна» Юлия Поданева также уверена, что у гриппа и коронавируса одинаковые симптомы, поэтому на помощь приходят дополнительные исследования: мазки на COVID-19 и КТ лёгких (как это делается и что показывает — читайте здесь), чтобы исключить пневмонию, которая при гриппе развивается значительно реже.
— У пациента и при гриппе, и при коронавирусе может быть только температура. Единственное — при коронавирусе на первый план выходит кашель, он может сопровождаться температурой, а при гриппе поражения бронхиального дерева не будет. Хотя сейчас коронавирус протекает без кашля, поражает лёгкие и пневмония наступает бессимптомно.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк уточняет, что в 40% случаев коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно или стёрто, и здесь важно, что человек может быть невольной угрозой для пациентов из групп риска (пожилые, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом и так далее).
Какой кашель при коронавирусе
— Для коронавирусной инфекции не очень характерны обильные выделения из носа, а вот заложенность носа встречается чаще, и в трети случаев может быть временная утрата обоняния. Другие симптомы коронавирусной инфекции: кашель, одышка, боли в мышцах и ломота в теле, слабость, головная боль и так далее. То есть особенных симптомов нет. Однако кашель с жужжанием и свистами более характерен для других ОРВИ, а не для коронавируса.
Также не характерен кашель с жужжанием и свистами, который чаще бывает при ОРВИ. Повышение температуры при коронавирусной инфекции может быть разным, поэтому отличительным этот симптом не назовёшь: может быть нормальная или 37–37,5°С (почему такая температура может держаться долгое время, мы писали здесь), может быть высокая — выше 38°С, — поясняет Варвара Веретюк.
Если температура держится больше трёх суток, в любом случае нужно обращаться к врачу, а работающим людям нужно с первого дня брать больничный, чтобы не распространять инфекцию и не повышать риск осложнений, перенося болезнь «на ногах».
— Благодаря коронавирусу многие поняли: в это время человек чувствует себя вполне неплохо, но может быть источником инфекции и представлять угрозу для людей с хроническими заболеваниями. Просто раньше мы чаще говорили о гриппе — кстати, люди продолжают болеть и умирать от него во всём мире. Если у вас симптомы ОРВИ, в любом случае не нужно никуда ходить — ни на учёбу, ни на работу. И не стоит заниматься самолечением. Определить, есть ли красные флаги, — угрожающие симптомы — какое необходимо доообследование, может только врач. И ни в коем случае нельзя покупать антибиотики без назначения врача. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, — акцентирует внимание терапевт.
Лекарства при коронавирусе
Варвара Веретюк приводит в пример свою статистику: трое из 10 её пациентов приходят на приём, уже самостоятельно принимая антибиотики.
— Это очень плохо: так развивается устойчивость к антибактериальным препаратам, потом мы останемся без антибиотиков — нам нечем будет лечить людей. А при ОРВИ и при коронавирусе без бактериальных осложнений антибиотики не эффективны: они действуют только на бактерии, — подчёркивает эксперт.
Терапевт объясняет, что лечение коронавируса на дому и в больнице — разное, поэтому когда один человек лежал в больнице и советует другому пить на дому какие-то препараты, это неправильно:
— Лавина слухов распространяется, люди начинают принимать препараты на всякий случай — это катастрофа. Это не только неэффективно, но и опасно. К примеру, антикоагулянты повышают риск серьёзных кровотечений, некоторые антибиотики повышают риск нарушений ритма, поражений печени и разрывов сухожилий, стероидные гормоны способствуют повышению артериального давления и уровня сахара в крови. Поэтому такое лечение подходит только для стационара, под постоянным наблюдением врачей! И не будем забывать о гриппе и других ОРВИ: коронавирус не отправил их в отпуск, они по-прежнему с нами. Важна профилактика, и я говорю не о противовирусных препаратах. К тому же, некоторые препараты со временем теряют свою эффективность, например, вирус гриппа давно нечувствителен к римантадину. Поэтому при гриппе вакцинация эффективнее, чем противовирусные препараты: она работает на опережение, тренируя иммунитет быть заранее готовым к угрозе «вторжения».
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Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь». Наталья Смирнова — врач высшей категории терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 23 года. Юлия Поданева — врач-терапевт медицинского центра «Авиценна», стаж работы — 17 лет. Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет.