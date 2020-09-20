«Я так никогда не болел». Симптомы ОРВИ и коронавируса очень похожи. Как их отличить? Объясняют врачи

Также не характерен кашель с жужжанием и свистами, который чаще бывает при ОРВИ. Повышение температуры при коронавирусной инфекции может быть разным, поэтому отличительным этот симптом не назовёшь: может быть нормальная или 37–37,5°С (почему такая температура может держаться долгое время, мы писали здесь), может быть высокая — выше 38°С, — поясняет Варвара Веретюк.

Если температура держится больше трёх суток, в любом случае нужно обращаться к врачу, а работающим людям нужно с первого дня брать больничный, чтобы не распространять инфекцию и не повышать риск осложнений, перенося болезнь «на ногах».

— Благодаря коронавирусу многие поняли: в это время человек чувствует себя вполне неплохо, но может быть источником инфекции и представлять угрозу для людей с хроническими заболеваниями. Просто раньше мы чаще говорили о гриппе — кстати, люди продолжают болеть и умирать от него во всём мире. Если у вас симптомы ОРВИ, в любом случае не нужно никуда ходить — ни на учёбу, ни на работу. И не стоит заниматься самолечением. Определить, есть ли красные флаги, — угрожающие симптомы — какое необходимо доообследование, может только врач. И ни в коем случае нельзя покупать антибиотики без назначения врача. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, — акцентирует внимание терапевт.