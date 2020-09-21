«Это быстрорастущие агрессивные опухоли»: интервью о видах рака, которые атакуют наших детей

— Детские опухоли несколько отличаются от опухолей взрослых: другая биология и другие подходы к лечению. Есть опухоли первично диссеминированные, это опухоли лимфоидной и кроветворной ткани — лейкозы и лимфомы, и солидные — это ограниченные опухоли, которые вы назвали раком. Вообще, строго говоря, рак — это опухоли из эпителиальной ткани, которые чаще встречаются у взрослых. В принципе злокачественные опухоли у детей встречаются значительно реже, чем у взрослых.



Заболеваемость в среднем по России около 13 человек на 100 тысяч среди детского населения (от нуля до 18 лет), в Новосибирской области — 15–17. Самые распространённые опухоли детского возраста — это острые лейкозы, в частности острый лимфобластный лейкоз, а из солидных опухолей — опухоли центральной нервной системы.



Надо понимать, что, несмотря на современные методы лечения, всё равно есть опухоли, которые нельзя вылечить. Даже для острого лимфобластного лейкоза успешное лечение составляет 75–80%, то есть из 100 человек 75 вылечатся. С точки зрения статистики это довольно большая цифра, но всё равно 25 человек-то погибли — либо в процессе заболевания, либо от последствий агрессивного лечения. Одна из самых благоприятных опухолей — нефробластома — 90% выздоравливают. Для сравнения: у нейробластомы высокого риска выздоровление не более 25%. Для солидных опухолей важна стадия и степень метастатического поражения. Смертность на самом деле небольшая и в последние годы она снижается — 3,5–4%.