«Это быстрорастущие агрессивные опухоли»: интервью о видах рака, которые атакуют наших детей

В свежем выпуске рубрики «Онколикбез» медицинский журналист НГС Мария Тищенко поговорила с главным детским онкологом Новосибирской области, врачом-онкологом Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Антоном Штукертом о детской онкологии. Он рассказал, какие опухоли чаще всего встречаются у детей, как они поддаются лечению, на какой стадии их можно обнаружить и на какие симптомы следует обращать внимание.
— Какие виды рака чаще встречаются у детей и в чём их особенность?
— Детские опухоли несколько отличаются от опухолей взрослых: другая биология и другие подходы к лечению. Есть опухоли первично диссеминированные, это опухоли лимфоидной и кроветворной ткани — лейкозы и лимфомы, и солидные — это ограниченные опухоли, которые вы назвали раком. Вообще, строго говоря, рак — это опухоли из эпителиальной ткани, которые чаще встречаются у взрослых. В принципе злокачественные опухоли у детей встречаются значительно реже, чем у взрослых.
Заболеваемость в среднем по России около 13 человек на 100 тысяч среди детского населения (от нуля до 18 лет), в Новосибирской области — 15–17. Самые распространённые опухоли детского возраста — это острые лейкозы, в частности острый лимфобластный лейкоз, а из солидных опухолей — опухоли центральной нервной системы.
Надо понимать, что, несмотря на современные методы лечения, всё равно есть опухоли, которые нельзя вылечить. Даже для острого лимфобластного лейкоза успешное лечение составляет 75–80%, то есть из 100 человек 75 вылечатся. С точки зрения статистики это довольно большая цифра, но всё равно 25 человек-то погибли — либо в процессе заболевания, либо от последствий агрессивного лечения. Одна из самых благоприятных опухолей — нефробластома — 90% выздоравливают. Для сравнения: у нейробластомы высокого риска выздоровление не более 25%. Для солидных опухолей важна стадия и степень метастатического поражения. Смертность на самом деле небольшая и в последние годы она снижается — 3,5–4%.
— Можно выделить, для какого возраста характерны те или иные опухоли?
— Есть два возрастных пика — до пяти лет и подростковый возраст — от 12 лет до 17. Это, скорее всего, связано с периодами активного роста. Для подросткового возраста больше характерны разные виды сарком мягких тканей и костей, для детей младшего возраста — лейкозы и опухоли ЦНС.
— На какие симптомы стоит обращать внимание и о каких опухолях они могут говорить?
— Лейкоз — опухоль кроветворной ткани, которая возникает в костном мозге. Он в свою очередь продуцирует клетки крови — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Поэтому для лейкоза на начальной стадии характерны такие общие симптомы как лихорадка (повышение температуры), снижение аппетита, потеря массы тела или прекращение набора веса, изменения в общем анализе крови — анемия (снижение эритроцитов и гемоглобина), головокружение, бледность, утомляемость. Если снижение количества тромбоцитов, то кровоточивость (носовые или маточные кровотечения у девочек), появление синяков. Со стороны лейкоцитов может быть как снижение, так и повышение.
Симптомы солидных опухолей зависят от локализации: если это ЦНС, то повышение внутричерепного давления, рвота по утрам, которая приносит облегчение, головные боли. Если опухоль рядом с мозжечком, то нарушение походки и так называемая очаговая симптоматика — нарушение зрения, косоглазие, нарушение симметрии лица. Если опухоли мягких тканей, то это появление образований — видимых или тех, которые можно нащупать. Для опухолей костей характерны боли, особенно в ночные часы, и могут быть патологические переломы из-за того, что опухоль разрушает кость.
— Откуда берётся онкология у детей, есть ли факторы риска?
— У взрослых как раз есть факторы риска, из-за которых появляется заболевание, а у детей есть ряд врождённых синдромов, при которых развитие злокачественных опухолей более вероятно. Повреждающих факторов, таких как курение, излучение и так далее, у детей по сути нет, потому что для их действия необходимо какое-то количество времени. Как правило, такого не бывает, потому что ребенок еще не прожил достаточно долго, если мы не говорим о неблагоприятном регионе с повышенным радиационным фоном или химическим загрязнением. Немало врождённых опухолей, поэтому в последнее время развивается неонатальная онкология.
Если в целом описать, то опухоль — это либо ненормальная ткань, либо не в том месте, где она должна быть.
Клетки, которые потенциально могут переродиться в злокачественную опухоль, образуются в организме практически всегда, но система иммунитета это дело контролирует. Это изначально дефектные клетки или те, которые себя уже исчерпали: чем больше раз клетка делится, тем больше ошибок допускает. Когда это происходит, организм посылает ей сигнал, чтобы она погибла (апоптоз — запрограммированная клеточная смерть).
Клетки, которые перерождаются в опухоль, не чувствительны к этому сигналу. Понятно, что эти поломки возникают на генетическом уровне — врождённые или в процессе жизни клетки. Поэтому если сильно упростить, то это всегда выглядит так: клетка делится с ненормальной скоростью и не там, где должна. Опухолевые клетки способны к инвазии (прорастанию в окружающие ткани) и метастазированию (отрываются от опухоли и с током крови или лимфы проникают в другие органы и также начинают делиться).
— Куда чаще всего метастазируют опухоли у детей?
— Саркомы чаще всего метастазируют в лёгкие, печень. Чаще всего опухоли метастазируют с током крови, а у нас вся кровь проходит через лёгкие и печень. У детей часто встречаются метастазы в костный мозг. У взрослых это зависит от локализации опухоли: рак молочной и предстательной железы часто дают метастазы в кости, меланома — в ЦНС. Опухоли головного мозга (центральной нервной системы) могут метастазировать в спинной мозг, а в другие органы редко, потому что мозг отделён от остального организма (других органов) гематоэнцефалическим барьером.
— На какой стадии, как правило, находят рак: дети приходят с запущенным заболеванием, как и взрослые, или быстрее?
— Надо понимать, что у детей это, как правило, быстрорастущие агрессивные опухоли, поэтому анамнез не очень большой. За три-четыре месяца может развиться достаточно большая распространённая опухоль. Но всё равно мало детей, которые бы поступали на первой и второй стадиях, чаще это третья.
Методы диагностики у детей те же, как и у взрослых: для солидных опухолей — КТ, МРТ, радиоизотопные исследования, для опухолей кроветворной системы — различные анализы крови, пункция костного мозга.
— Вы сказали, что подходы к лечению детей отличаются, расскажите подробнее?
— Разный подход в первую очередь в целях: у детей ещё вся жизнь впереди, поэтому, когда начинают лечить, цель стоит постараться вылечить полностью, а не просто улучшить состояние, качество жизни, поэтому методы лечения у детей используются более агрессивные — я имею ввиду химиотерапию. Дети могут это лечение перенести с большей долей вероятности, нежели взрослые, потому что нет каких-то хронических, сопутствующих заболеваний.
Учитывая, что у взрослых заболеваемость опухолями выше, все методы лечения разрабатываются на них, проводятся исследования эффективности. Иногда, учитывая разницу в биологии опухолей, оказывается, что эффективные методы лечения взрослых детям не подходят, но бывает и наоборот, когда методы лечения детей потом проецируются на взрослых.
Если мы говорим о таргетных препаратах, которые направлены на конкретный вид опухолевых клеток, то они иногда не попадают, потому что разные характеристики опухолей. И иммунотерапия у детей, в отличие от взрослых, пока применяется с осторожностью.
— А тактика хирургического лечения отличается?
— Если говорить о хирургическом лечении, например, опухоли конечности, то раньше ампутировали, а сейчас стараются делать органсохранные операции. У взрослых это технически сделать немного проще, потому что он не растёт, а ребёнок может вырасти больше, чем позволяет эндопротез. Сейчас есть конструкции, которые можно удлинять по мере роста ребёнка, даже без хирургического вмешательства, но всё равно их бывает недостаточно. Например, его можно раздвинуть на 10 сантиметров, а ребёнок вырастает на 15.
К тому же у детей есть зоны роста: если они попадут под лучевую терапию, то рост прекратится. Если, например, это лицо, челюсть, то потом будет асимметрия лица. Но это можно в будущем попытаться исправить пластическими операциями, зато пациент не погибнет от опухоли. Мы предупреждаем о таких рисках родителей. У взрослых зон рост уже нет.
— А таргетные препараты именно для детей разрабатываются?
— Есть виды опухолей, которые встречаются в основном только у детей, например, нейробластома, медуллобластома, саркомы мягких тканей, поэтому есть таргетные препараты для них. Есть ряд эмбриональных опухолей, связанных с нарушением развития ткани, — они реализуются как раз в раннем возрасте, а у взрослых уже таких тканей нет, поэтому такие опухоли не встречаются.
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