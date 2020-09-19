19 сентября суббота
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 75.03
eur 88.96
Тема дняМаньяк признался в убийстве сестер. Что он сказал

Все новости

Все новости

В озере сидит карась: 20 захватывающих фото, как разводят рыбу (рыбаки сойдут с ума)

Репортаж из Барабинского района, где мальков выпускают в пруд, выращивают, а потом сортируют на заводе

302
2Обсудить

Поделиться

В районе несколько десятков прудов природного назначения&nbsp;

В районе несколько десятков прудов природного назначения 

В крошечной деревне Красный Яр Новосибирской области всего одна улица и магазин, в который невозможно попасть, потому что сначала надо найти продавщицу — она не сидит на работе из-за того, что покупателей в магазине всё равно никогда нет. Гости для местных — явление экзотическое, да и в самой деревне людей очень мало. Остались только старики и рыбаки. И десяток прудов, на которых Красный Яр пока и держится. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков съездил в глухую деревню Барабинского района, чтобы проследить весь путь, который проходит новосибирская рыба — от Красного Яра и его прудов до озера Сартлан, а затем от озера до деревни Кармакла, где стоит рыбозавод и откуда рыбу отправляют на продажу. Подробности — в нашем фоторепортаже.

В Сартлантском рыбопитомнике, который находится в деревне Красный Яр, несколько десятков прудов природного назначения&nbsp;

В Сартлантском рыбопитомнике, который находится в деревне Красный Яр, несколько десятков прудов природного назначения 

Возле прудов — рыбаки, которые терпеливо ловят мальков удочкой, это не запрещено&nbsp;

Возле прудов — рыбаки, которые терпеливо ловят мальков удочкой, это не запрещено 

Красный Яр — крохотная деревня, где живут только пенсионеры и рыбаки&nbsp;

Красный Яр — крохотная деревня, где живут только пенсионеры и рыбаки 

Вся подрощенная молодь выпускается в озеро Сартлан, на берегу которого стоит деревня Кармакла&nbsp;

Вся подрощенная молодь выпускается в озеро Сартлан, на берегу которого стоит деревня Кармакла 

Мальков в озере подращивают до размеров «приличной крупной рыбы» — одна рыба может весить около 10 килограммов

Мальков в озере подращивают до размеров «приличной крупной рыбы» — одна рыба может весить около 10 килограммов

Рыбу складывают в контейнеры, которые привезли специально из Индии, после чего посыпают их льдом&nbsp;

Рыбу складывают в контейнеры, которые привезли специально из Индии, после чего посыпают их льдом 

В озере выращивают карася, сазана, щуку, пелядь и зеркального карпа — именно он на этой фотографии&nbsp;

В озере выращивают карася, сазана, щуку, пелядь и зеркального карпа — именно он на этой фотографии 

В советские годы из этого озера ежегодно добывали по 2000 тонн рыбы. Потом деятельность стихла, люди остались без работы&nbsp;

В советские годы из этого озера ежегодно добывали по 2000 тонн рыбы. Потом деятельность стихла, люди остались без работы 

Несколько лет назад в Кармакле построили рыбоперерабатывающий завод&nbsp;«Рыболовецкий колхоз Красный Моряк» — теперь вся рыба из озера уходит туда&nbsp;

Несколько лет назад в Кармакле построили рыбоперерабатывающий завод «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк» — теперь вся рыба из озера уходит туда 

Рыбу ловит специальная рыболовецкая бригада&nbsp;

Рыбу ловит специальная рыболовецкая бригада 

За пару часов рыбаки вылавливают сетями до 500 килограммов рыбы&nbsp;

За пару часов рыбаки вылавливают сетями до 500 килограммов рыбы 

В прошлом году в водоёмах области было выловлено больше 11 тысяч тонн рыбы — около 900 тонн ушло на экспорт в Китай и Европу&nbsp;

В прошлом году в водоёмах области было выловлено больше 11 тысяч тонн рыбы — около 900 тонн ушло на экспорт в Китай и Европу 

В этом году рыбохозяйственные организации уже получили поддержку от правительства — порядка 6 миллионов рублей на развитие отрасли&nbsp;

В этом году рыбохозяйственные организации уже получили поддержку от правительства — порядка 6 миллионов рублей на развитие отрасли 

На сегодняшний день из озера уже удалось выловить почти 5257 тонн рыбы&nbsp;

На сегодняшний день из озера уже удалось выловить почти 5257 тонн рыбы 

Весь улов на катере доставляют на рыбоперерабатывающий завод «Колхоз Красный Моряк»

Весь улов на катере доставляют на рыбоперерабатывающий завод «Колхоз Красный Моряк»

Тут рыбу сортируют по размеру, после чего замораживают в специальных брикетах&nbsp;

Тут рыбу сортируют по размеру, после чего замораживают в специальных брикетах 

Рыба идёт на продажу только после тщательнейшей обработки и проверки

Рыба идёт на продажу только после тщательнейшей обработки и проверки

Вот в таком виде — переработанном, замороженном (а некоторые виды — и в свежем) — рыба уходит в новосибирские магазины&nbsp;

Вот в таком виде — переработанном, замороженном (а некоторые виды — и в свежем) — рыба уходит в новосибирские магазины 

Благодаря строительству завода в деревне появилось около сотни новых рабочих мест&nbsp;

Благодаря строительству завода в деревне появилось около сотни новых рабочих мест 

Перед официальным открытием охоты корреспондент НГС побывала на улице Жуковского и пообщалась со скучающими охотниками. Они рассказали, почему подстреленных животных называют только «дичью», а слово «убивать» и вовсе считается неприличным. Подробности — в материале «Кто-то убегает, кто-то догоняет».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Барабинский районКрасный Ярпроизводстворыбарыбалка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!