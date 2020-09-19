В озере сидит карась: 20 захватывающих фото, как разводят рыбу (рыбаки сойдут с ума)

В крошечной деревне Красный Яр Новосибирской области всего одна улица и магазин, в который невозможно попасть, потому что сначала надо найти продавщицу — она не сидит на работе из-за того, что покупателей в магазине всё равно никогда нет. Гости для местных — явление экзотическое, да и в самой деревне людей очень мало. Остались только старики и рыбаки. И десяток прудов, на которых Красный Яр пока и держится. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков съездил в глухую деревню Барабинского района, чтобы проследить весь путь, который проходит новосибирская рыба — от Красного Яра и его прудов до озера Сартлан, а затем от озера до деревни Кармакла, где стоит рыбозавод и откуда рыбу отправляют на продажу. Подробности — в нашем фоторепортаже.