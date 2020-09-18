И 200 тысяч сверху: пугаемся ценам на новую SKODA Octavia и не только

Подорожание автомобилей не ослабевает который месяц, и публикация прайс-литов новой SKODA Octavia не стала сюрпризом. Впрочем, устрашающий ценник получила не только она: авторынок всё больше напоминает музей, где посмотреть интересно, но покупать проблематично.



Четвёртое поколение SKODA Octavia официально вышло на российский рынок в середине сентября. В основе автомобиля всё та же платформа MQB, а улучшения носят точечный характер: например, модель впервые получила адаптивную подвеску, правда, пока не доступную для россиян.