И 200 тысяч сверху: пугаемся ценам на новую SKODA Octavia и не только

Подорожание автомобилей не ослабевает который месяц, и публикация прайс-литов новой SKODA Octavia не стала сюрпризом. Впрочем, устрашающий ценник получила не только она: авторынок всё больше напоминает музей, где посмотреть интересно, но покупать проблематично.
Четвёртое поколение SKODA Octavia официально вышло на российский рынок в середине сентября. В основе автомобиля всё та же платформа MQB, а улучшения носят точечный характер: например, модель впервые получила адаптивную подвеску, правда, пока не доступную для россиян.
Объем багажника возрос до 600 литров в Европе, но в России из-за полноразмерного запасного колеса он на 20 литров меньше, что всё равно является рекордом класса.
Для Octavia доступно несколько новых опций, например, сиденья с электроприводом и массажем, адаптивная подвеска, трёхзонный климат-контроль и матричные фары. В России на первых порах их не будет. Перечень оборудования при этом включает мультимедийную систему Bolero, бесключевой доступ, подогрев руля, климат-контроль, не считая опции из обязательного списка.
Среднему мотору 1.4 TSI (150 л. с.) теперь положен восьмиступенчатый автомат вместо робота, а топовым двигателем стал двухлитровый турбоагрегат 2.0 TSI (190 л. с.) с семиступенчатым роботом DSG. Базовым остался атмосферник 1.6 MPI (110 л. с.) с механикой или шестиступенчатым автоматом.
Нравится ли вам дизайн новой SKODA Octavia?
Первые Octavia российский сборки доберутся до клиентов ближе к концу осени. Пока SKODA предлагает модификации исключительно с мотором 1.4 TSI, а цены стартуют от 1,4 млн рублей. При этом SKODA не уточняет, о какой коробке передач идёт речь: судя по всему, за эти деньги предлагается автомобиль с механикой. Это значительно дороже, чем сейчас: сейчас версии с мотором 1.4 TSI стоят от 1,231 млн рублей. Правда, у новой модели лучше оснащение, например, подогрев сидений и светодиодные фары есть уже в базе.
Топовая версия Style Plus с двигателем 1.4 TSI стоит от 1,7 млн рублей, а значит, наиболее оснащённые «Октавии» с двигателем 2.0 TSI в следующем году приблизятся к 2 млн рублей. Тогда же появится и базовая версия с мотором 1.6 MPI и механикой, которая оценена минимум в 1,338 млн рублей. Это значительно дороже, чем сейчас: даже без учёта скидок нынешние «Октавии» идут от 1,14 млн рублей. Итого — подорожание почти на 200 тысяч рублей. Если это дорого, можно посмотреть Octavia на вторичном рынке, где свежие модели стоят до 800 тысяч.
В октябре стартуют продажи ещё одной популярной модели: обновлённой Kia Rio, которая изменилась в основном внешне. Но и подорожала несильно — на 5 тысяч рублей. Теперь базовая версия с мотором 1.4 литра стоит от 815 тысяч рублей, с двигателем 1.6 — 900 тысяч. Но есть хорошая новость: популярные Rio 1.6 с автоматом стали на 20 тысяч дешевле (от 915 тысяч) за счёт удаления из комплектации подогрева руля и задних электростеклоподъемников. Топовые версии Rio стали дороже на 50 тысяч рублей.
Lada, в свою очередь, начинает продажи универсала Granta Cross Quest, который от обычных «кроссов» отличается в основном стилистикой, а также грязеотталкивающей тканью сидений. Просвет сохранён на уровне 20 см, а ценник начинается от 638 тысяч рублей за версию с 87-сильным мотором и от 653 тысяч за более мощный «Квест» (106 л. с.).
Объявила цены на обновленный кроссовер CR-V и Honda, но даже 2-литровая версия стоит от 2,3 млн рублей, а топовые близки к 3 млн рублей. Это немало: например, SKODA Kodiaq и крупнее, и дешевле почти на 200 тысяч даже при прочих равных, не считая возможности выбрать машину попроще. CR-V подводит отсутствие локальной сборки.
В сентябре интенсифицировался и рост цен на уже существующие модели, например, 29 тысяч рублей прибавили Volkswagen Polo, от 44 до 58 тысяч рублей — SKODA Kodiaq, 10–15 тысяч рублей — «УАЗ-Патриот». Несмотря на это, на рынке по-прежнему наблюдается ажиотаж, который ещё в августе привёл к дефициту машин.