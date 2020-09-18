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И 200 тысяч сверху: пугаемся ценам на новую SKODA Octavia и не только

Подорожание автомобилей интенсифицировалось осенью

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Новая Octavia: дилеры принимают заказы на комплектации ценой от 1,4 млн рублей

Новая Octavia: дилеры принимают заказы на комплектации ценой от 1,4 млн рублей

Подорожание автомобилей не ослабевает который месяц, и публикация прайс-литов новой SKODA Octavia не стала сюрпризом. Впрочем, устрашающий ценник получила не только она: авторынок всё больше напоминает музей, где посмотреть интересно, но покупать проблематично.

Четвёртое поколение SKODA Octavia официально вышло на российский рынок в середине сентября. В основе автомобиля всё та же платформа MQB, а улучшения носят точечный характер: например, модель впервые получила адаптивную подвеску, правда, пока не доступную для россиян.

Огромный багажник стал ещё больше, а кузов по-прежнему лифтбэк

Огромный багажник стал ещё больше, а кузов по-прежнему лифтбэк

Объем багажника возрос до 600 литров в Европе, но в России из-за полноразмерного запасного колеса он на 20 литров меньше, что всё равно является рекордом класса.

Для Octavia доступно несколько новых опций, например, сиденья с электроприводом и массажем, адаптивная подвеска, трёхзонный климат-контроль и матричные фары. В России на первых порах их не будет. Перечень оборудования при этом включает мультимедийную систему Bolero, бесключевой доступ, подогрев руля, климат-контроль, не считая опции из обязательного списка.

Производство Octavia стартовало в Нижнем Новгороде

Производство Octavia стартовало в Нижнем Новгороде

Среднему мотору 1.4 TSI (150 л. с.) теперь положен восьмиступенчатый автомат вместо робота, а топовым двигателем стал двухлитровый турбоагрегат 2.0 TSI (190 л. с.) с семиступенчатым роботом DSG. Базовым остался атмосферник 1.6 MPI (110 л. с.) с механикой или шестиступенчатым автоматом.

Нравится ли вам дизайн новой SKODA Octavia?

Нравится ли вам дизайн новой SKODA Octavia?

    Первые Octavia российский сборки доберутся до клиентов ближе к концу осени. Пока SKODA предлагает модификации исключительно с мотором 1.4 TSI, а цены стартуют от 1,4 млн рублей. При этом SKODA не уточняет, о какой коробке передач идёт речь: судя по всему, за эти деньги предлагается автомобиль с механикой. Это значительно дороже, чем сейчас: сейчас версии с мотором 1.4 TSI стоят от 1,231 млн рублей. Правда, у новой модели лучше оснащение, например, подогрев сидений и светодиодные фары есть уже в базе.

    Интерьер версии Scout. К сожалению, сами Scout (как и универсалы вообще) до нас, похоже, не доедут — слишком дороги

    Интерьер версии Scout. К сожалению, сами Scout (как и универсалы вообще) до нас, похоже, не доедут — слишком дороги

    Топовая версия Style Plus с двигателем 1.4 TSI стоит от 1,7 млн рублей, а значит, наиболее оснащённые «Октавии» с двигателем 2.0 TSI в следующем году приблизятся к 2 млн рублей. Тогда же появится и базовая версия с мотором 1.6 MPI и механикой, которая оценена минимум в 1,338 млн рублей. Это значительно дороже, чем сейчас: даже без учёта скидок нынешние «Октавии» идут от 1,14 млн рублей. Итого — подорожание почти на 200 тысяч рублей. Если это дорого, можно посмотреть Octavia на вторичном рынке, где свежие модели стоят до 800 тысяч.

    Kia Rio получил новый дизайн переднего бампера

    Kia Rio получил новый дизайн переднего бампера

    В октябре стартуют продажи ещё одной популярной модели: обновлённой Kia Rio, которая изменилась в основном внешне. Но и подорожала несильно — на 5 тысяч рублей. Теперь базовая версия с мотором 1.4 литра стоит от 815 тысяч рублей, с двигателем 1.6 — 900 тысяч. Но есть хорошая новость: популярные Rio 1.6 с автоматом стали на 20 тысяч дешевле (от 915 тысяч) за счёт удаления из комплектации подогрева руля и задних электростеклоподъемников. Топовые версии Rio стали дороже на 50 тысяч рублей.

    Новая версия Quest рассчитана прежде всего на молодёжь — этакий «первый в жизни кроссовер»

    Новая версия Quest рассчитана прежде всего на молодёжь — этакий «первый в жизни кроссовер»

    Lada, в свою очередь, начинает продажи универсала Granta Cross Quest, который от обычных «кроссов» отличается в основном стилистикой, а также грязеотталкивающей тканью сидений. Просвет сохранён на уровне 20 см, а ценник начинается от 638 тысяч рублей за версию с 87-сильным мотором и от 653 тысяч за более мощный «Квест» (106 л. с.).

    Кроссовер Honda CR-V прошёл рестайлинг, но цена заоблачна

    Кроссовер Honda CR-V прошёл рестайлинг, но цена заоблачна

    Объявила цены на обновленный кроссовер CR-V и Honda, но даже 2-литровая версия стоит от 2,3 млн рублей, а топовые близки к 3 млн рублей. Это немало: например, SKODA Kodiaq и крупнее, и дешевле почти на 200 тысяч даже при прочих равных, не считая возможности выбрать машину попроще. CR-V подводит отсутствие локальной сборки.

    Volkswagen Polo только-только обновился, но уже прибавил в цене

    Volkswagen Polo только-только обновился, но уже прибавил в цене

    В сентябре интенсифицировался и рост цен на уже существующие модели, например, 29 тысяч рублей прибавили Volkswagen Polo, от 44 до 58 тысяч рублей — SKODA Kodiaq, 10–15 тысяч рублей — «УАЗ-Патриот». Несмотря на это, на рынке по-прежнему наблюдается ажиотаж, который ещё в августе привёл к дефициту машин.

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