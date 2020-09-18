Дачи Двуречья: прогулка по обществу, где построил удивительный резной дом известный проектировщик

Прогулка по СНТ «Спутник» возле посёлка Двуречье
Если рядом нет реки, то идеальную дачу проще всего представить в лесу — именно такие дачи в СНТ «Спутник» в районе посёлка Двуречье. У общества есть соседи-дачники, но изначально дома здесь выходили в берёзовые рощи, а самые первые дома строили на обрыве с видами на долину речек Мосиха и Ноздриха. Для рубрики «Классно на даче» Лиза Пичугина прогулялась по дачным улицам, где известный новосибирский проектировщик построил себе резной дом под черепичной крышей, а одно из немногих беспокойств дачников — цыганский посёлок по соседству.
Приглашение в СНТ «Спутник» НГС получил после репортажа о резном дачном доме на Ине. Дачный посёлок находится возле станции Крахаль и соседствует с другими — «Механизатор», «Мечтатель» и «Дорожник», а со стороны железной дороги — с оврагом, в котором течёт речка Мосиха. До электрички пешком здесь минут 20–25. На машине местные рекомендуют ехать через Кольцово и Двуречье — чтобы не стоять не переезде, хотя кажется, что путь через Барышево короче. Без учёта пробок дорога занимает около 40 минут.
«Спутник» делят на «старые дачи» и «новые дачи». Старые — пара улиц слева от улицы Просёлочной, которые образуют изящную петлю вокруг берёзовой рощи. По словам местных старожилов, участки здесь выделяли в 1964 году работникам Совнархоза, первые три дома — сперва разборные, за невероятные в то время 300 рублей — поставили в 1966 году.
— Вокруг дач не было — был лес, мы туда за грибами и ягодами ходили, — рассказывает местная дачница Елена Якимчук. — Здесь раньше был военный полигон, мама рассказывала, что тут были блиндажи, окопы, куча берёз, поэтому тут вручную всё выравнивали. Мама хотела участок на горочке, со всеми, а папа сказал: «Нет, здесь будем».
Отец Елены был известной в городе личностью: Евгений Лысенко был проектировщиком, работал в «Новосибгражданпроекте», реконструировал завод им. Чкалова, делал расчёт конструкций для ГПНТБ и даже расчёты для подземных ракетных шахт. Последним его местом работы был «Облколхозпроект»: там он разработал проект комплекса в Верх-Ирмени, за который получил серебряную медаль на выставке ВДНХ. Есть у него и военные награды: Евгений Николаевич прошёл войну, участвовал в снятии блокады Ленинграда, получил в числе прочих медаль Ушакова за спасение командира и был представлен к ордену, но документы затерялись.
Дачный дом Евгений Лысенко тоже спроектировал сам — в обход всех приличий, смеются его потомки. Строить высокие дома тогда фактически запрещали, но у Евгения Николаевича было четверо детей, поэтому о двухэтажном доме удалось договориться, а вместо стандартных шести соток известному проектировщику дали восемь.
Дом построили за два или три года, вспоминает Елена Якимчук, а украшения Евгений Николаевич потом вырезал ещё лет шесть, пока работал на строительстве Вилюйской ГЭС в Якутии — там, говорит его дочь, было скучно.
Выделяется дом не только резным фасадом, но и крышей: это, пожалуй, единственный дом в округе под настоящей черепичной крышей.
— У нас на Крахале был кирпичный завод, там делали черепицу. Они закрывались и распродавали её, как папа смеялся, по копейке штука. Я помню, мы её мыли, подавали ему, а он крепил, — говорит Елена.
Среди соседей семьи Елены Якимчук в своё время были директор Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина, лётчик, начальник тюрьмы. Часть соседей уже сменилась, но Андрей, как и Елена, на дачах «Спутника» вырос.
— Нас было несколько поколений одногодок, 1962 года и
В 1970-х в «Спутнике» начали нарезать «новые дачи», и по сравнению с уже построенными тут гораздо теснее: площадь некоторых участков — всего 3,5 сотки. Участки выделяли уже не одному конкретному предприятию: новыми дачниками были и рабочие с завода «Большевик», и преподаватели, и сотрудники учреждений, которые одна из дачниц Елена, смеясь, называет условным «запсибснабсбыт».
— Место нам нравится, но скученность… — качает головой женщина. — Близко от города, леса, Иня, грибы в этом году. Раньше был пляж, сейчас нет, но иногда мы выезжаем порыбачить. Тут у нас речка Мосиха, там тоже рыбачат. Пенсионерам отдохнуть можно, молодёжи, наверное, не очень интересно. Но люди тут меняются: старики уходят, молодёжь покупает, газоны делает — мы-то с грядками привыкли, а у них газоны.
Дачи здесь Елена называет обычными, однообразными. Хотя это не бросается в глаза, в посёлке немало брошенных участков — только на их улице таких три. Но постепенно их выкупают, объединяют с соседними, строят новые дома. При этом сегодня ни на Avito, ни на N1 нет ни одного объявления непосредственно в «Спутнике», хотя дачи продаются у соседей — в «Механизаторе» и «Мечтателе» и стоят от 400 тысяч до 2,2 млн рублей.
Обслуживание в год обходится в 6–8 тысяч рублей, включая свет. В обществе есть поливочная вода из скважины, причём без перебоев с мая по октябрь, электричество, в этом году стабильно работает интернет, многие обзаводятся спутниковым телевидением. Дорога, правда, заасфальтирована только частично, от магазина (который, кстати, работает до первых «белых мух») на въезде до Двуречья, до магазина же её чистят зимой — дальше дачники сами протаптывают тропы. Тех, кто здесь зимует, немного: в старой части СНТ нет никого, в новой — единицы.
— Мы поднимали этот вопрос, — говорит ещё одна дачница, Валентина Михайловна. — Нас три общества — «Спутник», «Механизатор» и «Мечтатель», мы сделали асфальт, а дальше его не делают. Там осталось метров 300 сделать до дороги, ходил бы автобус.
— Даже хотели маршрутку сюда пустить, чтобы хотя бы два раза в день люди могли приезжать: не у всех есть машины, не всем легко дойти с электрички, — согласилась Елена Якимчук. — Мы за своей дорогой следим, сейчас её начали грейдировать. Но дальше её разбивают: там большегрузы ходят, у нас на въезде переработка шин, туда возят колёса от КАМАЗов.
Строгой охраны в «Спутнике» нет, но есть сторож с собаками, который периодически обходит территорию. Но в последние годы серьёзных случаев воровства здесь не было, говорят дачники, — всё пришлось на
— В 90-е, было, алюминий [тащили] — у меня украли ванночку маленькую, мы в ней ноги мыли, — смеётся Валентина Михайловна. — Было, лампу украли керосиновую, на окошке стояла. Теперь всё нормально.
— В тяжёлые
Больше беспокойства местным дачникам доставляют цыгане: на подъезде к дачам они построили целый посёлок. Елена Якимчук говорит, что первые дома появились там самостроем на бывшем картофельном поле, а потом, по слухам, получили разрешение и расстроились. В какой-то год в посёлке был сильный пожар, и дачники думали, что его жители уйдут в другое место, но сейчас на месте сгоревших домов отстроили новые.
— Мы как-то зимой приезжали снег чистить, а здесь же станция, поезда с углём. Мы шли с электрички и видели: поезд только встал, и вдруг высыпает толпа цыган и кидается к этому поезду, начинает быстро-быстро — я никогда не видела, чтобы работали лопатами, как они, лопаты просто мелькают — эти горки [угля] счищать, в одну секунду. Пока машинист добежит, они уже [всё сделали]. А потом они уголь собирают — дома топить же надо. Сейчас уже вагоны с углём у нас не останавливаются, — рассказала Елена.
Одно время цыгане наведывались на дачи и подворовывали, но председатели собрались и поговорили по душам с местным бароном — теперь они не наглеют, только предлагают свои услуги: что-то отремонтировать, построить, вывезти металл. Берут, правда, дорого, улыбается житель «новых дач» Владимир.
Из первых примерно 50 участков «Спутник» уже разросся до более 400. В этом году на дачах, говорят местные, был аншлаг: деваться людям было некуда. Но, учитывая площади участков и тенденции к их объединению, весьма вероятно, что общество может стать более компактным.
На каких ещё дачах мы побывали этим летом
В СНТ «Нива» нашлась самая дорогая в Новосибирске дача, а ещё озеро с утками и живописный ландшафт.
Дачники целиком захватили остров Кудряш: участки здесь продают сразу с лодками, потому что иначе на них не попасть.
Направление Обкомовских дач — одно из самых дорогих и самых престижных ещё с начала прошлого века.
Самое большое СНТ под Новосибирском — с длинным озером и склонами, на которых живописно, один над другим, теснятся домики.
Курортные дачи нашлись в Голубом Заливе: раньше здесь царили базы отдыха, а теперь на пляже отдыхают местные дачники.
Прогуляйтесь с нами по обществу вертолётчиков, где выращивают 40 сортов винограда, а туалеты — из носов самолётов. Здесь разделяют мусор, пользуются солнечными батареями и создают необычные арт-объекты.
А на дачах Шелковичихи нашлись резные Deep Purple, пляж на острове и удивительные дома архитекторов, к которым ведёт мост-сороконожка.
В Нижней Ельцовке есть дачи, которые почти со всех сторон отделены водой — здесь есть частные лестницы к протоке и озеру, а на одном из участков строят копию Сиднейского оперного.