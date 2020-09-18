Дачи Двуречья: прогулка по обществу, где построил удивительный резной дом известный проектировщик

Приглашение в СНТ «Спутник» НГС получил после репортажа о резном дачном доме на Ине. Дачный посёлок находится возле станции Крахаль и соседствует с другими — «Механизатор», «Мечтатель» и «Дорожник», а со стороны железной дороги — с оврагом, в котором течёт речка Мосиха. До электрички пешком здесь минут 20–25. На машине местные рекомендуют ехать через Кольцово и Двуречье — чтобы не стоять не переезде, хотя кажется, что путь через Барышево короче. Без учёта пробок дорога занимает около 40 минут.

«Спутник» делят на «старые дачи» и «новые дачи». Старые — пара улиц слева от улицы Просёлочной, которые образуют изящную петлю вокруг берёзовой рощи. По словам местных старожилов, участки здесь выделяли в 1964 году работникам Совнархоза, первые три дома — сперва разборные, за невероятные в то время 300 рублей — поставили в 1966 году.

