«Просто врачей нет. Вы держитесь». Как исчезают узкие специалисты в детских поликлиниках Новосибирска

Мы медленно приближаемся к тому, что наша бесплатная медицина для детей становится недоступной. Для взрослых, о пенсионерах сейчас не говорю, она уже фактически стала недоступной. Давно ли вы посещали поликлиники просто в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), не прибегая к полису добровольного медицинского страхования, оформленного за ваши же деньги вашим работодателем? Правда же, это звучит как какая-то фантастика? А ведь вы продолжаете отдавать немалую часть своей зарплаты на пополнение того самого государственного кармана, который зовётся ОМС. А что взамен? А взамен вы не можете попасть на приём даже к терапевту.

Да-да, случай вполне реальный: одна моя знакомая пришла рано утром в поликлинику за талоном к терапевту, в очереди оказалась первой, но… Талон ей не достался. В регистратуре ничего не знают, а рецепт прописывают стандартный: «Идите на «Госуслуги»… Звоните нам позже… Или на единый номер 124…» Правда, и ответы на всё это жизнь нам постоянно выдаёт тоже стандартные: «Регулярно зависают… Никто не берёт трубку… Могут точно так же сообщить, что талонов нет…»