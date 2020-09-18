«Просто врачей нет. Вы держитесь». Как исчезают узкие специалисты в детских поликлиниках Новосибирска

В поликлинике № 27 не смогли найти врача-гастроэнтеролога для ребёнка
Власть постоянно рассказывает о вставании страны с колен, регулярных рывках-прорывах и экономическом подъёме. А по факту мы видим то тут, то там трещащую по швам действительность. Только заявили о выполнении очередной задачи, как тут же выясняется: результат оказался не совсем таким, на который рассчитывали. Вот, например, в медицине: объявили, что зарплаты вроде подняли и оптимизацию провели для будущих улучшений в этой сфере, но вот только улучшения почему-то не наступили. А обычные горожане так наоборот отмечают обратный эффект. Корреспондент НГС Илья Калинин в саркастической авторской колонке рассуждает, как наша медицина, похоже, становится недоступной уже даже для детей.
Мы медленно приближаемся к тому, что наша бесплатная медицина для детей становится недоступной. Для взрослых, о пенсионерах сейчас не говорю, она уже фактически стала недоступной. Давно ли вы посещали поликлиники просто в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), не прибегая к полису добровольного медицинского страхования, оформленного за ваши же деньги вашим работодателем? Правда же, это звучит как какая-то фантастика? А ведь вы продолжаете отдавать немалую часть своей зарплаты на пополнение того самого государственного кармана, который зовётся ОМС. А что взамен? А взамен вы не можете попасть на приём даже к терапевту.
Да-да, случай вполне реальный: одна моя знакомая пришла рано утром в поликлинику за талоном к терапевту, в очереди оказалась первой, но… Талон ей не достался. В регистратуре ничего не знают, а рецепт прописывают стандартный: «Идите на «Госуслуги»… Звоните нам позже… Или на единый номер 124…» Правда, и ответы на всё это жизнь нам постоянно выдаёт тоже стандартные: «Регулярно зависают… Никто не берёт трубку… Могут точно так же сообщить, что талонов нет…»
Знаю, некоторые скажут, что готовы платить налог и не пользоваться этими деньгами, оформляя лично для себя ещё и полис ДМС. Мол, пусть наши деньги идут на стариков и детей. Им нужнее и важнее, когда они заболеют. Но ведь уже как-то получается, что не идут. Уже и с ребёнком сложно попасть к доктору, если ты обращаешься в государственную поликлинику.
Тут в начале сентября одна моя знакомая решила сводить ребёнка к гастроэнтерологу: у девочки-подростка появились некоторые проблемы с желудком. Как и положено, позвонила моя знакомая в детскую поликлинику № 27, куда был приписан ребёнок, чтобы выяснить, как можно к этому узкому специалисту попасть. Как вы думаете, что ей ответили в регистратуре? Необходимо записаться к терапевту? Талонов нет, надо прийти утром и занять очередь на получение? Обратитесь через «Госуслуги»? Ага… Ей честно выдали: «Нет у нас такого специалиста и пока не предвидится». Мол, пока с такими вашими чудными желаниями к нам и обращаться не стоит — ишь чего удумали. На резонный вопрос: «А как же быть?» — в поликлинике заметили, что частных клиник вокруг много.
Я не поленился и написал запрос в Минздрав, чтобы там пояснили: это уже — всё, или дальше в медицине будет ещё «стабильнее»? Тем более вот недавно же наше правительство провело в этой сфере оптимизацию для улучшения общей ситуации. Разве нет? Но, видимо, нет. После всех улучшений и преобразований докторов в государственных клиниках стало ещё меньше, а сотрудники в регистратурах уже в открытую начинают работать «промоутерами» платных медцентров. Из Минздрава честно ответили, что врача в этой поликлинике действительно не хватает, но работа, мол, идёт.
— Для решения кадрового вопроса Министерством здравоохранения Новосибирской области разработаны и реализуются мероприятия подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 — 2020 годы», утверждённой постановлением правительства Новосибирской области от 07.05.2013 года. Администрацией ГБУЗ НСО «ККДП № 27» также ведётся активная работа по повышению укомплектованности медицинской организации кадрами, — ответили в новосибирском Минздраве.
А что касается «промоутеров» из регистратуры 27-й поликлиники, то им, заметили в Минздраве, провели внеочередной инструктаж «по вопросам маршрутизации пациентов». Иными словами, не в частные клиники они должны посылать, а в другую государственную бесплатную. В данном случае — в Городскую клиническую больницу № 1.
Вторая попытка привести ребёнка к детскому врачу оказалась успешнее: девочку приняли и выписали направление на УЗИ, а потом — на приём к гастроэнтерологу в ГКБ № 1. Правда, через месяц — на начало октября.
И вот тут прям очень хорошо подходит знаменитая фраза нашего бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева про «просто денег нет». Чуть только её перефразируем. Ведь мог бы он и вот так сказать: «Просто врачей нет. Найдем врачей и будем вас лечить. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».
А вы сталкивались с отказами врачей государственных поликлиник заниматься вашим лечением?
В июле НГС рассказал о серьёзной нехватке специалистов в Новосибирской клинической центральной районной больнице в Краснообске, где лечат онкобольных детей.
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