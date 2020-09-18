«Это лицо социопата и маньяка»: разбираемся с экспертом, можно ли вычислить убийцу по внешности

— А вы представляете, сколько это стоит, если эту работу проводить в масштабах государства для всех без исключения детей-подростков? Не мне вам рассказывать, на что у нас деньги находятся, на что не находятся. Я в своё время провёл несколько таких государственных программ по выявлению девиантного суицидального поведения у детей-подростков. Действительно, поскольку я этими технологиями владею, хорошо было видно, кто склонен. Это повысило внимание к таким детям, была уже прицельная работа с психологом. И то не всегда могли доглядеть, и мне периодически сообщали, что с ребёнком, который у меня попал в особый список, произошло то, чего не должно было произойти. Но это как раз говорит о том, что эти технологии работают. Я хорошо помню, когда не все люди понимали, что это за исследование такое. Уже потом особые службы изучили этот вопрос и сказали: да, действительно, это всё серьезно и это работает.

— Давайте представим, что мы живём в идеальной стране, у которой есть деньги на такие цели. Как с помощью криминальной антропологии можно предотвращать преступность? Можно же выявлять не только склонность к суицидам, но и людей, которые склонны к преступлениям против личности, и наблюдать за ними, работать на профилактику?

— Вы сейчас говорите, действительно, про некую идеальную страну, которой не существует. На самом деле то, что вы сейчас сказали, — это был бы самый идеальный вариант. Нет никакой предопределённости, есть только предрасположенность, и эту предрасположенность можно повернуть в социально полезную сторону.

Тот же Ломброзо писал в своей знаменитой книге «Типы преступников»: если у человека массивная нижняя часть лица, выдающаяся челюсть, высокие скулы, глубоко посаженные глаза, узкий покатый лоб — это врождённый убийца, рано или поздно он кого-то убьёт, поэтому его лучше на необитаемый остров, для полной надёжности лучше казнить. При таком подходе мы бы с вами не досчитались многих уважаемых людей в нашем обществе, я уже не говорю про Государственную думу, там такие люди тоже есть.

Очень важно понимать, что есть такая предрасположенность, но ведь именно такие люди становятся великими спортсменами, они становятся героями своих стран, порой очень хорошо преуспевают в искусстве и так далее. Поэтому вы правы: очень важно увидеть эти риски, риски антисоциального поведения, риски саморазрушительного поведения. И работать с ними. Вы же понимаете, что алкоголь, наркотики, сигареты — это тоже самоубийство, только медленное. И если бы мы изначально учитывали все эти вещи, а некоторые из них уже в детском саду видны, причем не по внешности, а по поведению...

— А что с поведением? Как может вести себя человек, предрасположенный к серийным убийствам, например?

— Социопатия. Маньяки — они практически все социопаты в той или иной степени. Социопатия — она состоит из большой триады. Макиавеллизм, нарциссизм и психопатия. Нарциссизм — это когда человек сам от себя в большом восторге, очень себя сильно любит, причём это зашкаливает, это неадекватно. Любить себя — это нормально, но всему есть свои меры. Вторая — макиавеллизм, был такой Никколо Макиавелли, деятель Средневековья, который написал трактат «Государь», ему приписывают фразу «Цель оправдывает средства». То есть, когда выраженная степень макиавеллизма, человек ради достижения своей цели пойдёт по головам, по трупам. А психопатия — это бесчувствие, прежде всего. То есть когда сын-психопат на кухне стоит, мама что-то возится, и вдруг мама случайно что-то задевает, обливается кипящим маслом. Можете представить её состояние — упавшая посуда, крик... А сын спокойно оборачивается: «Мама, ну зачем ты так громко кричишь, у меня вот музыка в наушниках, ты её перебиваешь». Это поведение психопата. Такие вещи хорошо выявляются на уровне поведения.

— А на уровне генетики? Действительно существует ген серийного убийцы?

— В США было исследование, которое показало, что у убийц и у героев, условно говоря, один ген. Они его так и назвали: «ген воина». Это то, что определяет предрасположенность к агрессии, к насилию, в гораздо большей степени. Представляете, рождается мужчина, у которого дополнительная Y-хромосома. Это врождённые генетические вещи, и мы с вами понимаем: мы не во времена Спарты живём, чтобы кого-то с обрыва сбрасывать. Речь идёт о том, чтобы это выявить и направить в социально значимое полезное русло. Может быть, из него хороший силовик получится или спортсмен великий. А с той тропы, которая приводит к агрессии, тирании, он уйдет.

— Понятно, что по чертам лица всё же возможно выявить склонность к преступлению. А можно ли определить по лицу человека, что он уже совершил тяжкое преступление, например, убийство?

— Конечно. Другое дело, что всё в контексте. Поэтому самое худшее, что я бы сейчас мог сделать, — это начать эти признаки перечислять. Потому что сразу идёт стигматизация. Она порой происходит, когда я провожу тренинги по этому направлению: когда начинают перечислять признаки маньяка, то участники начинают переглядываться, иногда друг на друга показывать пальцами. А один раз вообще был интересный случай, когда я для женщин прицельно рассказывал об опасных типах мужчин. Я им рассказывал, как выглядят альфонсы, сексуальные маньяки, чтобы женщины знали, понимали и сознательно делали выбор. Тем более у женщин есть такая особенность: мужчина может обмануть женщину только в том случае, если она сама хочет быть обманутой. Ещё не родился на свете мужчина, который смог бы по-настоящему обмануть женщину. Другая женщина женщину может обмануть, но мужчина женщину обманет только в том случае, если она сама этого очень сильно хочет. Так вот, я начинаю перечислять явные признаки маньяка, одна из женщин встаёт, говорит: «Извините, я на минуточку, на паузу поставьте, сейчас я оденусь, уйду, тогда продолжайте». Спрашиваю, что случилось. Она говорит: «Всё так, просто я недавно замуж вышла, и мой муж обладает всеми этими признаками». Я её не видел, надеюсь, у неё сейчас всё благополучно.

— Давайте проведём небольшой эксперимент — я покажу вам фотографии сотрудников редакции, среди этих снимков есть люди, которых подозревают в совершении убийств. Сможете сказать по фотографии, способен ли этот человек на фото на тяжкое преступление против личности? Давайте остановимся именно на таких преступлениях.

Фотографии сотрудников эксперт быстро пролистывает, бросая короткое: «милая девушка», «спокойный парень», «нет подозрений». Останавливается на фото 29-летнего Евгения Вокалова, который сейчас находится в СИЗО вместе со своей знакомой 20-летней Викторией Ивановой. По версии следствия, они задушили 68-летнего водителя такси шнурком, обмотали тело скотчем и бросили в озеро Иткуль, после чего сожгли автомобиль убитого.