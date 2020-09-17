«Судьбу города выбирают 250 стариков»: колонка возмущенного наблюдателя о прошедших выборах

Явка на сентябрьских выборах в Новосибирской области составила всего 28%. Политологи и эксперты говорят, что это мало. А что эта цифра значит для горожан? В своей колонке на эту тему рассуждает Максим — на выборах он был наблюдателем от коалиции «Новосибирск 2020». Молодой человек решил следить за работой комиссий, потому что ожидал вбросов и фальсификаций, а в итоге разочаровался в пассивных новосибирцах, которые просто не пришли на выборы. Почему в вечерней вони и разбитых дорогах виноваты горожане, он рассказал НГС. Публикуем его мнение.
Я не собирался идти наблюдателем, но когда увидел, как беспределят, как разрезают агитационные кубы на некоторых улицах, какие-то бутылки с химической смесью разбивают в штабе, я предположил, что на выборах займутся фальсификациями. Поэтому решил пойти, посмотреть, как это всё происходит.
И теперь хочется кричать от бессилия. На нашем участке, да и на многих других, всё было без нарушений, либо какие-то незначительные мелочи. Помимо меня, сидели ещё 8 наблюдателей от разных партий, каждый из них по несколько раз в день отправлял отчет о количестве пришедших голосовать в свой штаб. Все цифры по явке должны совпасть у комиссии и наблюдателей, если нет, то проводится разбирательство.
13 сентября почти везде на избирательных урнах стояли КОИБы — это компьютеризированные крышки на урны, в которые бюллетени можно опускать только медленно и по одному. Таким образом, вкинуть какие-то лишние бюллетени практически невозможно. Да и какой смысл заниматься опасными фальсификациями, если никто не голосует? В крайнем случае можно просто пригнать пару «Газелек» с людьми, которые продали свой голос, и стать депутатом. Такие прецеденты с единороссами тоже были на нескольких участках, но я считаю, это бессмысленно обсуждать, ведь если бы все пришли голосовать, то «Газельки» не помогли бы.
Меня возмутила пассивность самих людей.
Я был наблюдателем на участке в СИБГУТИ. Приведу пример по своему участку, но, в целом, на остальных участках картина примерно такая же.
У нас явка была 22%. Боюсь, люди не понимают, что это за цифры, давайте попробую пояснить. На нашем участке 1298 человек — тех, кто может проголосовать. Из 1298 человек пришли и проголосовали 290. Причем из них 240 — это старики. Бабушки, дедушки, которые еле ходят, еле могут прочитать, что там в бюллетене. Эти люди и раньше ходили всегда, это наши самые активные граждане. Из 290 остается 50 человек — это молодежь и люди среднего возраста. Если мы предположим, что из этих 50 молодых 20–30 и раньше были активны, то получается, что интернету и всей этой шумихе удалось призвать проголосовать около 30 человек. То есть судьбу города и нашу власть выбирают 250 стариков.
Вы понимаете этот абсурд и уровень безразличия людей?
Меня бы это не шокировало, если бы это были какие-то непонятные выборы, в обычное время, но, учитывая события в Хабаровске, Белоруссии, то, что сам Навальный приехал, снимал фильм, потом его отравили... Учитывая всю эту шумиху, получается, что на наш участок каких-то молодых, думающих людей удалось привлечь 30 человек.
Вопросы к пассивным молодым людям. Что вообще должно произойти в стране, чтобы они подняли свои задницы с диванов и пошли, уделили полчаса? Самое смешное в том, что сами чиновники организовали процедуру выборов максимально прозрачной, но никто не пришел голосовать.
Даже если вы разочарованы в выборах, какая разница? Сходи, проголосуй, отдай свой голос, а там будет видно.
Теперь я лучше понимаю чиновников — почему они презрительно относятся к народу, и теперь, когда буду идти по разбитому тротуару, или на весь город будет стоять вонь от свинокомплекса, или возникнут ещё сотни проблем, я буду вспоминать плохим словом не чиновников, а людей, которые остались дома.
Найти 30 минут, чтобы прийти проголосовать, за 3 дня мог любой, всё остальное — оправдания. Новосибирцы меня очень сильно разочаровали, они не граждане, а население.
Согласны с автором?
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