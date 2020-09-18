Тайны «Космоса»: 13 фото, как выглядит бывший кинотеатр после реконструкции (таким его никто не видел)

Здание бывшего новосибирского кинотеатра «Космос» совсем скоро откроется в новом качестве. Реконструкцию планируют завершить к 26 сентября, поэтому сейчас, за полторы недели до открытия, здесь так шумно и людно. Строители меняют асфальтовое покрытие, обновляют вывеску и проводят масштабный ремонт внутри, где появятся бассейн, спортзал и катки с искусственным льдом. Чем ещё удивит обновлённый «Космос», ставший центром хоккейного мастерства, — в фоторепортаже Ксении Лысенко и Александра Ощепкова.