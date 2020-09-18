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Тайны «Космоса»: 13 фото, как выглядит бывший кинотеатр после реконструкции (таким его никто не видел)

До официального открытия осталось 9 дней, но нам удалось заглянуть сюда раньше всех

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Владельцы здания, где когда-то располагался старейший кинотеатр, решили не сносить его. Правда, от прежнего «Космоса» здесь практически ничего не осталось, разве что примечательная вывеска

Владельцы здания, где когда-то располагался старейший кинотеатр, решили не сносить его. Правда, от прежнего «Космоса» здесь практически ничего не осталось, разве что примечательная вывеска

Здание бывшего новосибирского кинотеатра «Космос» совсем скоро откроется в новом качестве. Реконструкцию планируют завершить к 26 сентября, поэтому сейчас, за полторы недели до открытия, здесь так шумно и людно. Строители меняют асфальтовое покрытие, обновляют вывеску и проводят масштабный ремонт внутри, где появятся бассейн, спортзал и катки с искусственным льдом. Чем ещё удивит обновлённый «Космос», ставший центром хоккейного мастерства, — в фоторепортаже Ксении Лысенко и Александра Ощепкова.

Владельцы будущего спортивного центра, разместившегося на месте кинотеатра, поставили перед собой амбициозную задачу — открыться уже 27 сентября. Это будет техническое открытие, а в полную мощь «вселенная хоккея и спорта» заработает с октября

Владельцы будущего спортивного центра, разместившегося на месте кинотеатра, поставили перед собой амбициозную задачу — открыться уже 27 сентября. Это будет техническое открытие, а в полную мощь «вселенная хоккея и спорта» заработает с октября

О том, что в «Космосе» ведутся полномасштабные работы, видно и снаружи: рабочие монтируют подсветку и подготавливают входную группу. Слева откроется кофейня, а справа — магазин спортодежды. Вход в спортивный комплекс будет с торца

О том, что в «Космосе» ведутся полномасштабные работы, видно и снаружи: рабочие монтируют подсветку и подготавливают входную группу. Слева откроется кофейня, а справа — магазин спортодежды. Вход в спортивный комплекс будет с торца

Уже почти завершены работы по обустройству парковочных мест. Паркинг вместит 30–40 автомобилей

Уже почти завершены работы по обустройству парковочных мест. Паркинг вместит 30–40 автомобилей

Сложнее всего, говорят в «Космосе», было получить разрешение на строительство. Ещё около трёх месяцев ушло на то, чтобы избавить кинозал от интерьеров и декораций. Для этого задействовали около 270 фур

Сложнее всего, говорят в «Космосе», было получить разрешение на строительство. Ещё около трёх месяцев ушло на то, чтобы избавить кинозал от интерьеров и декораций. Для этого задействовали около 270 фур

Теперь здание «Космоса» — это двухэтажный спортивный комплекс, где в цоколе будет размещаться аквазона. Чаша будущего бассейна готова, но поплавать в нём посетители смогут в декабре — эта часть спортцентра откроется позже всего

Теперь здание «Космоса» — это двухэтажный спортивный комплекс, где в цоколе будет размещаться аквазона. Чаша будущего бассейна готова, но поплавать в нём посетители смогут в декабре — эта часть спортцентра откроется позже всего

В мужской раздевалке ещё нет кабинок, но зато уже есть сауна. Аналогичным образом будет выглядеть раздевалка для женщин

В мужской раздевалке ещё нет кабинок, но зато уже есть сауна. Аналогичным образом будет выглядеть раздевалка для женщин

Первый этаж — это зона дриблинга. Как объясняет исполнительный директор Ольга Московец, в «Космосе» будут работать два катка вместо одного. Это сделано для того, чтобы на лёд смогли выходить как профессионалы, так и любители, отрабатывать движения и не мешать друг другу

Первый этаж — это зона дриблинга. Как объясняет исполнительный директор Ольга Московец, в «Космосе» будут работать два катка вместо одного. Это сделано для того, чтобы на лёд смогли выходить как профессионалы, так и любители, отрабатывать движения и не мешать друг другу

В подкаточной зоне лёд искусственный, а вот на катках — натуральный. В покрытие вмонтированы специальные холодильные установки, которые замораживают воду, превращая её в лёд

В подкаточной зоне лёд искусственный, а вот на катках — натуральный. В покрытие вмонтированы специальные холодильные установки, которые замораживают воду, превращая её в лёд

На второй этаж сейчас завозят американские тренажёры — именно здесь будут тренажёрный зал, зона кроссфита и площадка для игры в мини-футбол

На второй этаж сейчас завозят американские тренажёры — именно здесь будут тренажёрный зал, зона кроссфита и площадка для игры в мини-футбол

Из тренажёрного зала можно будет попасть в зал единоборств. Сюда уже завезли груши, осталось только смонтировать их

Из тренажёрного зала можно будет попасть в зал единоборств. Сюда уже завезли груши, осталось только смонтировать их

Ещё один зал — это место групповых тренировок и мягкого фитнеса. Будет и зал сайкла: чтобы посетителям было увлекательнее крутить педали, на стене с помощью проектора планируется показывать знаменитые велогонки с умиротворяющими пейзажами

Ещё один зал — это место групповых тренировок и мягкого фитнеса. Будет и зал сайкла: чтобы посетителям было увлекательнее крутить педали, на стене с помощью проектора планируется показывать знаменитые велогонки с умиротворяющими пейзажами

В «Космосе» признаются, что региональный и городской бюджеты в реконструкции никак не участвовали. Владельцы вложили в преображение бывшего кинозала более 200 миллионов рублей

В «Космосе» признаются, что региональный и городской бюджеты в реконструкции никак не участвовали. Владельцы вложили в преображение бывшего кинозала более 200 миллионов рублей

Кроме «Космоса», готовится к открытию и региональный центр волейбола «Локомотив». Именно в нём пройдут состязания чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB в 2022 году. Мы заглянули сюда накануне открытия — смотрите 9 кадров из нового волейбольного центра.

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кинотеатрреконструкцияхоккейспорт
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