Абсолютно голая: правила жизни модели с тотальной алопецией. Она полностью облысела из-за генетической ошибки

Мириться с отсутствием волос Дарья отказывалась, ей казалось, что все психологические проблемы кончатся тогда, когда у нее снова отрастут волосы, нужно только что-нибудь придумать.

— Я хотела хотя бы почувствовать волосы, как они развеваются на ветру, думала — станет легче. У меня появился дорогой качественный парик, который приклеивается на голову. Я считала, что если волосы будут приклеены, я буду чувствовать себя защищеннее и перестану бояться людей. Самое печальное, что когда я это все прилепила и выглядела красоткой, почувствовала ветер, волосы развивались — не поменялось абсолютно ничего. Даже лучший парик мешает мне стать нормальной — я решила, что пора бороться с комплексами, — продолжает рассказывать Даша.