Абсолютно голая: правила жизни модели с тотальной алопецией. Она полностью облысела из-за генетической ошибки

Лысая голова — не часть эпатажного образа и нежелание доказать обществу свою индивидуальность, скорее это желание природы. Дарье Белобровко 24 года — у нее нет волос с 13 лет, нет пирсинга и татуировок. «Я чистый лист, что хотите, то и рисуйте», — говорит она. Благодаря своей инопланетной внешности сибирячка завоевала популярность среди фотографов и любовь среди поклонников, однако саму себя принимать до конца она так и не научилась. Специально для НГС Дарья рассказала подробности своей жизни.
И обязательно посмотрите видео, там трогательная и трагичная история простой девушки из Новосибирска, которая столкнулась с очень необычной проблемой:
Видео: Антон Дигаев
Почему так получилось
— Как мне объяснили врачи, один ген сцепился с другим, и случилось то, что случилось, генетический баг. Думаю, причин могло быть несколько — стресс, ослабление иммунной системы, пубертатный период. Это было во мне запрограммировано, — рассказывает Дарья.
Алопеция началась у Даши в возрасте 13 лет. Подруга заметила проплешину на голове девочки, Даша побежала к родителям, те забили тревогу, подумав, что это лишай, но многочисленные анализы и посещения врачей ничего не выявляли, а волосы продолжали выпадать. Ситуация накалялась, Даша это видела и готовилась к худшему.
— Я очень скромная, восприимчивая и чувствительная к чужой энергетике. Как я буду без волос?! У меня всегда были длинные русые волосы до пояса. Однажды мне неудачно подстригли чёлку, я боялась прийти в школу из-за реакции одноклассников, ходила вдоль стеночки. А тут у меня выпадают волосы. Как с этим справиться? — вспоминает Даша свои чувства.
За лето волосы у девушки выпали практически полностью, Даша прибегла к кардинальным мерам — побрила голову наголо, надела платок, собралась с силами и пришла в школу, где прошла все девять кругов ада. Травля одноклассников была безжалостной, каждый норовил задать вопрос: «А почему ты в платке?», или что хуже — сорвать его на глазах у всех.
— Я сочиняла разные версии того, почему на мне платок. Одноклассники гонялись за мной по коридорам, однажды зимой я выбежала из школы и что есть сил убегала от них. Еще до того как волосы выпали совсем, я делала хвостики, заплетала косы, всячески прятала безволосые участки. Мне предлагали надеть парик, я понимала, что не готова носить чужие волосы. Я ходила в платке — на меня все пялились, я попросила маму перевести меня на домашнее обучение — школа была для меня невыносима, — продолжает делиться воспоминаниями Даша.
Самостоятельно справиться с проблемой Дарья не могла и обратилась за помощью к психологу. 8-й класс девушка провела на домашнем обучении, а в 9-м вернулась в школу, по настоятельной рекомендации специалиста.
— К тому времени я уже немного привыкла к отсутствию волос, научилась краситься. Сшила себе основу для парика из маминого чулка, прикрепила на нее что-то типа локонов, поверх надела повязку. Ресницы и брови к тому времени у меня тоже уже выпали, — рассказывает сибирячка. — Я стояла под душем, вода лилась мне в глаза, я плакала и просила — ну пожалуйста, хотя бы ресницы. Мольбы Даши были услышаны, ресницы все-таки отросли, но на этом всё. Из-за отсутствия волос на теле у Даши нарушена терморегуляция — руки и ноги постоянно мёрзнут.
Мириться с отсутствием волос Дарья отказывалась, ей казалось, что все психологические проблемы кончатся тогда, когда у нее снова отрастут волосы, нужно только что-нибудь придумать.
— Я хотела хотя бы почувствовать волосы, как они развеваются на ветру, думала — станет легче. У меня появился дорогой качественный парик, который приклеивается на голову. Я считала, что если волосы будут приклеены, я буду чувствовать себя защищеннее и перестану бояться людей. Самое печальное, что когда я это все прилепила и выглядела красоткой, почувствовала ветер, волосы развивались — не поменялось абсолютно ничего. Даже лучший парик мешает мне стать нормальной — я решила, что пора бороться с комплексами, — продолжает рассказывать Даша.
Жизнь без волос
Психологи и антидепрессанты стали для Дарьи обычным делом, но к 10-му классу девушка все равно заработала сильнейшее тревожное расстройство и на первый план встало её внутреннее состояние, а не идеи о том, как отрастить волосы.
Решив бороться со своими страхами, Даша пошла на фотосессию — получилось хорошо. Воодушевившись результатом, она набралась смелости и написала фотографу, который ей очень нравился, о том, что восхищается его работами, но, наверное, никогда не сможет к нему попасть из-за своей скромности и особенности внешности. Фотограф позвонил ей в тот же день и пригласил на фотосессию.
— Я помню, выглядываю из-за угла, без парика. А он мне: «Ну вот же, вот! Посмотри, какая ты красивая, зачем тебе эти парики, зачем ты прячешься?» Я тогда удивилась, — откровенничает сибирячка. Дальше — больше, Даша начала пробовать себя в разных образах, сработалась с профессиональными фотографами и решилась выложить фото в соцсети — суда не было, результат превзошел ожидания.
— Мне писали о том, какая я красивая, а я думаю: Ребят, вы серьёзно? Я поняла, что мне стоит и дальше открывать себя и не бояться. На фотосессиях ты примеряешь разные роли, меняешь образы, постепенно к этому привыкаешь и становишься более адаптированным к тому, что с тобой происходит в плане внешности, — объясняет Даша. Платок она смогла снять только к 18–19 годам.
Съёмки и моделинг
Сейчас Instagram аккаунт Даши пестрит разного рода фотографиями в самых неожиданных амплуа — есть и эпатаж, и ню, скромный образ пай-девочки и агрессивной бунтарки.
— Для меня фотография — это раскрытие каждой грани личности, с её помощью я борюсь с комплексами и страхами. Мой яркий профиль — компенсация того, чего мне не хватает в жизни. У меня нет пирсинга и татуировок, я как чистый лист — можно нарисовать всё что угодно, — делится сибирячка. — Забавно, что когда я прихожу на фотосессии, меня спрашивают: «А где лысая девочка?» Я не хожу по улице без платка, люди не поймут.
Про карьеру и сложный образ
Даша сильно привязана к дому, живёт с родителями и говорит, что пока не видит причин, чтобы от них съехать.
— Я никогда не буду той моделью, которая разъезжает по городам — у меня не модельные параметры, мой типаж не будет востребован, меня не возьмут в агентство. Соответственно, рекомендовать меня профессионалам некому.
Фотограф видит лысую модель, стремится скорее ее заполучить, а по итогу получаются обычные фото, что, со слов Даши, уже давно её не интересует: — Я полностью отдаюсь съемке, и хочу участвовать только в тех фотосессиях, в которых буду уверена. Часто после сессии у меня болят мышцы, эмоционально тяжело — я то стою час на одной ноге или вверх ногами, то меня зарывают в песок, я замёрзну, проголодаюсь. Нет, если я почувствую, что не пойдет — не возьмусь.
Даша никогда не была худышкой, но и полной никогда не была. От стресса вес то набирался, то сбрасывался, специально Даша не худела, только если хотелось, ради интереса.
— Однажды я похудела на 17 кг — с 75 до 58, просто так, для себя, захотелось почувствовать свое тело более легким. Первые килограммы ушли за счет спорта, а потом вес встал — поесть я всегда любила. Спорт всегда занимал важное место в жизни — уже 7 лет я занимаюсь растяжкой, пилатесом, мягким фитнесом, танцами. Спорт — мой способ выхода из тревожного состояния.
Однажды я попробовала питаться по системе — рассчитывала КБЖУ, результат получился хороший, — делится Даша и между делом упоминает, что любит готовить, у нее есть три коронных рецепта яблочного пирога, а в прошлом году она увлеченно изучала разные заведения и пробовала экзотическую еду и совсем не любит изюм.
Яркой сибирячке всегда нужен необычный головной убор, к которому необходимо тщательно продумать все остальное, чтобы смотрелось стильно, красиво и гармонично. Девушка не любит платья и юбки, выражает женственность за счет кружевного топа, например, и аксессуаров. Недавно Даша начала носить каблуки — небольшие и широкие, которые сейчас в тренде. Любит белые майки и всегда следит за деталями.
— Стиль — это для людей, преимущественно. Я стремлюсь к балансу — и для людей, и для себя. Мне важен комфорт — я люблю носить одежду оверсайз, перестала клеить ресницы и надевать парики. Люблю экспериментировать со стилем — спортивные лосины и классический пиджак или пальто. Глядя на меня, люди думают или — о боже, что она надела, или — ничего себе, какая модная, — рассказывает Даша и демонстрирует свою сумку с принтом «зебра» и такой же расцветки туфли.
Личная жизнь
У Дарьи нет молодого человека, и никогда не было. Попытки были, но ничего серьезного не получалось — девушке важно чувствовать себя максимально комфортно рядом с человеком, такой пока что не встретился. Она говорит, что хорошо разбирается в людях и обязательно почувствует своё.
— Мне проще общаться в Сети, вживую я устаю. Я не тусовая девчонка, не хожу по клубам и заведениям, знакомлюсь в интернете, через приложения. Могу написать первая, какую-то необычную фразу, просто привет — скучно. Бывает мне пишут извращенцы и фетишисты по лысой голове — на такое общение я никогда не соглашусь, — говорит Даша.
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