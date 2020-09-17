«Много подводных камней»: новосибирцы с ипотекой 2,7% обнаружили, что миллионная экономия может внезапно кончиться

Этот год некоторым новосибирцам запомнится не только самоизоляцией и закрытыми границами привычных для отпуска стран, но и покупкой жилья, на которое раньше им денег никак не хватало. Сельская ипотека, поддержанная федеральным Минсельхозом и рассчитанная на развитие села, неожиданно сделала доступными и достаточно престижные пригороды — такие как Краснообск, Кольцово и северное направление Новосибирского района. Мы попросили новосибирцев, которым удалось получить ипотеку по рекордной ставке 2,7–3%, рассказать, были ли у них сложности и с чем, сколько они платят за жильё мечты и сколько в итоге сэкономят.
Полина. Заплатила 90 тысяч рублей страховки и сократила ставку до 2,7%
— Мы, если честно, не планировали брать ипотеку: мы — молодая семья, ставки не самые низкие. Думали, потерпим. В феврале узнали про сельскую ипотеку и решили посмотреть варианты. Рассматривали Кольцово и «Берёзки», а нашли «Баварию» в Краснообске: посмотрели фотографии, съездили на территорию и поняли, что хотим там жить.
Оформление растянулось: из-за пандемии я очень долго ждала с работы справки, потом мы ждали решение, потом в банке лимиты заканчивались, потом у застройщика были проблемы с документами, потом мы заново подавали заявку, поскольку срок действия решения закончился.
На самом деле ипотеку с господдержкой под 6,5% получить гораздо легче. В сельской достаточно много подводных камней. Непонятно, как долго действует ставка. В случае просрочек она повышается до базовой — это практически 12%, очень много. В случае, когда заканчивается финансирование от Минсельхоза, ставка тоже меняется. Нельзя сделать рефинансирование в другой банк. Таких моментов очень много, мы даже сомневались и думали: может, взять под 6,5% с точным пониманием, что это уже на весь срок, чтобы была какая-то уверенность.
У нас ставка 2,7%, но в банке нас дезинформировали и рассчитали очень большую страховку, нам было бы выгоднее под 3% взять. Страховка вышла почти в 90 тысяч рублей. Когда нам за день до сделки позвонили и озвучили эту сумму, мы были на грани того, чтобы отказаться. Это какая-то невероятная сумма. Я пыталась выяснить, откуда она взялась, но мне сказали, что это такие тарифы, и либо вы соглашаетесь, либо нет. Но мы поняли, что это, наверное, наша вина: где-то что-то не доузнавали. Мы оплатили и решили, что на следующий год откажемся и будем платить максимум 10 тысяч за страхование имущества.
Сейчас у нас ежемесячный платёж около 16 тысяч. Пока будет финансирование, мы постараемся как можно скорее закрыть ипотеку. Пока нет такой возможности: начинается ремонт, но мы планируем как можно больше зарабатывать и закрыть её в течение 5 лет.
Я работаю в центре. Если честно, я пока ещё не понимаю, насколько это страшно, добираться до работы часа полтора-два: сейчас мы близко живём, минут 20 максимум. Наверное, будет тяжело, но мы загорелись этой квартирой, этим местом. Я себя стараюсь настроить на положительную волну, что всё будет хорошо.
Олег. Платит банку 10 тысяч рублей в месяц вместо 22 тысяч
— Мне всегда хотелось жить в новом кирпичном доме, а в городе платёж по ипотеке большой получался, и я не мог себе позволить осуществить мечту. А тут я увидел рекламу Россельхозбанка — сельская ипотека. Потом увидел в другой рекламе какой-то жилой массив и вспомнил, что на выезде из города видел симпатичные дома в ЖК «Малахит». Съездил, оказалось, что там не так давно сданы два дома, уже наполовину заселённые, и есть свободные квартиры, которые подходят по условиям сельской ипотеки: это посёлок Садовый, вне города. Решил попробовать, дадут или не дадут.
Процесс оформления ипотеки занял очень мало времени. Давали неделю, а сделали за 3 дня. И это было в июне, в разгар пандемии. Ставку дали 2,7%: по моей двухкомнатной студии площадью 38 кв. м, которая стоила 2,37 миллиона рублей, ежемесячный платёж получился 10,5 тысячи рублей, страховка стоила ещё 16 тысяч. Оформили на 20 лет.
Была большая вероятность, что откажут. Пугали, что идут отказы из-за пандемии, что ипотеку не дают. Я удивился, что нам одобрили всё без проблем, тем более у меня нет зарплатного проекта в Россельхозбанке, я с этим банком никогда не связывался и никаких дел не имел. Единственное, мы расстроились, что это программа субсидирования: об этом не говорят в рекламе. Если бы я знал, может, ещё подумал бы, брать или не брать. Минсельхоз даёт 5 лет, но это не значит, что это продлится 5 лет. Если субсидию уберут, ставка будет больше, чем льготная ипотека за 6,5%.
Расчёт был на ставку. Когда мы брали, то понимали, что у нас есть определённые доходы, а в будущем могут появиться дети, и расходы увеличатся. И мы хотели заехать в красивое пригородное жильё, но платить минимум.
У меня уже была ипотека в прошлом, я помню, какие были ставки и какой был платёж. И когда я увидел эту квартиру с суммой ежемесячного платежа всего 10 тысяч, я понял, что это в любом случае выгодно, и просто не стал ничего считать. Ниже этого уровня ипотеку просто не найти. 10 тысяч — это как снимать студию в районе Фадеева. А тут своя квартира совсем другого комфорта.
Квартира полностью с ремонтом: обои хорошие, натяжные потолки, на полу ламинат, среднего качества сантехника, хорошая электрика, даже есть шторы и все светильники. Застройщик делал несколько таких квартир, это вроде шоурума. Уже два месяца мы в ней живём.
Александр. Отдаст банку на 1,5 миллиона рублей меньше
— Я уже живу в «Пригородном просторе», так что особо не выбирал даже. Посмотрел условия ипотеки — не больше 3 этажей, обязательный фундамент — всё подошло идеально. Единственное, пришлось понервничать в ожидании, будут ли включены эти дома в программу субсидирования, списков долго не было. А когда официально опубликовали списки, тогда через знакомого риелтора «Этажей» мы оформили сельскую ипотеку.
В банке сильно придирались к документам. Им не понравилось, как оформлена трудовая книжка в отделе кадров, просили переделать. Но благодаря риелтору удалось всё сделать быстро: решения мы ждали примерно полторы недели — некоторые и месяц ждут.
Ежемесячный платёж при ставке 2,7% у меня 19,1 тысячи от кредита в 2 миллиона. Купили мы таунхаус площадью 56 кв. м: в нём 2 этажа, есть небольшой участок и парковочное место. Дом ещё строится. И если бы не сельская ипотека, я бы его не купил. Из минусов — дорогая страховка. 26 тысяч рублей, хотя в других банках 7–8 тысяч.
Известно, что деньги выделены от государства на 5 лет, но в дальнейшем они ещё могут быть, а может не быть. Все рекомендуют погасить ипотеку за 5 лет, чтобы ставка не стала среднерыночной. Я планирую раз в год на досрочное погашение определённую сумму вносить. Если не будет ухудшения с эпидемией коронавируса — всё получится. А если будет, возможно, предстоит, например, сдавать его в аренду, увеличить ежемесячный доход и так погасить.
Что ещё полезно почитать про ипотеку в Новосибирске
Сельская ипотека обошла по ставке другую ипотечную программу — «детскую». Новосибирцы, которые переехали в новые квартиры по ней, рассказали, как им удалось её получить и сколько они сэкономили.
В прошлом году в ожидании низких ставок новосибирцы резко сократили число выданных кредитов на жильё, а цены на новостройки на этой волне начали расти.
Как получить сельскую ипотеку, можно прочитать в этой статье, а какие пригороды и сёла вошли в программу, вы найдете на нашей карте.