«Много подводных камней»: новосибирцы с ипотекой 2,7% обнаружили, что миллионная экономия может внезапно кончиться

У нас ставка 2,7%, но в банке нас дезинформировали и рассчитали очень большую страховку, нам было бы выгоднее под 3% взять. Страховка вышла почти в 90 тысяч рублей. Когда нам за день до сделки позвонили и озвучили эту сумму, мы были на грани того, чтобы отказаться. Это какая-то невероятная сумма. Я пыталась выяснить, откуда она взялась, но мне сказали, что это такие тарифы, и либо вы соглашаетесь, либо нет. Но мы поняли, что это, наверное, наша вина: где-то что-то не доузнавали. Мы оплатили и решили, что на следующий год откажемся и будем платить максимум 10 тысяч за страхование имущества.



Сейчас у нас ежемесячный платёж около 16 тысяч. Пока будет финансирование, мы постараемся как можно скорее закрыть ипотеку. Пока нет такой возможности: начинается ремонт, но мы планируем как можно больше зарабатывать и закрыть её в течение 5 лет.



Я работаю в центре. Если честно, я пока ещё не понимаю, насколько это страшно, добираться до работы часа полтора-два: сейчас мы близко живём, минут 20 максимум. Наверное, будет тяжело, но мы загорелись этой квартирой, этим местом. Я себя стараюсь настроить на положительную волну, что всё будет хорошо.

