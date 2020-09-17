«Дали ему форму, «Хонду» — и он поехал»: девятилетний гонщик берет призовые места в мотокроссе

— Знаете, я не хочу, чтобы мой сын носил лосины и серьги, как это сейчас у подростков принято. Не хочу, чтобы он сутками сидел в телефоне или…



Дальше я уже не слышу Дмитрия — рядом на полном газу закладывает дугу Рома. У кроссовых мотоциклов глушитель не особенно чего-то глушит, к тому же парень проносится совсем близко, осыпая нас песком. Отряхиваемся, улыбаемся, но довольный отец не спешит заканчивать мысль: приближается уже Саша, почти такой же громкий. Первому гонщику — девять, второму — пять.