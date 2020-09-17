Под Новосибирском горит бор с 200-летними соснами. Добровольный пожарный — о том, как пожар не замечает власть

Что и почему горит



По бору протекают реки. Самая большая — Сузун, который собирает воду из нескольких притоков. Когда-то, когда лесов было больше, когда не было системы водохранилищ, река была другой. В бору она была больше и шире, рассказывают, что по ней ходили лодки, плоты. Потом река стала мельче, а обширные заливные луга, заболоченные берега, старицы и протоки, по берегам которых образовывался торф, перестали насыщаться водой. Большие низинные торфяники вдоль русла, которые были непроходимыми болотами, оказались высушены и подняты над нынешним уровнем реки. Сейчас, когда климат меняется, все дольше засухи, все меньше воды, уже практически нет надежды на то, что река снова займет эти места. То есть по всей долине реки теперь есть высохший торф. Торф никогда не загорается в природных условиях сам, но от любого внешнего источника огня может начать тлеть, и остановить это тление потом не так просто.



Несколько лет назад, вероятно от рыбаков, случился травяной пожар в долине реки, при котором от горящей травы начал тлеть торф — сама земля в пойме реки Сузун. Вокруг — трава, а дальше сосновый лес на живописных песчаных холмах. Тлеющий торф — как фитиль в пороховой бочке. Постоянный источник огня в сосновом лесу. Стоит подсохнуть траве — она вспыхивает от тлеющей под ней земли, дает начало пожару, который устремляется вверх по склону, на котором сухие сосны… Это происходит уже несколько лет подряд. То есть торф загорелся первоначально от обычного травяного пала или низового лесного пожара, но теперь сам тлеющий торф становится причиной новых травяных палов и лесных пожаров вокруг.

