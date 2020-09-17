История невероятного спасения. Двухлетняя Арина выжила после падения с пятого этажа — и уже вовсю бегает

Мы должны были встретиться с Юлией Колыгановой и её двухлетней дочерью Ариной в детской клинической больнице скорой медицинской помощи. Я не знала, как они выглядят, и мы с видеооператором ждали их возле кабинета главврача, а потом услышали громкий детский плач. Арина плакала, потому что её до сих пор пугают больницы, люди в белых халатах и высота — даже когда, например, её сажают на шею взрослому человеку. Удивительно, что у неё сохраняются такие страхи, но при этом она уже снова может подходить к окну, как мы увидели позже, дома.



«У меня крик был, как из ада»

Всё произошло 31 мая в 10:45. Юлия Колыганова без запинки называет дату и точное время, потому что вряд ли когда-то забудет этот день, но надеется, что его забудет Арина. Примерно за две недели до этого Арина начала выкидывать в форточку или в окно на балконе, до которого она не доставала, игрушки. Поэтому родители стали ставить на подоконники табуретки в качестве препятствий.