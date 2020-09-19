«Когда я плачу — оно темнеет»: как живет девушка с большим родимым пятном на лице

С родителями мы никогда не разговаривали по поводу моей особенности. Когда я стала взрослеть, то мама начала приносить мне тональный крем и говорить, что надо замазывать пятно — ведь девочка должна быть красивой. Я не хотела его скрывать и ждала, что встречу человека, который полюбит меня такой.

О работе и постоянных отказах

Я окончила медицинский колледж — с детства мечтала помогать людям. Специальность — сестринское дело. После колледжа я долго не могла найти работу, потому что меня никуда не брали. То говорили, что у меня нет опыта работы, то — что я просто не подхожу. В итоге я нашла работу инструктором по лечебной физкультуре — больница выучила меня за свой счет. Сейчас я работаю с людьми после инсульта или различных травм, также у нас лежат спинальные больные. Работа тяжелая, в первую очередь психологически. Потому что люди все разные и реагируют по-разному. У меня никогда не было так, чтобы какой-то больной, посмотрев на моё лицо, отказался от занятий со мной. Всегда наоборот, когда я прихожу, то люди любят меня, и мы быстро находим общий язык.