«Когда я плачу — оно темнеет»: как живет девушка с большим родимым пятном на лице

Юлия Шестых с подросткового возраста привыкла скрывать лицо под слоями тонального крема. В детстве родители прятали её от людей — всё из-за особенности внешности. У Юлии гемангиома — родимое пятно на лице. Из-за него совсем не видит левый глаз и припухлость на одной стороне лица. Из-за пятна её не брали на работу, не складывалась личная жизнь, а самой Юле приходилось терпеть насмешки. Но потом девушка влюбилась и... решила меняться. Специально для нас она рассказала, как жить в небольшом городке, если ты не такой, как все, и почему даже несчастная любовь способна сделать человека счастливым.
«Девочка должна быть красивой»
— Ближе к школе я стала замечать, что отличаюсь от других. Потому что я всегда хотела ходить на танцы или в художественную школу, но мои родители не отдавали меня туда — говорили, что я очень болезненный ребенок. Однажды мама привела меня на танцы, дети смотрели, но не тыкали пальцем, а даже наоборот — хотели дружить. Но мама забрала меня с первого занятия, так как я была непластичным ребенком. В детстве родители прятали меня. Хотели даже отдать в спецшколу, но папа настоял, чтобы я пошла в обычную. В первом классе мою особенность никто не замечал. Я столкнулась с проблемой только в подростковом возрасте, когда девочки стали краситься, а мальчики стали обращать внимание на девочек. Но на меня никто не обращал внимания, потому что я особенный ребенок.
Мне было жалко себя, и я начала есть — заедать стресс булками, шоколадками, и очень сильно поправилась. Родителям было не до меня — они развелись, когда мне было 12 лет, я осталась жить с папой. Он не мог мне объяснить, не находил нужных слов сказать, что я не такая, как все. Тогда я замкнулась в себе. Был период, когда я не хотела выходить из дома. Мне казалось, что все будут смотреть и показывать пальцем.
С родителями мы никогда не разговаривали по поводу моей особенности. Когда я стала взрослеть, то мама начала приносить мне тональный крем и говорить, что надо замазывать пятно — ведь девочка должна быть красивой. Я не хотела его скрывать и ждала, что встречу человека, который полюбит меня такой.
О работе и постоянных отказах
Я окончила медицинский колледж — с детства мечтала помогать людям. Специальность — сестринское дело. После колледжа я долго не могла найти работу, потому что меня никуда не брали. То говорили, что у меня нет опыта работы, то — что я просто не подхожу. В итоге я нашла работу инструктором по лечебной физкультуре — больница выучила меня за свой счет. Сейчас я работаю с людьми после инсульта или различных травм, также у нас лежат спинальные больные. Работа тяжелая, в первую очередь психологически. Потому что люди все разные и реагируют по-разному. У меня никогда не было так, чтобы какой-то больной, посмотрев на моё лицо, отказался от занятий со мной. Всегда наоборот, когда я прихожу, то люди любят меня, и мы быстро находим общий язык.
Про реакцию людей
На работе никто не обращает внимания на мое пятно — наверное, потому что я работаю в больнице. На улице — да. Например, как-то я шла домой, и возле моего дома сидела компания девчонок и ребят. Там была знакомая мне девушка — мы с ней поговорили. Я зашла в подъезд и услышала, что один из парней сказал: «Как её носит земля, она же уродина. Как можно жить с таким лицом?!» Мне было очень обидно. Я не пошла домой, поднялась на 5-й этаж и сильно плакала. Мне хотелось умереть. Тогда я не могла ему ответить.
Ещё бывает — заходишь в маршрутку, там мама с ребенком. Ребенок спрашивает: «Мама, мама, что у тети с лицом?» Мама шикает на него, я просто сижу, улыбаюсь, и ребенок в ответ начинает тоже улыбаться. Был случай, когда у нас в больнице лежал мужчина, я пришла к нему и, выходя из палаты, услышала, как он говорит: «Бедная девочка, жалко её, она же тоже хочет семью. А с таким лицом у неё ничего не получится». Мне стало даже смешно, потому что это больной человек и не стоит реагировать.
Про вес, заедание стресса и любовь
К 18 годам я весила 95 килограммов. Однажды мы с папой пошли на рынок купить мне какую-нибудь вещь, и выяснилось, что у меня 52-й размер. Тогда я задумалась, что не хочу быть такой.
В 23 года я встретила свою первую любовь, он был такой, о котором я мечтала. Я начала худеть, мы стали вместе ходить в спортзал. Он держал меня за руку, говорил «люблю — не могу», а через какое-то время я узнала, что у него есть девушка. Было очень больно. После этого я ещё сильнее замкнулась в себе, мы перестали общаться. Сейчас у нас сложные отношения. Мы несколько раз сходились и расходились. Принимали решение, что нам не суждено быть вместе, но я всё равно его люблю. Не знаю, как он меня.
В тот период у меня начались проблемы со здоровьем, была сложная операция, после которой я сильно похудела. После похудения на меня стали обращать внимание мужчины, как-то я сидела в очереди к врачу, и напротив меня сидел парень, потом он нашел меня во «ВКонтакте» и написал. После этого у меня были ещё одни отношения. Он никогда не спрашивал, что у меня с лицом, воспринимал меня такой, какая я есть. Но оказался ветреным, и у нас не сложилось.
О попытках удалить пятно
Своё родимое пятно я начала удалять год назад. В клинике мне сказали, что сосуды у меня сидят глубоко и не факт, что его возможно убрать полностью. Я сделала пять процедур — после 2-й процедуры оно стало светлеть. У меня появился азарт. По ощущениям — очень больно, как будто режут по лицу ножом. Но я всё терпела. После первой процедуры пятно поменяло цвет — оно стало сильно гореть. После пяти процедур у меня образовался рубец. Дальше я планирую убирать его в Москве.
Из-за пятна у меня врожденная глаукома — левый глаз совсем не видит. Я живу только с одним глазом. А так пятно не растет, не болит. Когда я начинаю нервничать или плакать — оно темнеет.
Я долго не решалась на удаление, потому что жуткая трусиха и привыкла прятать своё лицо, всегда густо наносила тональный крем. Мне казалось, что без него я урод. Я долго не могла принять своё пятно, думала, все мои проблемы из-за пятна. А если бы не оно — у меня было бы всё шикарно.
У меня большая припухлость на левой стороне лица, она отличается от правой. Мне говорили, что можно будет убрать эту отечность с помощью уколов, но я пока не рискую. Сейчас у меня осталось чувство, что на меня все смотрят, но этого уже меньше. Я поняла, что если я себя не буду любить, то меня никто не будет любить.
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