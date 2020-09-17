«Бывает, на меня пялятся»: мужчины стали чаще ходить на маникюр — какой дизайн они любят и сколько тратят на ноготочки

По мнению nail-мастера Дарьи Грибановой, мужчины в России почти не готовы к экспериментам. Тем не менее, если привычка посещать маникюрного мастера есть, он будет это делать один раз в три недели, в среднем. В основном это маникюр без парафина и покрытия. Чаще всего мужчины делают маникюр перед важным событием, мероприятием — свадьбой или деловой встречей.

— У мужчин особая слабость к матовым ногтям, обычно они выбирают нюд. Сейчас тренд на надписи на ногтях, как раз как у Дудя,— чёрная надпись на базовом покрытии под матовым топом, неброский вариант. Маникюр у Юрия Дудя, с учётом московских цен, стоит, думаю, около 2500 — 4000 рублей, а если мастер с именем, может быть ещё дороже, — рассказывает Дарья.

Стилист-визажист Евгений Коломацкий делает маникюр уже около пяти лет, иногда с дизайном, иногда без него. Мужчина считает, что при работе с клиентами руки и ногти обязательно должны быть ухожены.