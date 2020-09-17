«Бывает, на меня пялятся»: мужчины стали чаще ходить на маникюр — какой дизайн они любят и сколько тратят на ноготочки

Услуга на мужской маникюр медленно, но верно прокрадывается в салоны красоты и бесцеремонно сеет тень сомнения в мужских головах. «Псс, покажи ноготочки?» — шепчут бруталы друг другу с опаской — вдруг кто услышит. Однако звёздные персоны уже давно, никого не стесняясь, демонстрируют разноцветные ногти с дизайном — кто кого перещеголяет. Юрий Дудь в своём инстаграме похвастался новым маникюром и написал: «Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!» Мы решили спросить у мастеров ногтевого сервиса, насколько популярна процедура в России, сколько она стоит, и выяснили, какой дизайн предпочитают мужчины (и сколько может стоить маникюр Дудя).
По мнению nail-мастера Дарьи Грибановой, мужчины в России почти не готовы к экспериментам. Тем не менее, если привычка посещать маникюрного мастера есть, он будет это делать один раз в три недели, в среднем. В основном это маникюр без парафина и покрытия. Чаще всего мужчины делают маникюр перед важным событием, мероприятием — свадьбой или деловой встречей.
— У мужчин особая слабость к матовым ногтям, обычно они выбирают нюд. Сейчас тренд на надписи на ногтях, как раз как у Дудя,— чёрная надпись на базовом покрытии под матовым топом, неброский вариант. Маникюр у Юрия Дудя, с учётом московских цен, стоит, думаю, около 2500 — 4000 рублей, а если мастер с именем, может быть ещё дороже, — рассказывает Дарья.
Стилист-визажист Евгений Коломацкий делает маникюр уже около пяти лет, иногда с дизайном, иногда без него. Мужчина считает, что при работе с клиентами руки и ногти обязательно должны быть ухожены.
— У меня, кажется, уже было всё — и сердца, и полоски, и клетка, цветные, были «леопард» и «зебра». Мне нравится нюд — молочный или розовый оттенки. Мой маникюр стал для меня визитной карточкой, узнаваемостью бренда — неоднократно слышал истории, что, когда меня кому-то рекомендуют, в ответ говорят: «Это Женя с ногтями?» Не визажист Женя, а именно Женя с ногтями.
Да, бывает, на меня пялятся, но негатива я не встречал. Комплименты маникюру делают не только женщины, но и мужчины. Возможно, многие мужчины хотели бы попробовать, но не хотят рисковать — а что люди скажут. Конечно, маникюр с покрытием делают обычно представители творческих профессий, сложно представить банкира с цветными ногтями.
Светлана Лебедева, ведущий мастер маникюра в салоне красоты Nabs, говорит, что мужской маникюр делать сложнее, чем женский, — тяжелее рука и кисть менее поворотлива, поэтому стоит он дороже. В их салоне обработать ногти мужчине стоит 500 рублей, что на 200 рублей дороже, чем женщине.
— Я вижу, что интерес есть, особенно у молодых парней, лет двадцати. Среднестатистический мужчина обычно просит убрать длину, обработать кутикулу, придать ногтям форму, иногда делает парафинотерапию для увлажнения рук. Дизайн просят не часто, обычно такой запрос идёт от мужчин с нетрадиционной ориентацией. Любят нюд, матовые ногти, черные или серебряные полоски — так брутальнее, — вспоминает она.
— Основное отличие от женского маникюра состоит в том, что кутикулу не срезают под ноль, а слегка оставляют. Если руки грубые и сухие, мастер предлагает аппаратный маникюр, если нежные с мягкой кутикулой — обрезной. Думаю, скоро услуга на мужской маникюр станет в порядке вещей, это вопрос времени. Раньше мужчины пудрили лицо, носили парики, прокалывали уши, просто женщины более активны в этих вопросах, вот и забрали эту прерогативу себе. Многие рокеры и байкеры красят ногти и глаза — для них это нормально. Украсить себя — это нормальное желание, как для женщины, так и для мужчины, — говорит мастер.
Мастер ногтевого сервиса Дарья Исаева говорит, что покрытие гель-лаком совсем недавно вошло у мужчин в моду.
— Дизайны разные — от обычной базы под матовым топом до полного однотонного покрытия. Возьмем Юрия Дудя. Классный лаконичный дизайн в виде букв под матовым топом. Почему бы и нет? Видела маникюр Моргенштерна не так давно, были блестки. Думаю, дизайн может зависеть от того, что предпочитает клиент. Мужчины довольно часто звонят и просят маникюр и педикюр. Конечно, реже, чем женщины, некоторым ещё не понятен такой уход. Мужской маникюр с покрытием может стоит в пределах от 800 рублей до 1500 рублей, включая некоторый дизайн. Думаю, у Дудя примерно от 1200 рублей до 1800 рублей, всё зависит от квалификации мастера и салона.
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