«Они его отчимом называли»: в Рыбинске жестоко убили двух девочек-сестер из Новосибирской области

Что известно про семью

Родители девочек — Валентина и Валентин С. — родом из Омска. Он закончил там милицейскую академию, она — медицинский университет. Около десяти лет назад, по словам родственников, они переехали из Омска в посёлок Красноозёрский Новосибирской области. Валентин там сначала работал начальником ИВС, потом начальником отделения уголовного розыска. В прошлом году, со слов родных, Валентин ушёл на пенсию, однако в отделе МВД «Краснозёрский» корреспонденту НГС сказали, что Валентин Викторович находится в отпуске уже два месяца.

— Все свободное время Валентин Викторович посвящает своей семье. Помогает супруге по хозяйству, учит уроки вместе с детьми и, конечно же, занимается с младшей дочерью, — так рассказывали о семье на сайте МВД России по НСО в 2014 году в материале «Полицейские семьи Красноозёрского района».

Старший сын Сергей учится сейчас в Новосибирске. Обе девочки ходили во вторую гимназию, расположенную в посёлке. Валентина работала медсестрой в приёмном покое местной больницы.