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«Они его отчимом называли»: в Рыбинске жестоко убили двух девочек-сестер из Новосибирской области

Девочкам было 9 и 14 лет. С убийцей их мама познакомилась по интернету

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Виталия Молчанова сейчас разыскивает полиция&nbsp;

Виталия Молчанова сейчас разыскивает полиция 

Убитые в Рыбинске девочки-сестры оказались из Новосибирской области

15 сентября в Рыбинске (второй город по величине в Ярославской области) жестоко убили двух сестер. Девочкам было всего 9 и 14 лет. По подозрению в убийстве сейчас разыскивают сожителя их мамы, Виталия Молчанова. У мужчины уже была судимость за убийство и изнасилование. Мать погибших девочек познакомилась с Молчановым по переписке, ради него переехала вместе с девочками в Рыбинск. До развода с мужем, экс-полицейским, вся семья жила в посёлке Красноозёрский Новосибирской области. Рассказываем, всё что известно об этой трагедии.

Что известно про семью

Родители девочек — Валентина и Валентин С. — родом из Омска. Он закончил там милицейскую академию, она — медицинский университет. Около десяти лет назад, по словам родственников, они переехали из Омска в посёлок Красноозёрский Новосибирской области. Валентин там сначала работал начальником ИВС, потом начальником отделения уголовного розыска. В прошлом году, со слов родных, Валентин ушёл на пенсию, однако в отделе МВД «Краснозёрский» корреспонденту НГС сказали, что Валентин Викторович находится в отпуске уже два месяца.

— Все свободное время Валентин Викторович посвящает своей семье. Помогает супруге по хозяйству, учит уроки вместе с детьми и, конечно же, занимается с младшей дочерью, — так рассказывали о семье на сайте МВД России по НСО в 2014 году в материале «Полицейские семьи Красноозёрского района».

Старший сын Сергей учится сейчас в Новосибирске. Обе девочки ходили во вторую гимназию, расположенную в посёлке. Валентина работала медсестрой в приёмном покое местной больницы.

— У старшей девочки были отличные способности, она училась в классе с математическим уклоном, — рассказали корреспонденту НГС в школе. — Девочки спокойные, творческие...

Развод и новый мужчина

Потом супруги внезапно подали на развод — близкие и друзья могли только догадываться о причинах размолвки.

В школе рассказывают, что после развода Валентина уехала работать в Омск, дети остались жить с отцом. Потом мама приехала за девочками и увезла их в Омск к бабушке, и уже оттуда семья переехала в Рыбинск.

В распоряжении корреспондента НГС есть переписка старшей девочки с приятелем, в которой она пишет, что из-за развода родителей они с мамой скоро переедут в Ярославль. Ребёнок жалуется, что не хочет уезжать из Краснообска.

По словам знакомых семьи, Валентина с Виталием Молчановым познакомилась по переписке, о его криминальном прошлом женщина вроде как не знала.

— Там любовь вспыхнула, она детей собрала и из Омска в Рыбинск рванула, никому ничего не говорила, она вообще никогда ни жаловалась, ни хвалилась в плане своей личной жизни, мы о разводе с мужем-то случайно узнали, — рассказывает Татьяна, приятельница Валентины.

В Рыбинске обе девочки учились в школе № 36. По словам одноклассников старшей девочки, она никогда не жаловалась на родителей, была доброй и весёлой, училась хорошо.

— Мужчину этого они отчимом называли, — рассказывает одна из учениц школы. — Я не слышала, чтобы что-то плохое про него говорили. С матерью вроде тоже хорошие отношения были. Про него — либо отчим, либо дядя Виталя мелькало в речи. Рассказывали, что сюда переехали к этому мужчине, из-за матери то есть.

Убийство

В момент убийства матери в квартире не было. По информации наших коллег из 76.RU, мужчина буквально искромсал тела девочек. Есть версия об убийстве из мести — якобы он приревновал сожительницу из-за того, что её полтора дня не было дома. Но силовики эту версию пока не подтверждают.

Видео: Следственный комитет Российской федерации

Про самого Виталия Молчанова известно немного. Работал на местном заводе, имел судимость за убийство и изнасилование.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, — коротко сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство».

Ориентировка на подозреваемого&nbsp;

Ориентировка на подозреваемого 

Соседи семьи очень удивлены тем, что сестёр убили, никто в тот день не слышал крика погибших.

— Никто ведь вроде ничего и не услышал, — изумляется одна из соседок. — Там ведь всегда бабульки сидят на лавочках, сосед сверху мужчина вроде строгий — и никто...

Сейчас Виталий в бегах. Всю оперативную информацию об этом происшествии можете прочитать в онлайн-хронике, которую ведут наши коллеги.

Если вы знали родителей девочек или подозреваемого в убийстве, либо у вас есть важная информация по этому делу, то свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp или Telegram) или на почту news@ngs.ru. Можно анонимно.

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РыбинскЯрославская областьдетиубийство
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