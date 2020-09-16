Новосибирцы вырастили картошку для чипсов Lay’s. В PepsiCo объяснили, зачем это делать в Сибири

Из новосибирской картошки начинают делать чипсы Lay’s. Первые партии выращенного в Сибири картофеля отправились на московский завод компании PepsiCo, которая производит популярные чипсы. В следующем году в Новосибирске откроется свой завод по производству снеков за 12 миллиардов рублей. Журналист НГС Елена Гурьянова узнавала, что пришлось сделать фермерам, чтобы их картошку купила PepsiCo, и каким будет новый завод компании в нашем регионе.
Как новосибирцы стали работать с PepsiCo
Новосибирские сельхозпроизводители вырастили первый чипсовый картофель для компании PepsiCo, которая выпускает Lay’s.
Как рассказал директор хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов, 12 сентября его компания отправила PepsiCo 20 тонн чипсового картофеля, выращенного в этом году впервые. Ещё 300 тонн такого картофеля они вырастили в качестве семенного материала на следующий год.
— У него отличный калибр, от 40 до 90 мм. К нам приезжали из PepsiCo, и им очень понравился наш картофель. Жарили тестовую партию перед тем, как его отгрузить, — описал Шакир Сулейманов.
Ранее глава агрокомпании рассказывал НГС, что специально для этого проекта купил в Америке поливальную систему за 18 миллионов рублей. Так они готовятся к открытию завода PepsiCo по производству чипсов в нашем регионе.
— Полив стоит 18 миллионов, 6 миллионов помогало правительство, общая стоимость проекта — 40 миллионов. Система будет поливать чипсовый картофель. Чтобы была урожайность, нужна вода. Не химия и удобрения, вода. Интенсивный полив даёт равномерность. Внутренний диаметр трубы — 290 мм. Можно сказать, раньше мы вообще никогда не поливали — так, брызгали, — улыбается Шакир Сулейманов.
Сегодня все чипсы Lay’s в России производятся исключительно из выращенного в стране картофеля. Компания сотрудничает более чем с пятьюдесятью сельхозпредприятиями в 15 регионах и ежегодно перерабатывает около 400 тысяч тонн картофеля.
Кто ещё в Новосибирске выращивает картофель для чипсов
Как уточнили НГС в компании PepsiCo, четыре поставщика из Новосибирской области сейчас выращивают пробные участки чипсового картофеля, который поставляется на завод в Каширу в Московской области. Это позволит хозяйствам познакомиться с чипсовыми сортами и качеством сырья, отработать агротехнологии и специфику взаимодействия с PepsiCo.
Первые машины с новосибирским картофелем уже отправились на подмосковный завод.
— Мы ограничены коротким вегетационным сезоном и быстрым наступлением холодов. Чипсовый картофель должен быть убран с температурой в клубне не ниже +8 градусов, в отличие от столового с температурой +2, — объяснила Светлана Хабарова, менеджер по коммуникациям PepsiCo.
Тот картофель, который поставляют на подмосковный завод четыре поставщика из Новосибирской области, будет использован для производства чипсов, подтвердили в PepsiCo.
— Мы не ожидаем различий между новосибирским картофелем и картофелем, выращенным в Центральной России. Подход к стандартам качества единый, — добавила Светлана Хабарова.
Как PepsiCo начала строить завод по производству снеков в Новосибирске
Параллельно с работой над пробными партиями чипсового картофеля из Новосибирска компания PepsiCo начала строительство завода в Промышленно-логистическом парке нашего региона.
11 сентября 2020 года там заложили первый камень будущего завода по производству соленых снеков. В церемонии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок.
Завод в Новосибирске станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей.
Компания PepsiCo — один из крупнейших в России производителей продуктов питания и напитков. Она производит напитки под торговыми марками Pepsi, 7UP, Mirinda, Adrenaline Rush, «Русский дар» и другими. В сегменте чипсов и снеков это бренды Lay’s, Cheetos, «ХрусTeam»; в сегменте соков и нектаров — «Я», «Фруктовый Сад», J7, «Любимый»; на рынке молочной продукции — «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax, «Имунеле». Также компания производит детское питание «Агуша» и «Чудо детки», бутилированную воду «Аква Минерале» и «Родники России». Всего в России находятся более 20 предприятий компании. За время работы в стране PepsiCo инвестировала более 10 миллиардов долларов США.
Первые две линии завода заработают уже в конце 2021 года. Новое предприятие PepsiCo мощностью более 60 тысяч тонн будет выпускать чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam». Продукцию планируют продавать в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в странах ближнего зарубежья.
— Несмотря на объективные трудности, вызванные пандемией, мы планируем своевременно построить и запустить новое предприятие, — прокомментировал во время закладки первого камня будущего завода Нил Старрок.
Сегодня PepsiCo представлена в Новосибирской области выпускающим молочную продукцию предприятием «Сибирское молоко», на котором работают более 600 сотрудников. Ожидается, что с запуском нового завода будет дополнительно создано около 900 рабочих мест.
Какие ещё новые заводы строят у нас интернациональные гиганты
Nestle инвестирует 10 миллиардов в завод под Новосибирском. Соглашение о строительстве фабрики в среду, 9 сентября подписали новосибирский губернатор Андрей Травников, глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. По соглашению, компания построит под Бердском фабрику по производству кормов для домашних животных мощностью 75 тысяч тонн продукции в год. Она должна начать работать в 2023 году, к 2024 году на ней будет создано порядка 250 рабочих мест.
В марте PepsiCo запустила в Новосибирске новую линию соков за 2,8 миллиона долларов. В час здесь собирались делать 8 000 литровых упаковок сока «Фруктовый сад».