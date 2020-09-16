Новосибирцы вырастили картошку для чипсов Lay’s. В PepsiCo объяснили, зачем это делать в Сибири

Сегодня все чипсы Lay’s в России производятся исключительно из выращенного в стране картофеля. Компания сотрудничает более чем с пятьюдесятью сельхозпредприятиями в 15 регионах и ежегодно перерабатывает около 400 тысяч тонн картофеля.



Кто ещё в Новосибирске выращивает картофель для чипсов



Как уточнили НГС в компании PepsiCo, четыре поставщика из Новосибирской области сейчас выращивают пробные участки чипсового картофеля, который поставляется на завод в Каширу в Московской области. Это позволит хозяйствам познакомиться с чипсовыми сортами и качеством сырья, отработать агротехнологии и специфику взаимодействия с PepsiCo.



Первые машины с новосибирским картофелем уже отправились на подмосковный завод.



— Мы ограничены коротким вегетационным сезоном и быстрым наступлением холодов. Чипсовый картофель должен быть убран с температурой в клубне не ниже +8 градусов, в отличие от столового с температурой +2, — объяснила Светлана Хабарова, менеджер по коммуникациям PepsiCo.



Тот картофель, который поставляют на подмосковный завод четыре поставщика из Новосибирской области, будет использован для производства чипсов, подтвердили в PepsiCo.

