Деньги или отдых? Выбираем лучшее время для отпуска в 2021 году

График отпусков по закону в компании должен быть утвержден до конца года. Многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают двигать отпуск даже потом, но делать это никто не обязан. Более того, согласовывать сроки и даты отпуска с сотрудниками работодатель в принципе не обязан. Поэтому есть организации, в которых приходится идти в отпуск тогда, когда отправят. Если вы работаете в такой, то никакой управы на вашего шефа нет — он все делает по закону.



Если же время отпуска вы можете выбрать и хотите отдохнуть выгодно, то сначала нужно определиться, что именно вы считаете выгодой.



— Можно отдохнуть с выгодой по оплате — получить максимально большую сумму отпускных. А можно — по количеству дней, взяв меньше дней отпуска, но проведя больше времени на отдыхе, — говорит HR-эксперт Ольга Новгородова.



Если же хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег вы получите. Поэтому самыми выгодными месяцами в году для этого будут апрель, июль, август, сентябрь и октябрь.

