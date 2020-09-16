Нейросеть или Петросян? Наконец-то смешной тест к 75-летию юмориста

К 75-летию Евгения Петросяна мы подсадили на его шутки пару человек, которые раньше не следили за его творчеством. Потом эти люди сбежали в отпуск без содержания. Пытаясь понять, как этот юмор влияет на умы и может ли быть что-то смешнее, мы попросили нейросеть дописать шутки. Удивительно, но иногда искусственный интеллект делает их очень похожими на оригинал. Без паники: мы не стали брать в расчет такие варианты, чтобы вы окончательно не запутались. Пройдите тест и проверьте, сможете ли вы отличить шутку Петросяна от той, что написала нейросеть.