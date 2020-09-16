Откровения сотрудников бывшего ковидного госпиталя — о страшных днях работы и нулевом пациенте

Тогда же, в апреле, немного позже к ним поступил второй «нулевой пациент» — мужчина 70 лет, но с такими же, как и у молодого человека, признаками. Дедушку удалось спасти, следуя той же методике. «Ну а затем всё началось», — добавляет Александр.



На время работы ковидного госпиталя ему пришлось переехать в другую квартиру, подальше от жены и ребёнка. С ними он не виделся больше трёх месяцев. Не увязнуть в депрессии и гнать от себя плохие мысли ему помог психолог в госпитале:



— Никто не ожидал, что всё так случится. Поэтому поначалу, когда стало известно, что мы становимся ковидным госпиталем, у меня было ощущение, что участвуешь в чём-то глобальном, правильном, столкнулся с чем-то неизведанным. Но ведь никто до конца не понимал, с чем мы имеем дело. И когда в мае к нам поступало просто нереальное количество пациентов, реанимация была полная, наступало чувство безысходности. Были адски тяжёлые смены. Казалось, идёт какая-то война. И вот тогда все сотрудники, в том числе и я, стали изолироваться от близких. А потом даже опытные врачи, такие матёрые, повидавшие и разруху в медицине, и её возрождение, под конец работы госпиталя морально и физически истощились. Хорошо, что был психолог. Это очень значимо.



Чувство страха, по его словам, пришло тогда, когда начали заболевать врачи, в том числе сотрудники его отделения. Но первыми в 25-й заболели медсестры.



Надежда на то, что коронавирус отступает, по словам Александра, появилась с приходом седьмых рекомендаций по лечению. Если первые схемы, которые получали врачи, работающие с ковидом, выглядели компактными, то последняя рекомендация — это увесистый том с чётко прописанной тактикой.



— До этого казалось, что работаешь вхолостую, а тут стало всё гораздо яснее. И поток, начиная с июня, стал спадать. Нам всё-таки, я имею в виду — стране, повезло, что были какие-то наработки от тех же китайцев, от Европы, которая столкнулась с ковидом раньше нас. Поэтому я думаю, что не всё так печально в России, хоть как-то, хоть чуть-чуть мы успели подготовиться, — добавляет Александр. — Вообще, я такой человек, который склонен во всём искать плюсы. Наверное, поэтому я был психологически стойким во время пандемии. Да и знаете, каждая спасённая жизнь тебя окрыляет. Выписываешь пациента из реанимации, он попадает в общее отделение, и вот тогда понимаешь, что ему всего-то дней пять там полежать, и домой. Хотя пациенты сами даже не понимают, насколько близки к выздоровлению. В этом и есть особенность работы реаниматологической службы, мы бойцы невидимого фронта.



Во время пандемии НГС побывал в двух ковидных госпиталях. Это — репортаж из больницы № 12, где лежат только коронавирусные больные. А в начале лета мы посетили ГКБ № 11 — переполненный ковидный госпиталь, с которым связан ряд скандалов.