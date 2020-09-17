Изучаем место, где «слепые» водители считают односторонку двухсторонней улицей и шпарят по встречке

— Поворот на Народную — там одностороннее движение начинается не сразу. Многие заходят вторым рядом, нарушая не только правила поворота, но и фактически едут по встречке, несмотря на частое присутствие ГИБДД.



— При повороте на Народную куча машин поворачивает направо вторым рядом. Моё мнение: остановку нужно перенести за перекресток. Останавливающийся до этого поворота общественный транспорт тоже мешает и увеличивает пробку.



— Поворот на Народную направо разрешен только с крайнего ряда, поворачивают два ряда постоянно. На мой взгляд, проблему бы решила постоянно горящая стрелка «направо» в сторону Народной, — пишут наши читатели.