Изучаем место, где «слепые» водители считают односторонку двухсторонней улицей и шпарят по встречке

Продолжаем вместе с читателями НГС изучать места концентрации массовых нарушений со стороны наших водителей. Сегодня расскажем о том, как автомобилисты не только поворачивают с запрещенного ряда, но и выскакивают на встречную полосу по невнимательности. Всё это происходит на перекрестке улицы Танковой и улицы Народной — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Пересечение Танковой и Народной, большое количество автомобилей со стороны Ипподромской магистрали поворачивает на Народную направо. В сознании водителей укрепился тот факт, что Народная является односторонней улицей, но это не совсем так.
В самом начале, после поворота с Танковой, улица Народная — двухсторонняя. Знак одностороннего движения висит дальше, примерно через 40 метров от перекрестка. Это сделано для того, чтобы машины с расположенных рядом стоянок могли выезжать сразу на Танковую.
— Поворот на Народную — там одностороннее движение начинается не сразу. Многие заходят вторым рядом, нарушая не только правила поворота, но и фактически едут по встречке, несмотря на частое присутствие ГИБДД.
— При повороте на Народную куча машин поворачивает направо вторым рядом. Моё мнение: остановку нужно перенести за перекресток. Останавливающийся до этого поворота общественный транспорт тоже мешает и увеличивает пробку.
— Поворот на Народную направо разрешен только с крайнего ряда, поворачивают два ряда постоянно. На мой взгляд, проблему бы решила постоянно горящая стрелка «направо» в сторону Народной, — пишут наши читатели.
Да, желающих повернуть на Народную много, поэтому самые нетерпеливые заходят в поворот вторым рядом и сразу попадают на встречку, причем на приличной скорости. Если на встречной полосе окажется автомобиль, то не исключается и ДТП.
Выскакивают на встречку и те, кто едут по Танковой со стороны Богдана Хмельницкого и поворачивают на Народную налево. Они тоже считают, что тут одностороннее движение. А знаки — да зачем на них смотреть?
Решением проблемы поворота на Народную вторым рядом могла бы действительно стать установка дополнительной секции светофора со стрелкой, чтобы увеличить пропускную способность. Ну а с любителями езды по встречке должны проводить профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД.