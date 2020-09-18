Вот так дедушка: красавец-следователь занялся на пенсии экстримом. Трудно поверить, что ему 68 и он отпугивал медведя кружкой

За два года он сделал 25 прыжков с парашютом и преодолел свою боязнь высоты. Иногда за один день мог прыгнуть три раза — в третий раз, говорит Владислав Андреевич, было уже не страшно, ведь купол раскрылся, значит, уже приземлишься. Так что можно уже наслаждаться.

Владислав Мулявин — юрист, бывший следователь. На пенсию он вышел 11 лет назад. Новый статус, признался он, стал для него неприятной неожиданностью.



— Когда увольнялся, депрессия у меня был жёсткая, я не скрою. Причём месяца, наверное, три-четыре, — вспоминает он. — Наверное, это объяснимо — всю жизнь ты знал это дело, работал в этой системе, старался. И раз, подходит время, ты можешь работать дальше, но не позволяют какие-то нормативы, возраст. И из обычной среды, где был не один десяток лет, вырывают.



Через некоторое время приятель нашёл ему другую работу. А свободное время, которого стало больше, Владислав Мулявин решил посвящать экстриму. Четыре года назад впервые сел за руль двухколёсного мотоцикла. В молодости тоже был мотоцикл, но только с коляской. На двухколёсном недавно пару раз упал, зато на нём можно забраться подальше в глушь.