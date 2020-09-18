Вот так дедушка: красавец-следователь занялся на пенсии экстримом. Трудно поверить, что ему 68 и он отпугивал медведя кружкой

68-летний пенсионер из Новосибирска в одиночку сплавился по реке Таве
«Начинать уже поздно», «надо было заняться этим раньше», «сейчас уже будет не то» и так далее — для большинства людей эти фразы как тормоз в желании открыть для себя что-то новое. В каждом возрасте можно оглянуться на десять лет назад и подумать, что вот тогда было не поздно, а сейчас уже точно, да. 68-летний житель Новосибирской области Владислав Мулявин почувствовал, что такое экстрим, лишь после пятидесяти. Тогда он впервые прыгнул с парашютом и поборол страх высоты, который преследовал его всю жизнь. В этом году он сел на байдарку и в одиночку сплавился по бурной реке. В беседе с корреспондентом Анной Богдановой он рассказал, как выбрался из депрессии от внезапно нагрянувшей пенсии и начал жить по полной.
И обязательно посмотрите видео, в котором мы показали, как в 68 лет рассекать на мотоцикле.
Видео: Антон Дигаев
Небольшой дачный дом в садовом обществе с красивым названием «Утренняя звезда»: баня с резными узорами и запах только что собранных ароматных груздей. Кажется, что это про неторопливую размеренную жизнь пожилых дачников: внуки, огород, всё как полагается. Но, глядя на хозяина дома — 68-летнего Владислава Мулявина, произносить слово «пенсионер» становится как-то неудобно. Подтянутый мужчина совершенно спокойно говорит, что экстрим у него в крови, и рассказывает о том, что испытать эти эмоции он позволил себе лишь в пятьдесят. Тогда он решился прыгнуть с парашютом и преодолеть свой страх высоты.
— Мы как раз собирались с внуком ехать отдыхать в Минеральные Воды — нам путёвку дали в санаторий. За день до этого я прыгнул. Приехал домой и рассказал жене. Ну, она возле виска покрутила, и всё, — с улыбкой вспоминает Владислав Мулявин. — Если сказать, что прыгать было страшно, это ничего не сказать. Полная прострация. Самый страшный момент, когда инструктор даёт команду приготовиться. Там ребята по 20 лет сидели. Никто, конечно, не толкает. Ругаются, конечно, и матом, и всяко кричат. Старше меня на вид был только один мужчина — тоже, видимо, приехал впечатлений набираться. И вот, когда стоишь и смотришь в эту бездну, думаешь: на черта тебе это нужно было?
За два года он сделал 25 прыжков с парашютом и преодолел свою боязнь высоты. Иногда за один день мог прыгнуть три раза — в третий раз, говорит Владислав Андреевич, было уже не страшно, ведь купол раскрылся, значит, уже приземлишься. Так что можно уже наслаждаться.
Владислав Мулявин — юрист, бывший следователь. На пенсию он вышел 11 лет назад. Новый статус, признался он, стал для него неприятной неожиданностью.
— Когда увольнялся, депрессия у меня был жёсткая, я не скрою. Причём месяца, наверное, три-четыре, — вспоминает он. — Наверное, это объяснимо — всю жизнь ты знал это дело, работал в этой системе, старался. И раз, подходит время, ты можешь работать дальше, но не позволяют какие-то нормативы, возраст. И из обычной среды, где был не один десяток лет, вырывают.
Через некоторое время приятель нашёл ему другую работу. А свободное время, которого стало больше, Владислав Мулявин решил посвящать экстриму. Четыре года назад впервые сел за руль двухколёсного мотоцикла. В молодости тоже был мотоцикл, но только с коляской. На двухколёсном недавно пару раз упал, зато на нём можно забраться подальше в глушь.
Поиски уединенного отдыха продолжались и на байдарке, которую Владислав Андреевич заказал себе из Санкт-Петербурга. В этом году он в одиночку сплавился по таёжной реке на севере Омской области. Вместо двух суток плыл трое — преодолеть расстояние помешали непроходимые участки, на которых оказались залежи упавших в реку деревьев. По его словам, это был самый трудный и опасный поход.
— Думал, что там и останусь, — говорит он. — Честно признаюсь, переоценил свои силы. Я не подумал, поехал в августе — уровень воды очень упал, и все эти стволы... К тому же там очень много бобров, грызут — деревья падают и полностью перекрывают реку. Приходилось либо обрубать все сучки у бревна, чтобы потом, прогнувшись, проплыть под ним, либо причаливать к берегу, переносить вещи, лодку в три захода, и плыть до следующего препятствия. В лесу находил следы животных по берегу, иногда стучал кружкой об чашку, чтобы отпугнуть медведя. А вообще, когда ставишь палатку, настолько уже нет сил — заполз туда и о медведе уже не думаешь.
Несмотря на все сложности, заканчивать с такими походами Владислав Андреевич не собирается. Главное, говорит он, получше подготовиться к следующему разу. В том числе освоить гаджеты — пока он ориентируется лишь по бумажной карте и компасу.
На вопрос о том, как близкие относятся к такому увлечению, Владислав Андреевич лишь немного улыбается и пожимает плечами.
— Я бы не сказал, что жена рада, когда я уезжаю. Когда сплавляешься, связи нет. И дети переживают тоже. Когда трое суток не было связи, переполошились. Думаю, она была бы довольна, если бы я был под боком, никуда не уезжал, не уплывал. Все жёны так — чтобы муж был рядом, — смеётся он. — Мне одному хочется отдыхать. Никто не лезет со своими советами и предложениями. Что захотел, то и сделал, никто не говорит, так лучше или так.
На следующий год он уже запланировал очередной сплав по Берди. А сейчас нужно поддерживать форму. Он занимается плаванием, зимой ходит на лыжах и играет в любительской волейбольной команде вместе со своими ровесниками, которые специально для занятий арендуют спортзал в одной из школ.
После общения с Владиславом Андреевичем возникли сомнения, кто здесь пенсионер: интервьюируемый или корреспондент. На вопрос о том, как людям проще относиться к своему возрасту, он лишь поделился своим наблюдением.
— Просто выберите себе увлечение, занятие. Никогда не поздно начать что-то новое, — просто объясняет Владислав Андреевич после того, как резво прокатил корреспондента на двухколёсном мотоцикле. — Интересно жить, когда есть увлечение. Спорт, музыка, иностранный язык, множество можно найти. Не так, что с работы пришёл, поел, на диван, телевизор. Когда оно есть, так жить легче и интереснее. Я вот с этим согласен полностью.
Мы начинаем серию публикаций о людях, которых принято считать старыми, но они дадут фору молодым. Если вы кардинально поменяли свою жизнь на пенсии и удивляете этим всех вокруг, приглашаем вас стать нашим героем. Если удивительные люди — это ваши пожилые родные или знакомые пенсионеры, у которых есть спортивные, научные или культурные достижения, как у нашего сегодняшнего героя или у этой невероятно красивой супермодели в 72 года, напишите об этом журналисту Анне Богдановой — a.bogdanova@iportal.ru
Что ещё почитать про людей, у которых экстрим в крови
Лодка сломалась посреди океана: как бизнесмен из Сибири пытался выжить в американском реалити-шоу.
Мотопарапланеристы приземлились под Новосибирском — они хотят поставить мировой рекорд: 7 кадров из Мочище
Сибирячка стала участницей легендарного шоу «Последний герой» — выживать пришлось на Филиппинах.