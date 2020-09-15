«Он хорошо занимался с детьми»: бывшего воспитателя и студентку подозревают в зверском убийстве таксиста

Днём 13 сентября в МВД по городу Чулым поступила информация о горящем легковом автомобиле возле села Новоиткульское Чулымского района, на берегу озера Иткуль.

— На место прибыли я и инспекторы ДПС, — вспоминает тот день капитан полиции Александр Шабанов. — От автомобиля ничего не осталось. Единственное, номер на кузове ещё можно было рассмотреть. По нему узнали сотовый владельца.

Александр Шабанов — начальник полиции ОГИБДД отдела МВД России по Чулымскому району, капитан полиции.

Полицейские позвонили по номеру, на звонок ответила пожилая женщина — супруга убитого. Она рассказала, что муж частным извозом занимается, на вокзале остановил парня и девушку, после чего перестал выходить на связь. Женщина видела, с кем уезжал её муж, и описала приметы пассажиров. Затем сотрудники полиции начали обследовать прилегающую территорию и останавливать проезжающие автомобили. Им попалась машина с местными жителями, которые видели подозреваемых.

— Мы с мужем ехали из деревни и видели, как молодой человек ведёт девушку за руку, — рассказывает местная жительница Алёна. — Они шли, будто гуляли. Не бежали, ничего. Мы их проехали, нас остановили гаишники, обыскали машину, спросили, не видели ли мы парня и девушку, по приметам как будто они были. Мы сказали, что вот они скоро дойдут сюда. Ещё собирались остановиться, подвезти их. Нам повезло, что в машине места не было.