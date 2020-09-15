«Он хорошо занимался с детьми»: бывшего воспитателя и студентку подозревают в зверском убийстве таксиста

13 сентября по подозрению в убийстве таксиста в Новосибирской области были задержаны 29-летний Евгений Вокалов и 20-летняя Виктория Иванова. Он работал педагогом в детском саду и собирался жениться на своей однокурснице, она училась в НГПУ и встречалась с несколькими парнями одновременно. По версии следствия, вечером 12 сентября на вокзале в Барабинске Евгений и Виктория тормознули частного извозчика, попросили увезти их в село Серебрянка Чулымского района. По пути внезапно задержанные задушили 68-летнего водителя шнурком, обмотали его тело скотчем и сбросили в озеро Иткуль. После они сожгли автомобиль убитого. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина попыталась восстановить хронологию этого страшного преступления.
Днём 13 сентября в МВД по городу Чулым поступила информация о горящем легковом автомобиле возле села Новоиткульское Чулымского района, на берегу озера Иткуль.
— На место прибыли я и инспекторы ДПС, — вспоминает тот день капитан полиции Александр Шабанов. — От автомобиля ничего не осталось. Единственное, номер на кузове ещё можно было рассмотреть. По нему узнали сотовый владельца.
Александр Шабанов — начальник полиции ОГИБДД отдела МВД России по Чулымскому району, капитан полиции.
Полицейские позвонили по номеру, на звонок ответила пожилая женщина — супруга убитого. Она рассказала, что муж частным извозом занимается, на вокзале остановил парня и девушку, после чего перестал выходить на связь. Женщина видела, с кем уезжал её муж, и описала приметы пассажиров. Затем сотрудники полиции начали обследовать прилегающую территорию и останавливать проезжающие автомобили. Им попалась машина с местными жителями, которые видели подозреваемых.
— Мы с мужем ехали из деревни и видели, как молодой человек ведёт девушку за руку, — рассказывает местная жительница Алёна. — Они шли, будто гуляли. Не бежали, ничего. Мы их проехали, нас остановили гаишники, обыскали машину, спросили, не видели ли мы парня и девушку, по приметам как будто они были. Мы сказали, что вот они скоро дойдут сюда. Ещё собирались остановиться, подвезти их. Нам повезло, что в машине места не было.
Примерно в 17:20 полицейские заметили парня и девушку, приметы которых совпадали с приметами, которые назвала жена таксиста. В руке у молодого человека был нож.
— Мы доставили их в отдел Чулымский, там с ними стали работать сотрудники уголовного розыска, — продолжает Александр Шабанов. — За 15 лет службы я первый раз таких людей вижу. Зачем убили — непонятно. Они спокойно в убийстве признались, вообще ноль эмоций. И непонятно, зачем это сделали.
Обмотали тело скотчем и утопили в реке
В ночь на 14 сентября, после задержания подозреваемых, в озере Иткуль нашли тело таксиста — 68-летнего жителя Барабинска. По версии следствия, пассажиров он вёз до села Серебрянка Чулымского района.
— В пути следования, на перекрестке автодорог Чулым — Ужаниха и Чулым — Золотая Грива, злоумышленники решили убить потерпевшего. 29-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье, набросил шнурок на его шею и начал тянуть. Понимая, что потерпевший продолжает подавать признаки жизни, попросил соучастницу присоединиться к совершению особо тяжкого преступления, а именно продолжать душить потерпевшего, сам же перелез на переднее сиденье и начал наносить последнему множественные удары по телу, — рассказывала ранее журналисту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
После этого подозреваемые обмотали тело таксиста скотчем и утопили его в озере Иткуль, а автомобиль подожгли. Следователи собираются предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц).
Хороший, ответственный и добрый убийца
В небольшом селе Серебрянка, куда ехали задержанные, хорошо знают подозреваемого в убийстве Евгения Вокалова — он работал воспитателем в местном детском саду.
По словам местных жителей, Евгений приехал в село в прошлом году вместе со своей девушкой Екатериной Л., оба окончили педагогический колледж в Куйбышеве, оба работали в детском саду — он воспитателем, она заведующей. Были нелюдимы, ни с кем близко не общались.
— Мне нравилось, как он детьми занимался, спокойно игрался с ними, — рассказала журналисту НГС мама одного из воспитанников этого детского сада. — Ничего плохого. Гулял с детьми, зимой всегда из снега что-то лепил. Тихий всегда был. Выйдет, поздоровается и пойдёт в группу. С родителями не разговаривал. Зайдёшь в сад — он всегда играет с детьми или лепит. Претензий, замечаний к нему не было никогда.
Бывшая девушка Евгения Екатерина и сейчас продолжает работать в этом детском саду. Общаться с журналистом НГС она отказалась наотрез, заявив только, что Евгений «был суперчеловеком. Он был хорошим, ненадоедливым, ответственным, добрым». При этом в Серебрянке местные жители сейчас предполагают, что Виктория и Евгений на такси ехали на разборки к Екатерине, но причины такого развития событий не оговариваются.
Бывшая сотрудница этого детского сада вспоминает Евгения как слишком молчаливого и неразговорчивого мужчину, который мог прийти на работу, сесть за стол и так сидеть весь день.
— Они с Катей ругались часто, — утверждает собеседница. — Он часто подолгу уходил курить и висеть на телефоне. С кем общался — не знаю.
По словам ещё одной бывшей однокурсницы подозреваемого, был период, когда у Евгения было очень много денег — он всюду расплачивался пятитысячными купюрами.
— Он одно время прям сорил деньгами, — рассказала собеседница. — Потом Катя проболталась, что он какие-то кредиты на кого-то оформлял. Он уезжал в Санкт-Петербург, его долго не было. Потом сказали, что его банду нашли и что на нём теперь большой долг. Но последнее — на уровне слухов, но деньги у него все видели, а потом денег резко не стало.
Летом Екатерина и Евгений собирались пожениться. Но в августе, после совместного отпуска, Евгений написал заявление об увольнении и уехал из деревни.
— Говорили, что вроде как поехал на вахту, что его просто зарплата не устраивала, — рассказала корреспонденту НГС соседка Екатерины и Евгения. — Но не будешь же у Кати спрашивать, что там у них случилось? Многие уезжают за деньгами.
Спокойная, тихая, много парней
На странице у Екатерины в социальных сетях уже нет ни одной фотографии с Евгением. Только несколько сторис с совместного отдыха в Новосибирске. Зато много фотографий, однотипно подписанных как «любимый опять балует вкусняшкой».
В соцсети «ВКонтакте» на странице Евгения вместо фамилии стоит слово «Социальный». Всего несколько снимков из Санкт-Петербурга, Ессентуков и Карачаево-Черкессии, на многих мужчина ненавязчиво держит в руках сигарету. Екатерины в друзьях нет, зато есть Виктория Иванова. На странице девушки всего несколько однотипных селфи и парочка ванильных цитат о любви.
Знакомые характеризуют Викторию как спокойную, слишком тихую и даже замкнутую девушку, из разряда «себе на уме». После школы она поступила в НГПУ, когда приезжала в деревню, хвасталась друзьям, что работает педагогом в какой-то деревенской школе, но никто из собеседников не смог назвать конкретное место её работы.
— Два парня у неё точно было, с кем она встречалась ещё летом, — рассказала корреспонденту НГС подруга задержанной Александра. — И вообще у неё парни часто менялись, там нельзя было уследить за ними.
В декабре прошлого года Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве женщины-таксиста — Кимотхон Раззакову убили в 2017 году в ночь на 15 декабря. К женщине-таксисту в машину сели трое мужчин.