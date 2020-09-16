Красота, раздолбанные колодцы и уродские заборы. Смотрим, как починили улицу Владимировскую за 160 млн

Сентябрь — пора завершения дорожного ремонта в Новосибирске. В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» капитально чинили несколько улиц, одна из основных — Владимировская. Эта улица вместе с Фабричной и Большевистской образует единую ось магистрального движения с южного направления на север города. Долгие годы Владимировская оставалась в разбитом состоянии и отличалась коварными ямами, где автомобилисты регулярно повреждали колеса. Мы решили проверить, как власти выполнили ремонт и осмотрели объект, — подробности в материале Дмитрия Косенко.
Улицу Владимировскую ремонтировали полностью — от Димитровского моста до Дуси Ковальчук. Длина участка — 2300 метров, площадь покрытия 55 421 квадратный метр, бюджет — больше 159 миллионов рублей. Работы выполнял подрядчик ООО «СтройСити». Сейчас Владимировская практически готова, остались мелкие работы — досадить газоны, доделать пешеходные ограждения.
Итак, что же мы видим на этой улице? Начинаем от пересечения с Дуси Ковальчук и Сухарной. Первое, что бросается в глаза, — идеальное дорожное покрытие и аккуратная пластиковая разметка. Тщательно размечены полосы движения, стоп-линии, остановки, островки безопасности, пешеходные зебры.
Как ранее заявляли власти, на Владимировской применялись самые современные методы дорожного ремонта, чтобы продлить срок службы покрытия. «Здесь используется вяжущая смесь, которая полностью адаптирована под наш климат: выдерживает перепады от очень низких до высоких температур. В результате — высокая износостойкость дорожного полотна», — говорил мэр Анатолий Локоть.
В список работ входит не только укладка дорожного покрытия. Обновлены бордюрные камни, обустроены новые газоны, установлены новые светофоры — всего их четыре.
Вот, например, светофор на перекрестке возле АЗС «Лукойл». Яркий, светодиодный, с дополнительными подсказывающими стрелками.
А это пешеходный светофор в районе дома № 35, он пока ещё не работает. Раньше пешеходам приходилось здесь перебираться через 6-полосную дорогу по «зебре» на свой страх и риск.
Засеяны новые газоны, их довольно много. Всё сделано аккуратно, осталось дождаться всхода травы.
В целом ремонт Владимировской производит хорошее впечатление — улица стала выглядеть современно, улучшилась безопасность. Но есть и неприятные вещи.
Куда же теперь без этих знаменитых уродских новосибирских ограждений? Безвкусные блеклые цинковые заборы появились и здесь, причем в достаточно большом количестве. Как сообщалось ранее, эти ограждения якобы нужны для безопасности пешеходов. Мы уже рассказывали, что власти Новосибирска выделили 20 миллионов рублей на установку 9 километров этих страшных заборов по всему городу.
Другая проблема — колодцы. Не заделаны щели между люками и дорожным покрытием, приходится маневрировать или получать удар в подвеску. Возможно, колодцы ещё исправят. Но почему это нельзя было сделать уже сейчас, ведь дорога фактически готова и движение идет полным ходом?