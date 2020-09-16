Красота, раздолбанные колодцы и уродские заборы. Смотрим, как починили улицу Владимировскую за 160 млн

Сентябрь — пора завершения дорожного ремонта в Новосибирске. В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» капитально чинили несколько улиц, одна из основных — Владимировская. Эта улица вместе с Фабричной и Большевистской образует единую ось магистрального движения с южного направления на север города. Долгие годы Владимировская оставалась в разбитом состоянии и отличалась коварными ямами, где автомобилисты регулярно повреждали колеса. Мы решили проверить, как власти выполнили ремонт и осмотрели объект, — подробности в материале Дмитрия Косенко.